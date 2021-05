Preguntas de la audiencia sobre el coronavirus: ¿puedo ponerme tres vacunas para estar más protegido?

Noticias CNN

(CNN Español) – Este viernes el doctor Elmer Huerta continúa aclarando dudas desde las vacunas contra el covid-19. Entre las preguntas que recibimos están si tres vacunas serían mejor que dos para estar más protegidos, sobre qué hacer tras vacunarse, y más.

Preguntas sobre las vacunas contra el covid-19

Esta semana, muchos oyentes, entre ellos: Dominic, Melba, Adriana, Angelique, Álvaro, Catalina, José, Leonor, Laura, Elena, Cesar, Her y Tiziana, que por diferentes razones no confían en las vacunas que les han puesto en sus países, preguntan si es posible volver a vacunarse con otro tipo de vacuna en Estados Unidos o Europa.

Hola a todos. El único estudio publicado es el de la combinación de las vacunas de Oxford/AstraZeneca y Pfizer/BioNTech que sí pueden ser usadas una después de la otra. Les ruego escuchar el episodio del 19 de mayo para que escuchen los detalles.

Doctor existe algún estudio del impacto que causarán las personas que no se vacunen ?. En mi país Guatemala hay poca afluencia en vacunación, pero eso afectará a los que si nos queremos vacunar ?

— Fernando PolvoritaGt (@polvoritaGt) May 17, 2021

Hola Fernando, el principal problema de que gran parte de la población no se vacune, es que la sociedad no logrará la inmunidad comunitaria o del rebaño.

Obviamente, quienes no se vacunen estarán expuestos a las severas complicaciones por covid-19.

@drhuerta recibí 1 y 2 dosis de sputnik.donde hay información sobre esta vacuna ?

— ana Tejera (@anatejera37) May 20, 2021

Hola Ana, te ruego que escuches los episodios del 12 de agosto y del 3 de febrero, los cuales tratan sobre la vacuna Sputnik V.

@drhuerta Dr yo ya me vacune con la vacuna de Jhonson & Jhonson, teóricamente cuando considera usted debo volver a vacunarme, un año?

— RODRIGO SARASTI G (@RODRIGOSARASTI) May 20, 2021

Es una buena pregunta Rodrigo. Ese es un dato que aún no se sabe.

Es probable que tengamos que esperar los estudios fase 3 de las vacunas para saber cuánto seguimos protegidos un año después de la vacunación.

@drhuerta hola dr huerta. Podríamos pensar que si 1 vacuna de marca “x” es buena y necesaria pues inyectarse esta y la de marca “y” es aún mejor pero todavía mejor también si se inyecta una tercera de fabrica “z” siendo que estará 3 veces más protegido ¿qué tan correcto es esto?

— Greivin Viquez Alfar (@Greivin_Viquez) May 20, 2021

Hola Greivin, es una buena pregunta, pero la respuesta es un no. Eso porque, de acuerdo con los datos que tenemos hasta el momento, todas las vacunas en uso previenen la enfermedad grave, esa que nos lleva al hospital con complicaciones.

De modo, que creo que una sola vacunación es lo correcto.

@drhuerta Buenas tardes. Estoy embarazada de 36 semanas y acabo de recibir primera dosis de Sputnik. Mis dudas son, ¿la inmunidad beneficia al bebé también? ¿Los efectos secundarios también los siente el bebé, ya que no me siento nada bien? Saludos

— MF (@laMejorMar4Ever) May 20, 2021

Hola MF, claro que sí. Como lo escuchamos en el episodio del 5 y 27 de abril, la vacunación de las mujeres embarazadas permite que los anticuerpos protectores crucen la placenta y lleguen al bebe.

Es por eso que los CDC de Estados Unidos recomiendan que la mujer embarazada se vacune.

@drhuerta hola saludos Dr desde Venezuela quería hacerle una pregunta mi padre de 62años recibió primero la segunda dosis de la sputnik v antes a la primera mi pregunta es luego d los 21 días puede colocar la q faltó o pasa algo?

— JaCkSoN (@JacksonRG92) May 19, 2021

Tu pregunta es muy interesante Jackson. Como lo escuchamos en los episodios del 12 de agosto y del 3 de febrero, la vacuna Sputnik V usa dos virus de resfrío diferentes. La primera dosis es con el AdV26, mientras que la segunda es con el AdV5.

Yo no vería ningún problema con que se invierta el orden porque la razón de usar dos virus diferentes es evitar que la formación de anticuerpos contra el primer virus afecte la eficacia de la segunda dosis. Por lo que nos dices, parece que tu padre recibió el AdV5 como primera dosis.

Creo que podría ponerse ahora el AdV26. Obviamente, te ruego consultar con tu doctor.

@drhuerta yo tuve Covid en Agosto del año pasado , ya me puse la primera vacuna de Pfizer hace 4 semanas y había visto en alguna oportunidad un artículo donde decía que si ya nos había dado Covid solo requeríamos una dosis . Es esto cierto ?

— maria fernanda fonnegra (@mariafe52858189) May 19, 2021

Hola María Fernanda, como lo escuchamos en el episodio del 22 de marzo, un estudio demostró que las personas que ya habían tenido covid-19, respondieron muy bien a la primera dosis y muy poco a la segunda, sugiriendo que para ellos sería suficiente una sola dosis.

Pero te digo que eso no se ha plasmado aún en una recomendación, por lo que lo vigente es recibir dos dosis.

