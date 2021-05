¿Qué esperar del episodio especial de «Friends: The Reunion»?

Noticias CNN

(CNN Español) –- El día llegó. HBO Max anunció que el episodio especial de «Friends» se podrá ver el jueves 27 de mayo en su plataforma en Estados Unidos.

Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matthew Perry (Chandler), David Schwimmer (Ross) y Matt LeBlanc (Joey), regresan a los estudios de Warner Pictures en Burbank para recordar diversas anécdotas de una de las series más queridas.

En Zona Pop CNN hablamos con el crítico especializado de televisión Álvaro Cueva sobre lo que los fanáticos de esta serie noventera podrán ver.

«Friends» rompió paradigmas en los 90

«El contexto estaba muy reñido en cuanto a programas cómicos en los 90, era una época de oro en el mundo del sitcom, era muy familiar. Cuando llega la serie, los jóvenes estábamos sustituyendo a nuestras verdaderas familias por las familias que elegíamos, o sea, nuestros amigos», asegura Álvaro Cueva.

En la década de los noventa todavía había tabúes sobre muchos temas y esta serie lo hacía de una manera muy abierta.

«Se hablaba de lesbianismo, las situaciones eran escabrosas para la moralidad noventera; contribuyó a poner temas sobre la mesa que para las nuevas generaciones es algo muy normal», agrega el crítico de televisión.

Nadie como «Friends»

Tal fue el éxito de la serie que surgieron otras como «The Big Bang Theory», «How I Met Your Mother» y «Sex and the City», en donde todos eran amigos.

Según Cueva, «Friends» fue un fenómeno de agenda.

«Friends fue el ocaso de un tipo de espectáculo que ya nadie entiende. Tú agendabas el momento de la semana en que ibas a estar frente a la televisión con tus amigos y cenar y ver el capítulo. Hoy, cada quien ve lo que quiere en el dispositivo que quiere, la plataforma que quiere y a la hora que quiere».

¿Qué esperar de «Friends: The Reunion»?

Ya sabemos que en calidad de invitados estarán David Beckham, Justin Bieber, BTS, Cindy Crawford, Reese Witherspoon, Tom Selleck y Lady Gaga, entre otros. Quienes no pueden faltar son Maggie Wheeler (Janice – «Oh My God!») y James Michael Tyler (Gunther).

Pero ¿qué esperar? Una cantidad muy grande de emociones, recuerdos, risas y hasta lágrimas al ver a los seis mejores amigos con los que todos nos identificamos en alguna u otra situación.

«Todos tenemos un poquito de todos los personajes de Friends, esa era la magia de la televisión de los años noventa, más que poner grandes historias, era poner a grandes personajes», afirma Cueva.

