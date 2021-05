Más lugares de EE.UU. levantan los mandatos de uso de mascarillas, pero hay quien advierte que el sistema de honor no está funcionando

Noticias CNN

(CNN) — Días después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dijeran que los estadounidenses completamente vacunados pueden, en su mayoría, dejar de usar mascarilla, cada vez más lugares están anunciando cambios en sus políticas de uso de cubierta facial o eliminando el requisito por completo.

CVS pharmacy y Target dijeron el lunes que ya no requerirán que los clientes completamente vacunados usen mascarillas dentro de sus tiendas a menos que lo exijan los líderes locales, uniéndose a otras empresas que han abandonado los mandatos de máscaras para aquellos que han recibido sus vacunas.

«Se seguirán recomendando encarecidamente las cubiertas faciales para los clientes y los miembros del equipo que no estén completamente vacunados», dijo Target en un comunicado. A los clientes de CVS no vacunados se les pide que continúen usando mascarillas.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, anunció que las personas completamente vacunadas ya no tendrán que usar mascarillas en muchos lugares, con excepciones en escuelas, centros de atención médica y centros de transporte.

«Y si no están vacunados o aún no están completamente vacunados, necesitamos que continúen protegiéndose», dijo Bowser el lunes.

Y a partir del miércoles, Nueva York adoptará las pautas de los CDC y no requerirá mascarillas o distanciamiento social para las personas completamente vacunadas, dijo el lunes el gobernador, Andrew Cuomo.

Pero los expertos están preocupados por los rápidos cambios y dicen que sin sistemas de verificación, algunas partes del país ahora tienen que depender de un sistema de honor para garantizar que los estadounidenses no vacunados se cubran, un sistema que, según algunos, no funciona.

«Digo esto con respeto a los CDC, pero realmente tenemos que volver a un punto en el que alentar (a la gente) a vacunarse y más de ese enfoque en lugar de celebrar nuestras nuevas libertades», dijo el alcalde de Kansas City, Missouri, a CNN el lunes. «Debido a que el sistema de honor simplemente no está funcionando aquí, no creo que vaya a funcionar en muchas partes de este país», dijo el alcalde, Quinton Lucas.

Ahora, dijo el alcalde, los funcionarios locales están preocupados por cómo avanzar.

«Crea este tipo de desafíos en los que, ¿cómo lo revisa el empleado de la tienda? ¿Cómo nuestro departamento de salud realmente hace cumplir alguna regla? Entonces, aunque respeto muchas de las jurisdicciones que están tratando, creo realmente que adherirnos a (la guía de) los CDC es un desafío para nosotros», dijo el alcalde.

Algunos líderes estatales y locales se aferran a las mascarillas

Otros líderes no han sido tan rápidos en apartarse de los requisitos de uso de mascarillas.

Si bien el gobernador de Maryland, Larry Hogan, anunció el fin del mandato estatal de mascarillas la semana pasada, los funcionarios de salud de la ciudad de Baltimore anunciaron que un mandato local permanecería vigente hasta que al menos el 65% de los adultos en Baltimore hayan recibido al menos una dosis de la vacuna de covid-19.

En Nueva Jersey, el gobernador, Phil Murphy, firmó un decreto el lunes que elimina el requisito de mascarillas para espacios públicos al aire libre, pero mantuvo el requisito en espacios públicos interiores y lugares de trabajo.

«Los ambientes al aire libre presentan un riesgo menor de transmisión del virus que los ambientes interiores, y levantar el mandato de la mascarilla en interiores en este momento podría conducir a un aumento en la transmisión entre aquellos que aún no están completamente vacunados, incluidos los niños que aún no son elegibles o que recientemente se volvieron elegibles», dijo Murphy en un comunicado.

«A medida que nos acercamos a nuestro objetivo de vacunación en las próximas semanas, esperamos poder eliminar pronto y de de forma segura el requisito de la mascarilla en interiores», añadió.

California también planea mantener su mandato de máscaras para actividades en interiores durante un mes más, dijeron las autoridades. La regla de cobertura facial del estado se eliminará para los residentes completamente vacunados el 15 de junio, anunció el lunes el secretario de Salud y Servicios Humanos, Dr. Mark Ghaly.

«Este período de cuatro semanas les dará a los californianos tiempo para prepararse para este cambio, mientras continuamos el enfoque incesante en la aplicación de vacunas, particularmente a las comunidades desatendidas y aquellas que fueron duramente afectadas durante esta pandemia», dijo Ghaly.

El esfuerzo por poner vacunas continúa

Hasta ahora, aproximadamente el 47,5% de la población de EE.UU. ha recibido al menos una dosis de la vacuna de covid-19 y aproximadamente el 37,3% del país está completamente vacunado, según muestran los datos de los CDC.

Una experta dijo que espera que aproximadamente el 20-25% de los estadounidenses no se vacunen, pero dice que no ha perdido la esperanza en todas las personas que aún no se han puesto la vacuna.

«Todavía se está jugando en el terreno, se trata de ir de puerta en puerta, se trata de conseguir líderes comunitarios de confianza», dijo el lunes la doctora de emergencias, la Dra. Megan Ranney. Por ejemplo, dijo que si a las personas se les ofrece directamente una vacuna, a menudo estarán de acuerdo en recibirla.

«Si hacemos eso, obtendremos un porcentaje significativo de las personas que aún no se han vacunado», agregó.

Los CDC también están pidiendo a las empresas que ayuden a apoyar a los trabajadores para que se vacunen, dijo a CNN la directora, Dra. Rochelle Walensky, a principios de esta semana.

«Realmente estamos pidiendo a las empresas que trabajen con sus empleados para asegurarse de que tengan el tiempo libre remunerado para vacunarse y estar seguros», dijo Walensky.

Mientras tanto, el presidente de EE.UU., Joe Biden, dijo el lunes que su administración compartiría millones de dosis más de vacunas de covid-19 con otros países, además de los 60 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca ya se ha comprometido a compartir el 4 de julio.

El presidente dijo que Estados Unidos compartiría al menos 20 millones de dosis de vacunas de covid-19 para fines del próximo mes, por un total de 80 millones de dosis que se enviarán al exterior.

Los 20 millones de dosis adicionales incluirán las vacunas de Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson, así como AstraZeneca, que debe ser aprobada por los reguladores federales antes de enviarse al extranjero. Ese esfuerzo está en marcha.

«Lo que han anunciado hoy es realmente importante», dijo a CNN el lunes el Dr. Tom Frieden, exdirector de los CDC. «Esta pandemia no terminará para Estados Unidos hasta que termine a nivel mundial».

Biden también dijo que el anuncio del lunes fue el último esfuerzo de su administración para intensificar los esfuerzos en el extranjero y trabajar con otros líderes mundiales para poner fin a la pandemia y dijo que esperaba anunciar avances para vencer la pandemia en el extranjero en la cumbre del G7 en junio.

Alison Kosik, Kaitlan Collins, Kate Sullivan, Naomi Thomas, Rebekah Riess, Kay Jones y Aaron Pellish de CNN contribuyeron a este informe.