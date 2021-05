Mira hacia el cielo: Venus brillará de forma impresionante a partir de esta semana de superluna y eclipse lunar

Noticias CNN

(CNN) — Venus, el planeta más cercano a la Tierra, brillará de forma impresionante en el cielo nocturno esta semana, después de haber sido oscurecido por el resplandor del sol durante gran parte del invierno y la primavera boreal.

Si te encuentras en el hemisferio norte, mira hacia el oeste o el noroeste 30 minutos después de la puesta del sol, y debería ser visible de inmediato. Es el segundo objeto más brillante de nuestro cielo nocturno después de la luna.

Venus aparece en el cielo nocturno cerca de una luna creciente el 13 de noviembre de 2020, en Korla, Región Autónoma Uygur de Xinjiang de China.

«Es deslumbrantemente obvio. No centellea como una estrella, pero tiene una luz constante que hace que sea fácil de detectar», dijo Robert Massey, director ejecutivo adjunto de la Sociedad Astronómica Real en el Reino Unido.

El resurgimiento del planeta –a veces llamado la «estrella de la tarde»– en el cielo nocturno ha llevado en el pasado a un aumento en los avistamientos de ovnis, dijo Massey, con su posición baja en el cielo justo después del anochecer poniéndolo en la línea de visión de las personas.

Si bien Venus se ve fácilmente a simple vista, si lo miras a través de un telescopio, es posible que veas que tiene una forma gibosa, ligeramente convexa.

Eso es porque parece cambiar de forma a medida que se mueve entre nosotros y el sol, un poco como las fases lunares.

Venus permanecerá visible en el cielo nocturno hasta fin de año.

Observa la superluna

Los observadores del cielo también podrán ver la superluna «de flor» de mayo el miércoles. Esta superluna será la luna más cercana a la Tierra en 2021, según EarthSky.

Hay de dos a cuatro superlunas cada año. Estos eventos lunares son a menudo un espectáculo brillante para ver porque son más brillantes y más grandes que las lunas llenas normales. La definición de superluna varía, pero generalmente se define por lo cerca que está la luna de la Tierra.

La superluna de mayo también será el primer eclipse lunar total desde enero de 2019, según EarthSky. La luna tardará poco más de tres horas en atravesar la sombra de la Tierra, pero el eclipse lunar real durará menos de 15 minutos.

Durante el eclipse, la luna tendrá un tono rojizo debido a la luz solar que se filtra a través de la atmósfera de la Tierra, según la NASA, por lo que algunos también se refieren al evento de este mes como una «luna de sangre».

Dependiendo de su ubicación, es posible que puedas vislumbrar parte del eclipse. La mayor parte de América del Norte y del Sur podrá verlo en las primeras horas de la mañana, mientras que el este de Asia y Australia lo verán por la noche.

En Estados Unidos, el eclipse total comenzará a las 7:11 am ET y terminará a las 7:26 am ET, pero será parcialmente visible desde las 5:45 am ET hasta las 8:52 am ET. Para comprobar si el eclipse estará disponible en el lugar donde vives, consulta timeanddate.com.