@drhuerta Estimado doctor una consulta, un amigo viene recibiendo la vacuna antirrábica, si piensa ponerse la vacuna de Johnson & Johnson en los próximos días, tendrá algún problema?

— Angel Espinoza (@Solardark) May 18, 2021

Muy buena pregunta, Ángel.

Creo que lo recomendable -para evitar la suma de efectos secundarios- es que dejen pasar por lo menos dos semanas después de la vacunación contra la rabia para ponerse la de covid-19.

Preguntas sobre las vacunas y enfermedades preexistentes

@drhuerta buenas noche doctor mi pregunta he la siguiente tengo 45 años y tengo temor de ponerme la vacuna ya que sufro de alergia y problema circulatorios que me recomendaría gracias

— Wendy Valdez (@maxchinellyss) May 19, 2021

Hola Wendy, no hay ningún problema con que te vacunes. Esas condiciones no se agravarán por la vacunación.

@drhuerta buenas tardes dr. No tengo glandula tiroidea y tomo euthirox a diario puedo vacunarme contra el covid 19?? Gracias

— LNCH (@gitana303) May 19, 2021

Claro que sí Lynch. No hay ningún problema en que te vacunes. Suerte.

@drhuerta, muy buen día.Mi madre tiene 62 años y padece de hipertensión arterial, puede vacunarse con cualquiera de las vacunas existentes?

— Santiago Caizatoa Ron (@crevlavie) May 18, 2021

Claro que sí Santiago. Tu madre podrá beneficiarse -y quedar protegida de desarrollar una enfermedad grave- con cualquiera de las vacunas en uso.

Preguntas sobre el contagio

@drhuerta Doctor disculpe una persona vacunada contagia a otra persona que no está vacuna con la misma intensidad como si fuesen asintomáticos gracias

— eleana vela (@EleanaVela) May 16, 2021

Hola Eleana, ese es un punto que está en pleno estudio. Al parecer, la capacidad de contagio de una persona vacunada que se infecta es posible, pero todavía no ha sido enteramente cuantificada.

Debemos estar atentos.

@drhuerta después de haber tenido coronavirus, cuanto tiempo de inmunidad tengo? Podría reinfectarme nuevamente?

— Cyndi Alanis (@AlanisCyndi) May 20, 2021

Hola Cyndi, aún no se sabe cuánto tiempo nos protege la vacunación. Habrá que esperar los estudios de fase 3 de las vacunas para tener respuesta a tu pregunta.

Por otro lado, sí es posible que una persona vacunada se reinfecte.

Felizmente, la enfermedad que desarrolla es casi siempre leve y no causa complicaciones.

Dr. Huerta si una persona está operada de cavernoma del cerebro es más vulnerable al covid para hacer infección grave o muerte? Puede ser considerado como enfermedad congenica o rara para la programacion de vacuna del minsa?

— Kari (@karinapseg) May 19, 2021

Hola Kari, al ser una malformación vascular congénita, es posible que una persona con un cavernoma cerebral pueda tener más riesgo de complicarse por covid-19 y, por tanto, deba vacunarse para estar protegida.

@drhuerta yo he sido el primer positivo en la familia. He contagiado a mi esposa, mi hijo de 6, mi suegra de 64 años y posiblemente un adolescente asmático de 16. Mi médico ya me dio de alta, que ya pasé el covid. Ahora que debo hacer? Aislarme? Puedo tener recaída?

— Sergio A. Velez G. (@sergio_a_velez) May 19, 2021

Hola Sergio, lo siento mucho. No es necesario que te aísles, no creo que sea posible que te infectes con el mismo virus.

Cuida de tu familia.

Preguntas sobre qué hacer luego de recibir la vacuna

Buenas tardes, saludos desde México, he recibido la vacuna CanSino y me recomendaron no tomar alcohol, ni consumir sustancias con cafeína ¿cuáles son las razones de estas recomendaciones?

— Javs (@Javs00693353) May 16, 2021

Hola Javs, la verdad es que -hasta donde sé- no existe ningún fundamento científico para esa recomendación.

@drhuerta hola Dr. Hoy me vacune con Cansino, tres horas después por ya costumbre, me tomé 4 gramos de vitamina C. Esto puede eliminar el efecto de la vacuna y requerir otra?

— José Camacho Higareda (@JosCamachoHiga1) May 20, 2021

Hola José, en primer lugar, creo que las dosis altas de vitamina C no son aconsejables. No han demostrado ningún efecto beneficioso.

En segundo lugar, no creo que pase algo, aunque ese punto no ha sido aún estudiado.

@drhuerta por favor, en Arequipa los miembros de salud recomiendan a los vacunados NO bañarse tres días y evitar comer chancho, pescado y mariscos. Tiene alguna base científica esta recomendación?

— Maria Elena Cornejo (@cucharonviajero) May 19, 2021

Hola, María Elena. No existe ningún fundamento científico para esa extraña recomendación.

Dr. Huerta, me aplicaron la vacuna Cansino, he desarrollado síntomas gripales muy fuertes, puedo tomar medicamento viral? Gracias por su amable respuesta

— Bibi Casco (@bibicasco) May 18, 2021

Hola Bibi, claro que sí, siempre y cuando tu médico la recomiende.

Recuerda que la vacuna no contiene el virus activo, por lo que un medicamento antiviral no tendría ningún efecto sobre la vacuna.

