Alisson Becker, portero del Liverpool, anota el gol de la victoria en el último segundo del partido contra el West Bromwich Albion

Noticias CNN

(CNN) — El portero del Liverpool, Alisson Becker, cambió su rol de salvar goles por el de marcar uno, ya que su asombroso cabezazo en el último suspiro del partido ayudó al Liverpool a derrotar al West Bromwich Albion por 2-1 el domingo.

Es la primera vez en la historia del club que un portero marca un gol en competición, según el sitio de datos Opta. El remate de cabeza de Alisson desató entusiasmo y júbilo entre los jugadores del Liverpool.

Alisson entró en el área del West Brom en el quinto minuto del tiempo añadido y dio un cabezazo tras un córner de Trent Alexander-Arnold, con lo cual superó al portero Sam Johnstone, que permaneció inmóvil en la línea de gol.

Football eh. 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐢𝐟𝐮𝐥.

Experience 5 minutes 33 seconds of unbridled joy with every angle of @Alissonbecker’s goal… pic.twitter.com/QlgWJQ9QcA

— Liverpool FC (@LFC) May 16, 2021

Tras el partido, un Alisson visiblemente emocionado rindió homenaje a su padre, quien falleció a principios de año.

«El fútbol es mi vida. He jugado con mi padre desde que tengo memoria», dijo el arquero brasileño a Sky Sports.

«Me gustaría que mi papá estuviera aquí para verlo, pero estoy seguro de que lo está viendo con Dios de su lado y celebrándolo. Es por mi familia, por los chicos (del equipo)… No puedo estar más feliz que ahora», agregó.

El momento en que Alisson hizo historia con el Liverpool.

Sobre el gol, Alisson, quien dijo que a veces practica los remates de cabeza en los entrenamientos, comentó: «Vi (el centro) venir. Solo traté de correr a un buen lugar, de estar en una buena posición, de intentar ayudar a mis jugadores a sacar a un defensa (fuera), pero creo que nadie me siguió. Tuve la suerte y la bendición de anotar.

«Ese tipo de cosas no se pueden explicar. No puedes explicar muchas cosas en la vida. Para mí, la única razón para ese tipo de cosas es Dios, y hoy me puso la mano en la cabeza», añadió.

Put it in the Louvre 🎨

𝗜𝗠𝗠𝗘𝗗𝗜𝗔𝗧𝗘𝗟𝗬. pic.twitter.com/88JNw9RQAV

— Liverpool FC (@LFC) May 16, 2021

El West Brom, que descenderá de la Premier League al final de la temporada, se adelantó en el partido del domingo con un gol de Hal Robson-Kanu, pero el Liverpool empató más tarde en la primera parte cuando Mohamed Salah remató de zurda desde el borde del área, lo que se convirtió en su gol número 22 en la liga esta temporada.

Sin embargo, el gol de Alisson le dio al Liverpool la victoria y los tres puntos, colocando a los Reds a un punto del cuarto de la tabla general, el Chelsea.

Alisson es el sexto portero que marca en la Premier League; el grupo lo completan Peter Schmeichel, Brad Friedel, Paul Robinson, Tim Howard y Asmir Begović.

Schmeichel y Friedel también marcaron tras un tiro de esquina, mientras que Robinson, Howard y Begović lo hicieron con disparos de larga distancia.