Alberto Fernández: Hay toda una fantasía creada que dice ‘le compran vacunas a los comunistas’

Noticias CNN

(CNN Español) — Argentina volvió a entrar en confinamiento estricto para contener la propagación del covid-19. Las medidas decretadas por el presidente Alberto Fernández irán hasta el 30 de mayo y afectan las actividades económicas, educativas, sociales y deportivas. Sobre este momento coyuntural de pandemia y crisis en la región, Alberto Fernández habló con María O’Donnell y Ernesto Tenembaum en Conecta2.

Estos son algunos fragmentos de la entrevista.

La Argentina está en un momento muy duro en este momento, este sábado arrancó una nueva etapa de confinamiento, los casos de covid-19 están desbordados en muchas ciudades del país. ¿Hay alguna autocrítica que se hace? No haber evitado esto, ¿lo siente como un fracaso del gobierno o un fracaso personal?

Lo que siento es que muchos no me escucharon, con toda franqueza. Yo no soy un experto en la materia y no es que yo tenga información reservada que me permite conocer de antemano cosas que los argentinos no saben. Lo que sí tengo una ventaja, que siempre marco cuando hablo, que es: vi lo que pasó en Europa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros siempre corremos detrás de lo que le va pasando a Europa. Lo que le pasa a Europa al poco tiempo nos pasa a nosotros. Europa vivió una segunda ola y una tercera ola muy terrible y eso inexorablemente nos iba a llegar a nosotros. Y entonces vengo planteando en la Argentina la necesidad de prepararnos para eso. Di un discurso, allá por marzo, donde expliqué que íbamos camino a esto y que por favor podíamos evitarlo si restringíamos y nos poníamos. En ese momento fue un llamado a la reflexión al conjunto social. Los medios dijeron: ‘¿Para qué hizo una cadena, si no dijo nada?’. Dije todo. Dije lo que iba a pasar. Había advertido que eso nos venía y advertí que iba a ser inexorable evitarlo. Entonces lo que sí podíamos era minimizar los efectos. Después dicté medidas y pasó lo que pasó. Yo no quiero volver atrás, pero hubo jurisdicciones que no respetaron las medidas, hubo jurisdicciones que decían que no les hacía falta. Después dicté medidas específicamente para el área metropolitana de Buenos Aires. Y advertí ese día que se iba a extender a todo el país. Y no me escucharon. Me dijeron ‘Me sobran camas’, me dijeron ‘No tengo problemas’. Y se extendió a todo el país. Y las camas se ocuparon a gran velocidad.

Fernández: Al IFE lo cobraron algunos que no debieron 1:26

¿Son sólo nueve días de confinamiento estricto?

Este golpe es lo que en la experiencia europea llaman «el martillazo», que lo que hace es: te permite barajar y dar la vuelta, te permite ganar tiempo, te permite bajar el número de contagios y te permite ganar tiempo en la administración de la salud, la atención de los contagios. Todo esto te permite.

¿Será así?

Yo confío que sea así. Si todos cumplimos y todos respetamos las reglas, es posible que lo logremos. Está previsto que sea así. Ahora, respecto del comentario de Larroque: nosotros no vamos a dejar a la gente en banda. No lo hicimos antes, lo lo vamos a hacer ahora. No lo hicimos cuando nos dejaron el país como lo dejaron, no lo vamos a hacer ahora que tenemos más recursos fiscales. ¿Qué quiero decir con esto? Si hiciera falta brindar un auxilio de esa naturaleza, lo analizaríamos y veríamos de qué modo hacerlo para que llegue a quien corresponda. Y lo haríamos. Yo lo último que quiero es que la gente padezca más de lo que ya padece. La gente padece lo que le dejaron en el 2019 y se les sumó la pandemia. Yo todo lo que puedo hacer para que la gente no padezca eso, lo voy a hacer. Pero antes que nada, porque la verdad, no tiene sentido pensar en eso, si no cuido la vida de la gente.

Usted está mirando lo que pasa en Europa. Y eso fue en marzo y después vino la Semana Santa y gran parte de la segunda ola tuvo que ver con los movimientos turísticos. Después vino la discusión de las clases presenciales.

Yo quiero recordar que en la Semana Santa advertí y hasta declaré asueto en la Administración Pública e invité a todos a declarar asueto en la administración pública, y advertí lo que estaba pasando y lo que se venía.

Puede ser que el tramado de un sistema federal haya frenado las medidas, pero recuerdo que usted dijo una frase de Pedro Sánchez que si al virus se le da espacio no lo para nada. Y el ministro de Turismo dijo que se podía salir en Semana Santa.

