Andrea Meza de México gana en Miss Universo 2021

(CNN) — Miss México Andrea Meza fue coronada Miss Universo en la edición 69 del concurso anual, que se retrasó el año pasado debido al covid-19.

«MÉXICO ESTO ES PARA TI», escribió Meza, de 26 años, en una publicación de Instagram, junto con un video de ella después de que se anunció su victoria.

La competencia se llevó a cabo en Hollywood, Florida, en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino. Mario López de «Access Hollywood» y Olivia Culpo, Miss Universo 2012, fueron los anfitriones del evento, que también contó con la actuación de Luis Fonsi.

Andrea Meza tiene 26 años.

Es originaria del estado de Chihuahua, en el norte de México.

Miss México Andrea Meza, Miss Universo 2019 Zozibini Tunzi y Miss Brasil Julia Gama aparece en el escenario del concurso Miss Universo 2021 en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino el 16 de mayo de 2021 en Hollywood, Florida.

Andrea Meza se coronó como Miss México en 2020.

Andrea Meza impactó con su colorida vestimenta en la fase de "traje típico" en Miss Universo 2021.

La mexicana mide 1,82 metros de estatura.

Andrea Meza es vegana, ama a los animales y tiene su propia marca de ropa deportiva.

Meza venció a otras 73 mujeres, incluyendo a Miss Brasil Julia Gama, que fue segundo lugar, y a Miss Perú Janick Maceta Del Castillo, quien quedó tercera.

Habla Miss México

«Me siento muy honrada de haber sido seleccionada entre otras 73 mujeres increíbles con las que estuve esta noche», dijo Meza en un comunicado de prensa de la Organización Miss Universo. «Es un sueño hecho realidad llevar la corona de Miss Universo, y espero servir al mundo a través de mi defensa de la igualdad en el año venidero y más allá».

En su declaración final durante el concurso, Meza habló sobre los estándares de belleza.

«Vivimos en una sociedad cada vez más avanzada, y a medida que avanzamos como sociedad, también hemos avanzado con los estereotipos», dijo. «Hoy en día la belleza no radica en la forma en que nos vemos. Para mí, la belleza irradia no solo en nuestro espíritu, sino en nuestro corazón y en la forma en que nos comportamos. No permitan que alguien les diga que no son valiosos».

Así es la nueva Miss Universo

Meza, quien es de la ciudad de Chihuahua, es modelo y maquilladora y tiene un título en ingeniería de software, según el comunicado de prensa de la Organización Miss Universo.

También es activista y «trabaja en estrecha colaboración con el Instituto Municipal de la Mujer, que tiene como objetivo acabar con la violencia de género», dice el comunicado.

Miss México Andrea Meza es coronada Miss Universo en el escenario.

Meza también se desempeña como Embajadora oficial de la Marca Turística de su ciudad natal de Chihuahua, según la Organización Miss Universo.

Miss Universo Zozibini Tunzi, la primera mujer negra de Sudáfrica en ganar la corona, ostentaba el título desde diciembre de 2019.

«¡Qué momento!», escribió Meza en otra publicación de Instagram, compartiendo una foto de cuando fue coronada. «¡Lista para este viaje!».

Meza se trasladará a la ciudad de Nueva York «para representar la marca y varias organizaciones filantrópicas durante su reinado», dijo la Organización Miss Universo.