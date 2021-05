En Rusia piden prohibir publicidad de Dolce & Gabbana que muestra a parejas gay besándose

Noticias CNN

(CNN español) — Un legislador oficialista ruso presentó una denuncia contra los anuncios de la campaña de Dolce & Gabbana «Love is Love» que muestran a personas del mismo sexo besándose y ahora un fiscal solicita que se prohíba su difusión en el país, informó Reuters.

Una escena de la publicidad publicada en línea en febrero. (Crédito: Dolce & Gabanna)

Los videos denunciados por Mikhail Romanov, integrante de la cámara baja del Parlamento de Rusia (la Duma), forman parte de una campaña previa a San Valentín que la marca de ropa italiana está realizando a través de su cuenta de Instagram, @dolcegabbana.

El servicio de prensa de los tribunales de San Petersburgo informó que un fiscal pidió que se prohíban en Rusia tras la queja del legislador, miembro del partido Rusia Unida.

La legislación rusa contra la «propaganda» homosexual

Desde 2013, en Rusia está prohibida por ley la difusión de propaganda sobre «relaciones sexuales no tradicionales». No obstante, no hay una normativa que prohíba las relaciones entre personas del mismo sexo.

Dolce & Gabbana no quiso brindar comentarios sobre el caso, según el reporte de Reuters.

(Crédito: Andrey Rudakov/Bloomberg/Getty Images)

En una primera instancia, el servicio de prensa de las cortes de San Petersburgo habían informado sobre la solicitud del fiscal de prohibir un anuncio que muestra a dos chicas besándose. Esta semana la oficina dijo que la demanda incluye otra imagen que muestra a dos hombres dándose un beso.

En una declaración, la oficina dijo que la demanda sostiene que el video «contiene información que rechaza los valores de familia y hace propaganda de relaciones sexuales no tradicionales».

Desde los tribunales informaron que la demanda no avanzó porque no había cumplido con ciertos requisitos administrativos. Se espera que haya novedades del caso el 7 de junio.