En realidad, ahí hubo una gran presión de las provincias por dejar Semana Santa. Yo entiendo. Para Bariloche, Semana Santa es central porque de esa Semana Santa viven dos meses. Yo lo entiendo. Y para Jujuy o para las cataratas en Misiones, es central, yo lo entiendo. Lo que quiero que se entienda es cuál es el riesgo.

¿No cree que hubo un descuido con la educación y con los chicos, más allá de la discusión de las últimas semanas?

Todo eso lo ha estudiado el Consejo Federal de Educación. Yo no creo que hubo un descuido. Yo creo que es un problema. La pandemia nos enfrenta a lo desconocido, es esto lo que hay que entender. Nunca le pasó al mundo lo que pasó ahora.

Pero se detuvo la educación…

Es la obsesión de la salud por la salud lo que nos complica la educación. No es que no tengamos obsesión. ¿Cuál es la prioridad: que se eduquen o que estén sanos? Bueno, mi prioridad está en salud.

Fernández, sobre los productores de carne: «Vamos a encontrar un acuerdo que respete a los argentinos»

Pero el efecto en la educación es tan fuerte…

¿Alguien puede pensar que yo, que dediqué mi vida a la docencia, voy a decir que la educación no importa? Claro que importa. Y claro que me duele y claro que me preocupa. ¿Y qué opción tengo? Porque lo único que está demostrado es que en los chicos en edad escolar de 0 a 12 años, el aumento de los contagios −Pedro Cahn me dio el dato el otro día− aumentó el 110 por ciento, aumentaron a 110 por ciento. ¿Qué cambió en ese tiempo? Escolaridad. Entonces yo lo que pido es que entendamos que ese no es el problema. Yo entiendo perfectamente bien que tenemos que recuperar la educación y que los chicos necesitan −hasta por una cuestión de disciplina personal−, el levantarse, ir al colegio, tener los deberes. Claro que hace falta, claro que hace falta. Ahora, el problema es que si yo lo hago como si no pasara lo que está pasando en Argentina, el riesgo es muy grande y está visto que tenía razón. Yo no quiero rehuir a la discusión, creo que se hicieron un montón de cosas confusas. Creo que esa confusión convocó a mayor confusión social y creo que en gran medida el relajamiento que vivimos es el producto de todo ese debate donde la gente simplifica y es razonable, todos tendemos a simplificar.

SOBRE LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19

En el tema vacunas, que es la otra clave en este momento del coronavirus, por ahí es injusto estadísticamente una comparación con Uruguay o incluso con Chile por cantidad de habitantes. Ahora, es justo si comparamos con Brasil, que además tiene un presidente antivacunas que es Bolsonaro. Y si uno ve el porcentaje de vacunación de la población con al menos una dosis, estamos prácticamente a la par.

Ahora estamos acá mejor que Brasil y creo que en los próximos días que llegue un número de vacunas importante, vamos a estar mejor. Pero la verdad, esta no es una competencia entre países, porque más allá de que Bolsonaro, sea como sea −si es más antivacunas o más provacunas−, la realidad es que conseguir vacunas es un problema, no es un problema de Argentina: es un problema del mundo. A España le costó tanto como a Argentina, a Francia le costó tanto a como Argentina conseguir vacunas.

Fernández: Pfizer fue la primera vacuna aprobada en Argentina 1:26

Ya tienen casi 40%, casi el doble que Argentina

Pero les costó muchísimo, les costó muchísimo. Cuando uno va a Europa, todos cuentan las dificultades que tuvieron, porque no se cumplieron contratos. Es esto lo que pasó. Y con quien más dificultades tuvieron para hacerse de vacunas fue con Pfizer. Entonces: acá hay toda una fantasía creada diciendo ‘le compran vacunas a los comunistas y no le compren vacunas’…. Nadie se enteró de lo que pasó en los 90 con la caída del muro de Berlín. Entonces con ese planteo avanzan, avanzan y dicen: ‘no quieren traer vacunas de Estados Unidos’. Yo hablé con el presidente de Moderna, yo hablé con el presidente de AstraZeneca. Yo hablé con Pfizer. Hay un problema.

¿Qué pasó con Pfizer?

¿Saben cuál fue la primera vacuna que se aprobó en Argentina? La Pfizer. Entonces, explíquenme por qué si aprobé la vacuna después no la compré. La verdad: a mí me parece que Pfizer… Porque Pfizer con nosotros no llegó a firmar, pero con los que firmó no pudo cumplir.

