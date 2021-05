El deshielo en la Antártida podría desatar reacciones en cadena y provocar lluvias monzónicas en la capa de hielo, según un estudio

Noticias CNN

(CNN) — En un clima cada vez más cálido, los efectos dominó o las reacciones en cadena podrían provocar alteraciones en los patrones meteorológicos de todo el mundo como consecuencia del derretimiento de la capa de hielo de la Antártida, según un nuevo estudio.

El estudio, publicado en la revista Nature Geoscience, ha descubierto que, a medida que la Tierra siga calentándose, la tierra que se encuentra bajo la capa de hielo de la Antártida quedará más expuesta. Como resultado de ese proceso, los patrones de viento cambiarán y las precipitaciones aumentarán sobre la Antártida, lo que podría desencadenar procesos que aceleren la pérdida de hielo.

«Descubrimos que el retroceso de la capa de hielo que deja al descubierto zonas anteriormente cubiertas de hielo provoca un gran aumento de las precipitaciones, que a través de un mecanismo de retroalimentación calienta drásticamente el océano», declaró a CNN Catherine Bradshaw, científica principal de la Oficina Meteorológica del Reino Unido y profesora de la Universidad de Exeter.

«Este mecanismo de retroalimentación podría desencadenar procesos adicionales que aceleren la pérdida de hielo».

El estudio conjunto se basa en la combinación de modelos climáticos y comparaciones de datos de la época del Mioceno Medio (hace 13-17 millones de años).

¿Por qué nos interesa algo que ocurrió hace más de 13 millones de años? Porque los niveles de dióxido de carbono y las temperaturas globales durante el Mioceno Medio eran similares a los que se prevé que la Tierra alcance a finales de este siglo.

Cuando llueve, truena

«Con la gran capa de hielo de la Antártida como la que tenemos hoy, los vientos predominantes se conocen como vientos catabáticos, y estos van de la tierra al mar», dijo Bradshaw a CNN. «Se originan en la capa de hielo, en un lugar muy alto, muy frío y muy seco; de hecho, la Antártida solo recibe unos pocos centímetros de nieve al año y es tan seca que está clasificada como un desierto».

Bradshaw advierte que, si la Antártida sigue calentándose, esos vientos podrían invertirse y soplar desde el mar, más frío, hacia la tierra, más cálida y seca. Esto generaría los mismos resultados que vemos en las brisas marinas diarias y en los vientos monzones estacionales que se producen en todo el mundo.

Un monzón es simplemente una inversión estacional de la dirección del viento que da lugar a cambios en las precipitaciones para una región específica del planeta. Para la Antártida, esto significa un aumento de las lluvias.

«La superficie de la capa de hielo de la Antártida es muy brillante y refleja entre el 50 y el 80% de la luz solar que incide sobre ella. Cuando la capa de hielo retrocede y deja al descubierto la superficie terrestre más oscura que hay debajo, este suelo es mucho menos reflectante y, por tanto, absorbe más luz solar, por lo que se calienta», explicó Bradshaw a CNN.

Bradshaw explicó que el suelo libre de hielo en la costa se calienta más que la superficie del mar que lo rodea, lo que a su vez provoca el cambio en la dirección del viento. Al igual que las brisas marinas que experimenta Florida, estos vientos pueden traer humedad del océano circundante que puede aumentar las precipitaciones de forma drástica.

«Lo que le ocurre a una capa de hielo cuando aumentan las precipitaciones depende de dónde caiga la lluvia y de si es lo suficientemente fría como para caer en forma de nieve en lugar de lluvia», explica Bradshaw.

«Si las temperaturas son lo suficientemente cálidas como para que la humedad caiga en forma de lluvia sobre la zona libre de hielo, esto podría desencadenar procesos que pueden acelerar la pérdida de hielo. Por el contrario, si las temperaturas son lo suficientemente frías como para que la humedad caiga en forma de nieve sobre la capa de hielo, esto puede provocar el crecimiento del hielo».

