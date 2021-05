El iceberg más grande del mundo se desprende de la Antártida

Noticias CNN

(CNN) — El iceberg más grande del mundo se desprendió de la Antártida hace pocos días. Se trata de un trozo de hielo gigante que tiene casi 80 veces el tamaño de Manhattan o, para ponerlo en otros términos, que es más grande que la isla de Mallorca en España.

El iceberg se desprendió del lado este de la plataforma de hielo de Ronne, en el mar de Weddell, informó el miércoles la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés).

El iceberg, que tiene forma de una tabla de planchar gigante, mide cerca de 170 km de largo y 25 km de ancho.

El desprendimiento de los icebergs forma parte de los ciclos naturales: grandes trozos de hielo se separan de las plataformas a intervalos regulares. Los científicos no atribuyen esta ruptura en particular al cambio climático. Creen que es parte del ciclo natural del desprendimiento de icebergs en la región.

La diferencia entre este icerberg de la Antártida a los glaciares

Una vez que se derrita, el nuevo iceberg no provocará un aumento del nivel del mar, porque era parte de una plataforma de hielo flotante (de la misma manera que un cubo de hielo que se derrite no aumenta en nivel de la bebida en un vaso).

Por este motivo, lo que sucede con icebergs como este es diferente a casos de glaciares o capas de hielo que están en la tierra y cuando se desprenden hacia el océano y se derriten aumentan el nivel global del mar. Si toda la capa de hielo de la Antártida se derritiera, podría aumentar el nivel del mar en casi 58 metros.

New giant #iceberg breaking away from the Ronne Ice Shelf 13-05-2021 roughly 160 km x 25 km satellite image from @polarview @CopernicusEU #Sentinel1 pic.twitter.com/LmacupcuUW

— Keith Makinson (@KeithMakinson1) May 13, 2021

La ESA dijo que el iceberg fue visto por primera vez por Keith Makinson, oceanógrafo polar del British Antarctic Survey, la semana pasada y confirmado por el Centro Nacional de Hielo con imágenes del Copernicus Sentinel-1 de la ESA.

El trozo enorme de hielo ahora se conoce oficialmente como A-76. Puede que el nombre suene un poco aburrido para el iceberg más grande del mundo, pero está basado en la ciencia. La ESA explicó que tradicionalmente se nombra a los icebergs a partir del cuadrante antártico en el que fueron vistos originalmente, luego un número secuencial y después, si se rompe, una letra secuencial.