A Uruguay y Chile sí, pero son dos millones de vacunas

Y no cumplió el contrato, no cumplió con lo que los contratos que decían. Yo la impresión que tengo es que en algún momento Estados Unidos resolvió preservar para su población todas las vacunas y Pfizer dijo no firmo más contratos, porque si tengo que dejar las vacunas en Estados Unidos no voy a poder cumplir. E incumplió.

POLÍTICA INTERNACIONAL

¿Cuál es la posición del gobierno argentino en el conflicto entre Israel y los palestinos?

La posición del gobierno argentino es que en el Medio Oriente tiene que terminarse la violencia. Yo respeto al Estado de Israel y respeto a su gobierno. Y si hay un grupo terrorista como dice Israel, que lo ataca, también frente al terrorismo hay que guardar proporcionalidad en la reacción. Los argentinos lo sabemos.

Fernández: En Medio Oriente tiene que terminarse la violencia 0:28

Usted sobre Venezuela dijo que las violaciones a los derechos están desapareciendo.

Lo acaba de decir Naciones Unidas.

Pero es una posición rara. ¿No es ofensivo para las víctimas de los derechos humanos?

No, porque yo no, yo no estoy con eso perdonando o haciéndome el distraído frente a la violación de derechos humanos que puedan haber existido. Yo solamente explico que hubo un momento en donde el gobierno de Maduro fue fuertemente cuestionado. Hubo una declaración de Michelle Bachelet como Alta Comisionada de Derechos Humanos en Naciones Unidas, cuestionando lo que pasaba en un informe, cuestionando lo que pasaba en materia de derechos humanos en Venezuela. Nosotros votamos en favor de ese informe. Nos criticaron muchos compañeros nuestros. Yo hablé con el gobierno de Maduro pidiéndole que favorezca la presencia de una oficina permanente del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro accedió a eso y ayer con tranquilidad, no es con alegría, con tranquilidad, leí el tuit de Naciones Unidas diciendo que las cosas habían cambiado mucho en Venezuela.Lo que ocurrió será objeto de investigación, despojamiento y que cada uno se haga responsable. Lo importante es que hoy ese problema tiende a mermar.

Fernández: Lo que ocurrió en Venezuela debe ser juzgado 1:02

Ustedes también se pronunciaron por la represión que hubo en las calles de Colombia, acaba de haber una especie de sismo político en Chile. ¿Cómo está viendo el proceso en América Latina?

Yo creo que lo que el mundo debe ver y lo que los latinoamericanos debemos ver es que no se pueden seguir aplicando políticas ortodoxas que el mundo central dejó de aplicar. Miren a Biden, con el respeto que tengo por el presidente Biden, en broma lo llamo Juan Domingo Biden, porque dice cosas que el peronismo dijo siempre. Nota del editor: (En referencia a Juan Domingo Perón, fundador del peronismo en Argentina).

Pero el peronismo no tiene una historia de amistad con Estados Unidos.

Por eso lo digo. Se lo dije a Kerry cuando estuve hablando con él. Yo la verdad es que vivo con mucha esperanza lo que está haciendo Biden, con muy buena expectativa. Yo reconozco que yo padecí como gobernante argentino y gobernante de un país latinoamericano el gobierno de Trump: lo padecí. Y la verdad es que deseaba fervientemente que el voto del pueblo americano acompañara a Biden porque el mundo lo necesitaba. Y yo veo con tranquilidad lo que Biden plantea. Es una mirada racional de lo que pasa en el mundo. Y no me quiero meter en la política interna de Estados Unidos, pero me parece que es una mirada racional que da tranquilidad a todos. Cuando estuve en Europa lo hablé con todos los líderes europeos y todos tenemos la misma percepción.

Fernández: Veo con mucha esperanza lo que hace Biden 0:53

SOBRE EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

El acuerdo con el Fondo, ¿sería esperable que ocurriera cuándo?

