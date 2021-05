El príncipe Harry dice que crecer como miembro de la realeza fue como estar en un zoológico

Noticias CNN

(CNN) — El príncipe Harry dijo que se vio atrapado en un ciclo de «dolor y sufrimiento» en la familia real británica e insinuó que es muy crítico con la forma en que su padre, el príncipe Carlos, lo crió, en una nueva entrevista larga y personal.

El duque de Sussex habló con el actor Dax Shepard, presentador del podcast «Armchair Expert», en un episodio publicado el jueves.

Sobre haber sido criado como miembro de la realeza, dijo: «Cuando se trata de la crianza de los hijos, si he experimentado alguna forma de dolor o sufrimiento debido al dolor o sufrimiento que tal vez mi padre o mis padres sufrieron, voy a asegurarme de romper ese ciclo para no transmitirlo».

«Es una gran cantidad de dolor y sufrimiento genético que se transmite de todos modos, así que nosotros, como padres, deberíamos hacer todo lo posible para tratar de decir ‘sabes qué, eso me pasó a mí, me aseguraré de que no te pase a ti’», añadió.

Meghan publicará su primer libro para niños 0:35

Y Harry dijo que a medida que crecía, se dio cuenta de que Carlos lo crió de la forma en que a él lo habían criado anteriormente.

«Nunca lo vi, nunca supe de eso, y luego, de repente, comencé a reconstruirlo y dije: ‘Está bien, aquí es donde fue a la escuela, esto es lo que sucedió, sé esto sobre su vida, también sé que está conectado con sus padres, así que eso significa que me ha tratado de la forma en que lo trataron a él, entonces, ¿cómo puedo cambiar eso para mis propios hijos?», dijo Harry.

El príncipe dijo anteriormente que Carlos dejó de atender sus llamadas después de que él y Meghan, duquesa de Sussex, renunciaran como miembros activos de la familia real.

Durante la nueva entrevista, se hizo referencia a un viaje que hizo a Las Vegas durante el cual se filtró a la prensa británica una foto de él desnudo. «Al menos no estaba corriendo por el Strip», bromeó.

Harry también contó como se «alocó» cuando tenía poco más de veinte años y estaba de fiesta, y describió su monólogo interior mientras luchaba con las responsabilidades de ser miembro de la familia real.

«No quiero este trabajo, no quiero estar aquí, no quiero hacer esto, mira lo que le hizo a mi mamá», recordó haber pensado Harry.

También habló sobre los medios en el Reino Unido. «Es una mezcla entre ‘the Truman Show’ y estar en un zoológico», dijo en referencia a la película de Jim Carrey de 1998 en la que el personaje principal no tiene idea de que está viviendo en un set de televisión gigante donde se todos sus movimientos son grabados.

El príncipe también habló sobre hasta qué punto él y Meghan intentaron mantener en secreto su floreciente relación, cómo se sintió su crecimiento en el centro de atención de los medios y su nueva vida en Estados Unidos.

1 de 32

| El príncipe Harry y su esposa Meghan, duquesa de Sussex, durante su entrevista con Oprah Winfrey, que se emitió en Estados Unidos el domingo 7 de marzo. Esta fue su primera aparición mediática desde que abandonaron Gran Bretaña el año pasado. (Crédito: Harpo Productions/Joe Pugliese)

2 de 32

| Harry y Meghan compartieron esta imagen en febrero de 2021 para anunciar que esperan su segundo hijo, que será una niña, dijo la pareja. (Crédito: Misan Harriman)

3 de 32

| Meghan celebra el primer cumpleaños de su hijo Archie con una lectura del libro infantil “Duck! Rabbit!” en mayo de 2020. En un video publicado en línea ––y que grabó su esposo–– Meghan leyó el popular libro a Archie y alentó a los fanáticos a donar a una serie de causas destinadas a ayudar a los jóvenes. (Crédito: The Duke of Sussex/@SaveChildrenUK)

4 de 32

| Harry y Meghan asisten al servicio anual del Día de Commonwealth en la Abadía de Westminster de Londres en marzo de 2020. Este evento marcó el último compromiso de los duques de Sussex como miembros de alto rango de la familia real. (Crédito: Frank Augstein/AP)

