Los puntos del preacuerdo entre el Comité Nacional del Paro y el Gobierno de Colombia

(CNN Español) — Casi un mes después del inicio del paro nacional en Colombia, el comité del Paro y el Gobierno nacional anunciaron que llegaron a un preacuerdo este lunes para instalar mesas de negociación.

La oficina del Alto Comisionado para la Paz en Colombia informó en un comunicado este lunes que se lograron preacuerdos para el fortalecimiento del ejercicio de la protesta pacífica donde haya verificación estatal, órganos independientes y organismos internacionales.

Estas reuniones entre el Comité del Paro y el Gobierno son prenegociaciones para instalar las mesas de diálogo. Los manifestantes pidieron al gobierno garantías para el libre ejercicio de las protestas y garantías para la mesa de negociación.

Este martes continúan las negociaciones entre el comité del paro y el gobierno.

¿Cuáles son los puntos del preacuerdo?

Los representantes del Comité del Paro Nacional dijeron la semana pasada que para iniciar los diálogos con el gobierno de Colombia buscan «compromisos ciertos y verificables» para que cese la violencia, para que se pueda protestar libremente y se adelanten procesos de negociación que resuelvan los reclamos de millones de colombianos que han salido a las calles desde el pasado 28 de abril.

Este martes, Laura Alzate, representante de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees), leyó un comunicado en el que anunció que el Comité Nacional del Paro alcanzó «un acuerdo en materia de garantías para el ejercicio de la protesta», uno de los puntos que buscaban para instalar las mesas de diálogo.

El preacuerdo llega tras nueve días de conversaciones con el gobierno del presidente Iván Duque.

«Hemos logrado un preacuerdo que brinda un marco general sobre las garantías para el ejercicio de la protesta que nos permita la instalación y el inicio de las negociaciones del pliego de emergencia presentado por el Comité Nacional de Paro», dijo Alzate.

Ese pliego de emergencia incluye:

Retiro del proyecto de ley de reforma a la salud y fortalecimiento del plan de vacunación contra el covid-19. (La reforma a la Salud fue archivada el pasado miércoles por el Congreso).

Renta básica de emergencia de al menos un salario mínimo mensual vigente (unos 243 dólares mensuales) debido a la pandemia que ha afectado la economía de las personas.

Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina). Subsidios a las MiPymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.

Matrícula gratis en entidades públicas y no a la alternancia educativa. El gobierno de Iván Duque anunció la semana pasada que dará resuelvan los reclamos de millones de colombianos a estudiantes de bajos estratos para el segundo semestre de 2021, pero no dio más detalles de cómo se articulará esta iniciativa.

No discriminación de género, diversidad sexual y étnica.

Rechazan las privatizaciones de empresas públicas y derogación del decreto 1174 de 2020, que según las centrales obreras, afecta el sistema general de pensiones para los trabajadores informales.

Detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.

Retiro de la reforma al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Icetex, que es la entidad que financia estudios a población de escasos recursos.

Que el gobierno suspenda el impulso de proyectos de ley o decretos relativos a los temas que se discutan en la negociación.

Alzate dijo que espera que el Gobierno Nacional refrende el preacuerdo y que el Comité Nacional del Paro pueda «procolizarlo» con presencia de Duque y así dar inicio a la negociación del pliego de emergencia que incluye los puntos arriba mencionados.

Siguen las protestas

Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), dijo las protestas se van a «repotencializar» y convocó manifestaciones para el 26 y 28 de mayo.

«Vamos a repotenciar esta movilización el miércoles 26, viernes 28 cuando se cumple un mes de haber arrancado el paro nacional. Vamos a realizar actos culturales en todo el país en horas de la tarde», dijo Maltés, que agregó que en las noches habrá «cacerolazos» contra el gobierno Duque.

Finalmente, Maltés dijo que apoyarán la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, que se votará este martes en el Congreso.

Tras más de seis horas de debate en el Senado de Colombia y después de la intervención de varios senadores y la respuesta del Ministro de Defensa Diego Molano, el presidente del senado, Arturo Char levantó la sesión de la plenaria y cito para este 25 de mayo a que se continúe el debate y deberá convocar al senado para que vote por la moción de Censura contra el ministro Molano.