“Yo quisiera que cuanto antes y yo espero que cuanto antes. Ypor lo que hablé con Kristalina no estamos tan lejos de lograrlo, no estamos tan lejos. Fue una muy buena charla, muy franca y muy honesta en donde destaqué todas estas cosas. A fin de mes hay un vencimiento con el Club de París, que creo que vamos a poder prorrogarlo en la obligación de pago. Esto lo hablé con Macron y como estamos encaminando bien las conversaciones con el Fondo creo que lo vamos a lograr. Y yo espero que con el Fondo podamos cerrar pronto. Yo creo que hay muchas cosas también que revisar en el Fondo. Hay muchas cosas que por ahí mediáticamente no se analizan y tiene mucho que ver con nuestro acuerdo. Por ejemplo, el tema de las sobretasas. Cuando el Fondo le presta al país dinero le cobra un 1 por ciento de tasa de interés… Argentina paga 3. ¿Por qué? Porque dicen que excedió el cupo de préstamos que la Argentina podía recibir. Ahora, eso es responsabilidad de Argentina y es responsabilidad del Fondo. ¿Para qué le prestaste si no podía recibir? Ese es un punto. Nos decían: ‘No podemos terminar con la sobretasa porque Portugal lo pagó’. Fui a Portugal, hablé con Antonio Costa, extraordinario primer ministro que tiene Portugal, un hombre que puso de pie a Portugal después de una crisis enorme, junto con De Sousa, el presidente de Portugal. Le conté lo que pasaba. Salió públicamente y dijo: ‘Portugal vivió lo de las sobretasas, hay que terminar con la sobretasa’. Fondo: no me ponga más la excusa de Portugal.

El acuerdo implica un equilibrio fiscal, una serie de condiciones

Lo del equilibrio fiscal hoy no es un tema de discusión estricta, porque nadie tiene equilibrio fiscal. Fíjense lo que acaba de hacer Estados Unidos. El equilibrio fiscal salió de los manuales de la ortodoxia económica. La ortodoxia económica no existe más en el mundo, no existe más, no existe más: la han roto los países centrales. Fíjense lo que pasa en Europa con la regla durísima de que nadie podía tener más que un punto de déficit fiscal y hoy en día toda Europa tiene un déficit fiscal alucinante. Entonces esas son cosas que repetimos en Argentina porque seguimos escuchando lo mismo que hablaba de los 90, pero no se habla más en el mundo. Obviamente que nosotros queremos.

Yo soy un discípulo de Kirchner. Con Kirchner nos jactábamos de haber sido los únicos en 150 años de Argentina que durante cinco años consecutivos tuvimos superávit. O sea, no me lo expliquen a mí. La realidad es que el mundo ya no atiende al equilibrio fiscal, no atiende porque lo han roto todos.

El plan de Biden, que yo aplaudo quiero aclarar, no tiene nada que ver con el déficit fiscal. La verdad es que lo que dice el Senado está bien y en el sentido de que si yo tengo un acuerdo con el Fondo, no tengo que pagarle al Fondo de inmediato nada y voy a tener un tiempo de espera para empezar a pagarle. Por lo cual los DEG entran al Tesoro y pueden ser utilizados para lo que la Argentina necesite. Si la pregunta es me dan los DEG para pagar deudas, la respuesta es no. Si la pregunta es ¿entran los DEG y pagas deuda? Si tengo acuerdo con el Fondo, no. Si la pregunta es ¿si entran los DEG y no tenés acuerdo con el Fondo, qué vas a hacer? Bueno, ahí tendré que ver porque si no le pago el Fondo entro en default y no quiero caer en default.

Entonces, lo que ha dicho el Senado es absolutamente congruente con lo que yo pienso. Yo pienso que hay que hacer un acuerdo como corresponde, donde nos demos tiempo para revisar los fondos, los tiempos, para unos plazos. Es algo que no va a poder revisar ahora pero que quiero seguir planteándolo para que se discuta. Segundo, que podamos ver lo de las tasas y sobretasas, que eso me dijo la directora ejecutiva del Fondo, que lo iban a analizar en breve y que creía que eso era posible. Y después ver cómo se distribuyen los DEG, que ese si es un tema central.

Con los derechos especiales de giro el Fondo tiene previsto que vayan al Fondo y el Fondo los distribuya a su criterio. Pero lo que pasa siempre es que el Fondo Monetario divide el mundo en tres franjas. Kristalina se reía porque yo decía que vivía eso como el síndrome del hermano del medio. La historia es así. El hermano mayor es el más exigido por la familia, le exigen ser perfecto, tienes que estudiar más que nadie, tiene que ser el chico o la chica 10. El hermano menor es el más mimado de la familia. Ese puede estudiar menos, puede dedicarse al tenis, al fútbol, a lo que se le ocurra. El del medio, nadie se acuerda, hace su vida como puede y eso le pasa a Argentina con el Fondo. ¿Por qué? Porque a la hora de distribuir los DEG, a la hora de ver cómo funciona el mundo, los países ricos, los hermanos mayores, no tienen problemas, emiten lo que quieren. A los menores se los ayuda y a los de renta media, que somos nosotros, ¿qué es lo que pasa? Nos tratan como si fuéramos mayores pero en verdad nos parecemos más a los chicos.