5 de 32

| Harry y Meghan asisten a los premios Endeavour Fund Awards en Londres en marzo de 2020. (Crédito: Samir Hussein/WireImage/Getty Images)

6 de 32

| Meghan y Harry visitan la Casa de Canadá en Londres, en enero de 2020. Los duques anunciaron al día siguiente que dejarían sus roles como miembros principales de la familia real británica. (Crédito: Daniel Leal-Olivas/Pool Photo via AP)

7 de 32

| Meghan y Harry visitan un centro comunitario en Windsor, Gran Bretaña, en noviembre de 2019. (Crédito: Sgt Paul Randall/MoD/PA Wire/Getty Images)

8 de 32

| La pareja asiste al Festival of Remembrance anual en noviembre de 2019. (Crédito: Chris Jackson/Pool/AFP/Getty Images)

9 de 32

| Harry y Meghan asisten a una recepción previa a la ceremonia de los premios WellChild en octubre de 2019. (Crédito: Toby Melville/WPA Pool/Getty Images)

10 de 32

| Meghan comparte con varias personas durante una gira real en Sudáfrica en 2019. (Crédito: Karwai Tang/WireImage/Getty Images)

11 de 32

| El arzobispo Desmond Tutu besa a Archie, hijo de Meghan y Harry en septiembre de 2019. (Crédito: Toby Melville/Pool/Getty Images)

12 de 32

| Harry y Meghan bailan durante su gira real por Sudáfrica en septiembre de 2019. (Crédito: Robin Nunn/Pool/Samir Hussein/WireImage/Getty Images)

13 de 32

| Meghan carga a Archie durante la gira por Sudáfrica. (Crédito: Toby Melville/Pool/Getty Images)

14 de 32

| Harry y Meghan saludan a la cantante Beyoncé y a su esposo, el rapero Jay-Z, mientras asisten al estreno en Europa de la película “El Rey León” en julio de 2019. (Crédito: Niklas Halle’n/AFP/Getty Images)

15 de 32

| El mánager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone, entrega a la pareja una camiseta para Archie antes de un partido de béisbol de las Grandes Ligas en Londres en junio de 2019. (Crédito: Alex Trautwig/MLB via Getty Images)

16 de 32

| La reina Isabel II mira a su nuevo bisnieto, Archie, en mayo de 2019. El príncipe Felipe está en el extremo izquierdo. La madre de Meghan, Doria Ragland, está junto a ella a la derecha. (Crédito: Chris Allerton/SussexRoyal via Getty Images)

17 de 32

| Meghan y Harry presentan a su hijo recién nacido en el Castillo de Windsor en mayo de 2019. (Crédito: Dominic Lipinski/Pool via AP)

18 de 32

| Meghan y Harry caminan junto a tapices durante una visita a Rabat, Marruecos, en febrero de 2019. (Facundo Arrizabalaga/Getty Images)

19 de 32

| Meghan y Harry asisten a un servicio religioso el día de Navidad en diciembre de 2018. Junto a ellos, de izquierda a derecha, están el príncipe Carlos, el príncipe William y la esposa de William, Catherine, duquesa de Cambridge. Harry y William son los dos hijos del príncipe Carlos y la difunta princesa Diana. (Crédito: Samir Hussein/WireImage via Getty Images)

20 de 32

| Meghan y Harry animan a marineros durante los Juegos Invictus en Australia en octubre de 2018. (Crédito: Chris Jackson/Getty Images)

21 de 32

| La pareja habla con miembros de OneWave, un grupo de concientización sobre salud mental y bienestar, en Sydney en octubre de 2018. (Crédito: Chris Jackson/Getty Images)

22 de 32

| Meghan y Harry posan con el elenco y el equipo del musical “Hamilton”, después de una función en Londres en agosto de 2018. Harry protagonizó un momento para recordar después de intentara cantar al final del espectáculo. El evento buscaba recaudar fondos para su organización benéfica contra el VIH, Sentebale. (DAN CHARITY/AFP/Getty Images).

