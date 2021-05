Un rascacielos se balancea en China de forma inexplicable y provoca escenas de pánico

Noticias CNN

Hong Kong (CNN) — Miles de personas en la ciudad de Shenzhen, en el sur de China, huyeron el martes de los alrededores de un rascacielos de 291 metros de altura, después de que el edificio inexplicablemente comenzó a balancearse.

Videos que circulaban en las redes sociales chinas mostraban a multitudes alejándose del edificio tambaleante, mientras algunos gritaban y miraban hacia atrás.

People in Shenzhen reported to have fled the 73-story SEG Plaza after the building tilted on its foundations. No earthquake recorded in the area https://t.co/OV0g4Luz5O

— Austin Ramzy (@austinramzy) May 18, 2021

En ese momento había buen tiempo y no hubo reportes de un sismo en la región. No se reportaron muertos ni heridos.

El SEG Plaza en Shenzhen comenzó a temblar alrededor de las 12:30 pm hora local. Unas 15.000 personas estaban adentro, según el periódico oficial del Comité del Partido Comunista Municipal de Shenzhen. Todos los que estaban en el interior fueron evacuados en 90 minutos, dijeron las autoridades locales.

Las autoridades que investigan la causa del movimiento dijeron en un comunicado que no se habían encontrado «anomalías en la estructura principal y el entorno circundante del edificio».

Personas miran hacia la SEG Plaza en Shenzhen después de ser evacuados del tambaleante edificio.

La estación meteorológica de la ciudad informó una velocidad máxima del viento de alrededor de 32 kph al mediodía del martes, una velocidad de movimiento descrita como una «brisa fresca» por el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU.

La torre está ubicada en el concurrido distrito comercial de Huaqiangbei, sede del mercado de productos electrónicos más grande del mundo. El edificio alberga varias empresas de tecnología locales y un centro comercial de electrónica de varios pisos.

Terminado en 2000, SEG Plaza es el decimoctavo edificio más alto de Shenzhen y el 104 más alto de China, según la base de datos de rascacielos del Council on Tall Buildings and Urban Habitat.