Ernesto Tenembaum, María O’Donnell y el presidente Alberto Fernández en Conecta2.

SOBRE LA ECONOMÍA ARGENTINA

En cuanto a la inflación argentina..

Existe una conciencia inflacionaria, que está en los intermediarios y en los vendedores finales también. Por eso uno se pregunta por qué la leche aumenta lo que aumenta desde que la saca el tambo hasta que llega a la góndola. ¿Por qué aumenta tanto? Y nosotros son cosas que debemos corregir pero te demanda tiempo porque es una cultura. Es una cultura del país de que hay que vivir así. Yo, medio en broma, medio en serio, le decía hace años a Néstor Kirchner dos cosas. La primera, que éramos un país punk. El movimiento punk tenía una frase, la frase de que no hay futuro. Entonces, disfrutá el presente porque no hay futuro. Y en la Argentina esa lógica como consecuencia de la inflación prima: no hay futuro. Así que sacá todas tus ventajas hoy, todo tiene que ser a corto plazo. Los planes de negocios se hacen en el mundo a diez años: en Argentina, se hacen a dos. Todo tiene que ser a corto plazo. La segunda cosa que yo lo decía siempre Néstor, es que la Argentina en materia inflacionaria es un alcohólico recuperado. Es igual a un alcohólico. Una persona que se recupera del alcoholismo, ¿qué necesita? Que no le muestren más alcohol. Si resulta que yo soy un alcohólico recuperado y me ponen una copa de vino, esta copa de vino puede desatar una vez más mi alcoholismo. Entonces le muestran un poco de inflación y todos empiezan a tomar de esa copa.

El Ministro de Economía Martín Guzmán había hablado de dos aumentos de las tarifas, hubo una del 9 % ¿Por todo el año no va a haber más aumento de tarifas de servicios públicos?

Lo que habló Guzmán lo previmos en un escenario totalmente distinto. No habíamos previsto que íbamos a tener la escalada inflacionaria que tuvimos en marzo y abril, que en dos meses fueran casi nueve puntos. Eso nos hace repensar el tema. Yo no puedo tener este nivel inflacionario y exigirle a la gente más. Por lo tanto, nosotros, la tarifa es un tema terminado. La tarifa es un tema terminado.Nosotros vamos con el aumento que discutimos. Vamos sí, como bien dice Martín, a trabajar en la segmentación, porque en eso yo estoy totalmente de acuerdo con Martín. La segmentación. Si nosotros no segmentamos todos terminamos beneficiados con subsidios que paga el Estado.

Fernández, sobre el acuerdo con los productores de carne 0:44

Sobre la prohibición de exportar carne y el conflicto con el sector agropecuario

Vamos a acordar. Vamos a encontrar un acuerdo que respete a los argentinos, que respete a los argentinos porque no están respetando a los argentinos y a las argentinas no los están respetando. Y mi única preocupación, dense cuenta, es que yo necesito una balanza comercial positiva, que restringir exportaciones a mí me hace un daño. Pero yo no me voy a beneficiar en lo macro si con esto castigo a la gente. Primero está la gente.

SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE UN PROCURADOR GENERAL

Usted propuso un nombre como Procurador General de la Nación, la vicepresidenta no lo apoya y el Senado no llama a sesión para tratar ese nombre. ¿Van a hacerlo en medio de elecciones?

Eso está en manos del Senado. Yo ya mandé un nombre y es es el nombre que yo he mantenido.

Pero preside el Senado su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Contemos toda la historia. La historia dice que la oposición siempre se negó a tratar el tema. Dice ahora tratémoslo cuando se ve frente al riesgo de caer para nombrar el procurador… Es el candidato que voy a mantener. Miremos todas las conductas. No es así la política. Primer punto: nosotros no tenemos procurador porque el gobierno de Macri presionó a la procuradora hasta hacerla renunciar y desde entonces no tenemos procurador. Yo propongo un nombre y la oposición no quiere nombrarlo hasta que se ve sobrepasada por la realidad, porque está a punto de salir una ley que dice para nombrar al procurador hace falta la mitad, más o menos. Y en ese momento Rafecas se vuelve valioso para ellos.

Pero el oficialismo nunca llamó a audiencias.

Una de las cosas que tenés que aprender es que nadie inicia su propia derrota. Entonces, si nosotros empezábamos las audiencias, nos encaminábamos a una derrota porque no íbamos a tener los dos tercios.

Ahora se encaminan a un triunfo.

Esperemos que esto pasó la semana pasada. No pasó hace seis años. Pasó la semana pasada.