OPINIÓN | ¿Por qué Marruecos dejó pasar tantos inmigrantes a Ceuta?

Noticias CNN

Nota del editor: David Bittan Obadia es abogado, escritor, analista de temas políticos e internacionales, columnista del diario El Universal, de Venezuela, y colaborador en otros medios de comunicación. Como conferencista, participó en el Congreso Judío Mundial y fue presidente de la comunidad judía de Venezuela. Su cuenta de Twitter es @davidbittano. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor. Puedes leer más artículos como este en cnne.com/opinión.

(CNN Español) — Estos días estamos apreciando una llegada masiva, sin precedentes y de forma ilegal, de inmigrantes provenientes de Marruecos a Ceuta (España). Hasta la presente fecha es la mayor afluencia conocida, en tan corto tiempo.

Es importante resaltar que Marruecos tiene un conflicto en el Sahara Occidental, zona que fuera provincia española e incorporada por Marruecos a su territorio en 1976 , y es, desde esa fecha, que el Movimiento de Liberación Nacional Saharaui, conocido como Frente Polisario, mantiene una tensión con las autoridades de Marruecos.

El Sahara Occidental tiene una extensión de más de 250.000 kilómetros cuadrados; limita con Marruecos, Mauritania y Argelia, está compuesto de abundantes dunas de arena y tiene más o menos 500.000 habitantes . Posee, asimismo, más de 1.000 kilómetros de costa atlántica y el gran atractivo de un banco importante de peces, así como riquezas de fosfato, hierro, petróleo y gas.

En el medio de esta crisis migratoria entre Marruecos y España, EE.UU. le ha dado un respaldo a Marruecos con la llamada del secretario de Estado, Antony Blinken, quien se comunicó con su homólogo y si bien -oficialmente- no se habló de la crisis migratoria, Blinken sí señaló “la importancia de la solida relación bilateral y el papel clave de Marruecos en el fomento de la estabilidad en la región”. Si a este hecho le sumamos que, hasta el momento, el presidente Biden no ha sostenido conversación alguna con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no es desacertado pensar que, para la actual administración de Estados Unidos, España y su régimen político no son prioritarios.

Desde mi punto de vista, la llegada de tantos migrantes, muchos de los cuales han sido devueltos ya, es una reacción de Marruecos, que adrede ha bajado un poco los controles en su frontera por la decisión del Gobierno de Sánchez de haber permitido que el secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, fuera hospitalizado en España. Esto tensó una tradición de amistad entre ambos países, sobre todo entre las monarquías, que han sido tan próximas.

Por su parte, el presidente Sánchez ha tenido que viajar personalmente a Ceuta y allí ha sido recibido, según las imágenes de la prensa, con el repudio de un grupo de personas, que manifestó su malestar ante esta crisis creada con Marruecos. Hsata ahora, Sánchez no ha ligado el cruce masivo de migrantes a una posible represalia de Marruecos por la hospitalidad mostrada a Ghali.

Las declaraciones de la Embajada de Marruecos en Madrid lo ha dejado muy claro, para quien quiera entenderlo, en cuanto a la decisión de España de prestar atención médica al líder del Frente Polisario, asegurando que: “En las relaciones entre países hay actos que tienen consecuencias que se tienen que asumir», dijo la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, a Europapress este martes.

España creó un fondo para que ayudar a Marruecos a repatriar los inmigrantes y está ejerciendo presión con la Unión Europea para resolver la situación, pero también ha tenido que enviar tanques y soldados para ejercer su soberanía; estas son las consecuencias de un conflicto que pudo haberse evitado y sumaran a una política equivocada que frente a Marruecos está llevando el Gobierno de Pedro Sánchez.