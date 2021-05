Kevin Spacey protagonizará una película por primera vez desde que fue acusado de conducta sexual inapropiada

Noticias CNN

(CNN) — Kevin Spacey protagonizará su primera película desde que fue acusado de conducta sexual inapropiada en 2017.

CNN confirmó que el actor interpretará a un detective en una próxima película italiana llamada «L’uomo Che Disegnò Dio». La película está dirigida y también protagonizada por Franco Nero. También estará protagonizada por la esposa de Nero, Vanessa Redgrave.

«Lo elegí porque es un gran actor», dijo Louis Nero, el productor de la película, a CNN en una entrevista telefónica el lunes.

Cuando se le preguntó acerca de las acusaciones hechas contra Kevin Spacey, Nero dijo que cree que es «falso».

Spacey fue criticado duramente en 2017 después de que Anthony Rapp le dijera a BuzzFeed News que el actor hizo insinuaciones sexuales hacia él en 1986, cuando Rapp, también actor, tenía 14 años.

Ese mismo año, CNN informó que Kevin Spacey convirtió el set de «House of Cards» de Netflix en un ambiente de trabajo «tóxico» a través de un patrón de acoso sexual, con base en entrevistas con ocho personas que trabajaban en el programa en ese momento o que lo habían hecho en el pasado.

Netflix posteriormente lo despidió y Sony contrató a otro actor para rehacer su papel en la película «All The Money in the World». Spacey nunca comentó sobre las acusaciones de agresión, pero se disculpó por hacer insinuaciones sexuales no deseadas hacia Rapp.

En 2017, dijo: «Honestamente, no recuerdo el encuentro, sería de hace más de 30 años».

«Pero si me comporté como él describe, le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento de borrachera profundamente inapropiado, y lamento los sentimientos que él describe haber llevado consigo todos estos años».

Nero le dijo a CNN que aunque la película estará en italiano, la parte de Kevin Spacey será en inglés.

Actualmente están filmando y la película se estrenará a principios del próximo año.

CNN se ha puesto en contacto con los abogados de Kevin Spacey para solicitar comentarios.