Las placas de hielo que sostienen dos grandes glaciares de la Antártida se están rompiendo: ¿por qué es tan grave?

A medida que la Tierra sigue calentándose, los científicos podrían aprender de las regiones monzónicas del mundo sobre cómo evitar un colapso de la capa de hielo de la Antártida. Aunque esto puede sonar un poco descabellado, esta nueva investigación muestra que esto puede haber ocurrido en el pasado, cuando la capa de hielo de la Antártida era aún más inestable.

«Esencialmente, si se expone más tierra en la Antártida, se hace más difícil que una gran capa de hielo se reforme, y sin la influencia de las posiciones orbitales (favorables) en el Mioceno Medio, tal vez la capa de hielo habría colapsado en ese momento», dijo Bradshaw en un comunicado de prensa.

Aunque el estudio sugiere que la capa de hielo de la Antártida fue capaz de avanzar y retroceder a lo largo del continente durante el Mioceno Medio, la doctora Bradshaw subraya que las condiciones actuales no son idénticas a las de hace millones de años.

«Es importante subrayar que hubo muchos procesos importantes que no se incluyeron en nuestro estudio y que, teniendo en cuenta nuestras conclusiones, requieren investigaciones adicionales para establecer exactamente cuáles son las implicaciones para el futuro», dijo Bradshaw a CNN. «Ese es el trabajo que me propongo hacer a continuación, pero que aún no he empezado».

Caminando sobre hielo

El aumento de las precipitaciones en el continente antártico no solo tiene repercusiones locales, sino también globales, puesto que esas nuevas lluvias harían que más agua dulce acabara en los océanos circundantes, provocando a su vez el aumento del nivel del mar.

«La lluvia acaba volviendo al mar, y como es agua dulce y no salada, es menos densa que el agua de mar a la que se dirige», explicó Bradshaw a CNN. «Esto significa que puede formar una capa en la superficie en lugar de hundirse y circular».

Esto es importante porque esencialmente ahora se ha creado un punto de separación entre el océano profundo y la superficie del océano, lo que hace que las aguas profundas se calienten.

«Dado que gran parte de la capa de hielo de la Antártida Occidental, en particular, se encuentra bajo la superficie del mar, las aguas más cálidas pueden interactuar con la capa de hielo desde abajo», dijo Bradshaw.

Este pequeño lago se formó por el deshielo. Al fondo, las capas de hielo en una colina junto a la estación Comandante Ferraz, el 5 de enero de 2020, en la isla Rey Jorge, en la Antártida.

«Si la superficie de la capa de hielo se está derritiendo, puede formar lagos de agua de deshielo a los que se puede sumar la lluvia. Los lagos de agua de deshielo tienden a ser azules en lugar de blancos, lo que los hace más oscuros que el hielo que hay debajo y, por tanto, absorben más luz solar, por lo que se calientan».

Esto puede crear un efecto dominó en el que estas aguas más oscuras y cálidas podrían hacer que la capa de hielo se derritiera desde dentro hacia fuera. Así que el peor escenario ahora es que la capa de hielo no solo se derrita desde dentro, sino que también se reduzca en la costa.

«Cerca de la costa, el hielo fluye más rápido en las corrientes de hielo, los glaciares y las plataformas de hielo y se pierde en el océano como agua de deshielo o icebergs», dijo Bradshaw a CNN. «Sin nuevas nevadas para sustituir el hielo que se pierde constantemente, la capa de hielo perderá masa».

Aunque este estudio se centró principalmente en la Antártida, también se han producido cambios notables en las temperaturas y la salinidad del océano no solo en el hemisferio sur, sino también en el hemisferio norte, debido al deshielo de la capa de hielo de Groenlandia.

Este dramático derretimiento de las capas de hielo del mundo podría conducir a cambios dramáticos en los patrones climáticos. Todavía no se ha determinado con exactitud el grado de estabilidad o inestabilidad de la capa de hielo de la Antártida. Sin embargo, una cosa es cierta y es que el hielo está en constante movimiento.

