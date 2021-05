Egan Bernal amplía su favoritismo para ganar el Giro de Italia

Noticias CNN

(CNN Español)– Egan Bernal lo ha vuelto a hacer. El colombiano es más líder que nunca en el Giro d’Italia y su triunfo en la etapa reina de la edición 2021 despeja las dudas de que es el claro favorito para quedarse con la maglia rosa hasta el próximo domingo 30 de mayo.

El líder del equipo Ineos se coronó en la exigente subida a Cortina d’Ampezzo y de paso se deshizo de uno de sus máximos rivales Simone Yates. El británico ahora se encuentra en el quinto lugar de la general a 4:20 de Bernal.

El francés Romain Bardet del equipo DSM y el italiano Romano Carusso de Bahrain Victorius, fueron los escoltas de Bernal a 27 segundos en la etapa. Caruso ahora ocupa el segundo puesto en la general.

Bernal sumó su segunda victoria de etapa después de haber ganado la novena, en otra prueba de alta montaña, pero ha dejado mejores sensaciones defendiendo la camiseta de líder y prueba de ello fue el ascenso al Monte Zoncolan el pasado sábado al llegar en el cuarto lugar.

💗Giro d’Italia 2021 – Stage 1⃣6⃣

📊 🐺 The full official rankings 👉 https://t.co/iaDu5jSLlH

📊 🐺 Le classifiche complete 👉 https://t.co/iaDu5jSLlH#Giro pic.twitter.com/NjfMzoB8Hm

— Giro d’Italia (@giroditalia) May 24, 2021

El colombiano, ganador del Tour de Francia en 2019, es líder del Giro desde la octava etapa y se muestra intratable después de haber superado un 2020 con molestias físicas en su espalda que lo obligaron a abandonar la ronda gala.

Bernal busca en su palmarés la segunda carrera de las tres grandes (Giro d’Italia, Tour de Francia y Vuelta a España) y sería el tercer latinoamericano en conseguirlo en Italia, tras los triunfos del también colombiano Nairo Quintana en 2014 y el ecuatoriano Richard Carapaz en 2019.