23 de 32

| Miembros de la familia real observan un espectáculo de aeronaves durante un evento en julio de 2018, que marcó el centenario de Royal Air Force. De izquierda a derecha están el príncipe Carlos; el príncipe Andrés; Camilla, duquesa de Cornualles; la reina Isabel II; Meghan, duquesa de Sussex; el príncipe Harry; el príncipe William y Catherine, duquesa de Cambridge. (Crédito: Anwar Hussein/WireImage/Getty Images)

24 de 32

| Meghan y Harry asisten a las carreras de caballos Royal Ascot en junio de 2018. (Crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images)

25 de 32

| La pareja posa con miembros de la familia después de casarse en mayo de 2018. (Crédito: Alexi Lubomirski/AP)

26 de 32

| Justo después de casarse, Harry y Meghan ​​saludan durante su recorrido en carruaje en Windsor, Inglaterra. (Crédito: Aaron Chown/WPA Pool/Getty Images)

27 de 32

| Harry y Meghan se unen al príncipe William y Catherine, duquesa de Cambridge, durante un foro de la Fundación Real en febrero de 2018. (Crédito: CHRIS JACKSON/AFP/Getty Images)

28 de 32

| La pareja observa una clase de baile durante una visita a Cardiff, Gales, en enero de 2018. (Crédito: Geoff Pugh/WPA Pool/Getty Images)

29 de 32

| Meghan mostró su anillo de compromiso a periodistas durante una sesión fotográfica en noviembre de 2017. El anillo, diseñado por Harry, presentaba un gran diamante de Botswana y dos diamantes exteriores más pequeños de la colección personal de la difunta madre de Harry, la princesa Diana. (Crédito: Daniel Leal-Olivas/AFP/Getty Images)

30 de 32

| Esta foto de compromiso fue publicada por el Palacio de Kensington. (Crédito: Alexi Lubomirski/AP)

31 de 32

| Meghan y Harry hicieron su primera aparición pública como pareja en los Invictus Games en Toronto en septiembre de 2017. La pareja se conoció por amigos en común en julio de 2016 en Londres. (Crédito: Tim Rooke/Shutterstock)

32 de 32

| Harry y Meghan se abrazan en un partido de polo en mayo de 2017. (Crédito: Rupert Hartley/Shutterstock)

end div.modal

Harry recordó cómo la atención afectó las primeras etapas de su relación con Meghan, incluyendo una reunión secreta.

«La primera vez que Meghan y yo nos reunimos para que ella viniera y se quedara conmigo, nos encontramos en un supermercado en Londres fingiendo que no nos conocíamos», dijo, contando cómo llevaba una gorra de béisbol tapándole los ojos para evitar ser reconocido.

Aunque criticó el comportamiento de algunos medios de comunicación en EE.UU., Harry dijo que la situación ha mejorado para él y su familia desde que se mudaron a California.

En febrero se anunció que Harry y Meghan no regresarían como miembros activos de la familia real, después de retirarse de sus deberes reales el año pasado.

«Viviendo aquí ahora puedo levantar la cabeza y realmente me siento diferente … puedes caminar sintiéndote un poco más libre», dijo.

«Puedo llevar a Archie en la parte trasera de mi bicicleta … Nunca hubiera tenido la oportunidad de hacer eso».

Durante el podcast, Harry pasó a discutir el cambio de actitudes hacia la salud mental en la sociedad.

«Hablar, especialmente en el mundo de hoy, es un signo de fortaleza más que un signo de debilidad», dijo, antes de argumentar que la salud mental es en realidad salud pública.

«Creo que dos de los problemas más importantes que enfrentamos en el mundo actual son la crisis climática y la salud mental, y ambos están intrínsecamente vinculados», dijo.

«Si descuidamos nuestro bienestar colectivo, entonces estamos arruinados, básicamente, porque si no podemos cuidarnos a nosotros mismos, no podemos cuidarnos unos a otros. Si no podemos cuidarnos unos a otros, entonces no podemos cuidar de esta casa que todos habitamos, así que todo es parte de lo mismo».

Harry ha estado trabajando en una serie documental de varios episodios llamada «The Me You Can’t See» (El yo que no puedes ver) con Oprah Winfrey, que tiene como objetivo ayudar a levantar el velo sobre el estado actual de salud mental y bienestar emocional.

La serie, que contará con invitados de alto perfil, se estrenará el 21 de mayo en Apple TV+.