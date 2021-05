Miles de inmigrantes nadan desde Marruecos a Ceuta, ¿qué está pasando en la zona?

Noticias CNN

(CNN Español) — Miles de migrantes provenientes de Marruecos se lanzaron este lunes al agua y nadaron hasta el enclave español de Ceuta, en el norte de África. Se trata de la mayor afluencia de inmigración ilegal hasta este lugar en un solo día, según le dijo a CNN un portavoz del Gobierno español.

Miles de los inmigrantes que intentaron ingresar a España han sido devueltos, según las autoridades españolas.

Esto es lo que sabemos de la ola de migración a Ceuta.

Miles se lanzan al agua desde Marruecos a Ceuta

Unos 6.000 migrantes de Marruecos nadaron hasta el enclave español de Ceuta, en el norte de África, desde el lunes, dijo el martes el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska.

Las autoridades de España dicen que ya han sido devueltos a Marruecos unos 2.700 migrantes.

Según las autoridades españolas se trata de la mayor afluencia de inmigración ilegal allí en un solo día.

Los migrantes nadaron desde dos lugares, algunos ingresaron al sur de Ceuta en la playa Tarajal, y un grupo más grande ingresó al norte de la ciudad en la playa Benzu, dijo a CNN un portavoz del gobierno español en Ceuta.

Un hombre se ahogó en el proceso, agregó el portavoz.

En ambos lugares, los migrantes nadaron alrededor de rompeolas rocosos que se adentran en el Mediterráneo y que marcan la frontera entre los países. El portavoz dijo que era una distancia corta en cada caso.

«Una situación caótica»

«Nunca había visto una situación como esta, no tiene precedentes, nunca me he sentido tan frustrado y triste», dijo este martes el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a la emisora española TVE.

«Esta es una situación caótica, tan caótica que no podemos decir el número exacto de migrantes en este momento», agregó. «Necesitamos reunir a todos los que han llegado y ubicarlos en un lugar específico, para que no estén simplemente deambulando por la frontera».

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viaja este martes a los dos enclaves de su país en la costa norte de Marruecos: Ceuta y la ciudad de Melilla, que se encuentra más al este.

Llegada a #Ceuta del Presidente del Gobierno, @sanchezcastejon @desdelamoncloa Tras atender a las autoridades locales se dirigirá a la sede de @GobiernodeCeuta donde mantendrá una reunión para conocer de primera mano la situación y las medidas establecidas en #crisishumanitaria pic.twitter.com/p6pQ7n8R6Y

— Delegación G.Ceuta (@DGobiernoCeuta) May 18, 2021

Sánchez, que prometió «restablecer el orden», y dijo que España devolverá «de inmediato» a todos los que ingresaron ilegalmente, según lo permitido, agregó, por los acuerdos existentes entre España y Marruecos.

La Cruz Roja ha estado ayudando a los migrantes con ropa seca, mantas y comida en la playa Tarajal. La portavoz de la organización benéfica, Isabel Brasero, dijo a TVE española que entre los migrantes había bebés, y hasta ahora todos los que hicieron el recorrido alrededor del rompeolas parecen gozar de buena salud.

Los migrantes probablemente fueron ayudados por el clima favorable y la corta distancia que nadaron.

¿Por qué Ceuta?

Ceuta es un enclave de unos 84.000 españoles en la costa norte de Marruecos y, lo que es crucial para los migrantes que intentan ingresar, se encuentra en suelo de la Unión Europea.

La frontera terrestre de varios kilómetros entre Ceuta y Marruecos tiene una valla alta. Es un punto de inflamación para la migración de africanos subsaharianos que intentan entrar en España y la Unión Europea en grupos.

Ylva Johansson, comisaria de Interior de la Unión Europea, escribió en Twitter que era «preocupante» que tanta gente, muchos de ellos niños, pusieran en peligro sus vidas nadando hacia Ceuta.

«Lo más importante ahora es que Marruecos sigue apostando por evitar las salidas irregulares y que los que no tienen derecho a la estancia sean devueltos de forma ordenada y efectiva», añadió.

España ha experimentado un aumento en la llegada de inmigrantes a sus costas en los últimos meses.

Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, dice que «más de mil migrantes irregulares llegaron a las Islas Canarias en abril, tres veces el total del mismo mes del año pasado.

«En el período enero-abril, cerca de 4.500 los migrantes llegaron a las Islas Canarias, más del doble del total del mismo período de 2020. Los nacionales de países subsaharianos, la mayoría afirmando ser de Malí y Marruecos, representaron el mayor número de llegadas».

— Con información de Al Goodman, Vasco Cotovio, Claudia Rebaza, Isa Soares de CNN.