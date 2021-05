El día fiscal es el lunes. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre la declaración de tus impuestos de 2020

Noticias CNN

(CNN) — De acuerdo, última llamada.

El próximo lunes 17 de mayo es la fecha límite oficial para que las personas presenten su declaración de impuestos federales de 2020 y, en la mayoría de los casos, también su declaración de impuestos estatales.

Es un mes más tarde de lo habitual, gracias a la pandemia. Pero el plazo de presentación no es lo único que ha cambiado. Muchos de los trastornos del último año han provocado otros cambios en sus impuestos. Debido a la crisis de covid, hay muchas disposiciones nuevas y revisadas y fechas importantes que deberá conocer antes de presentar su declaración este año.

Éstos son algunos de los más importantes.

¿Por qué el 17 de mayo?

Si bien la fecha de vencimiento de presentación y pago original era el 15 de abril, el IRS ha aplazado la fecha límite hasta el 17 de mayo para dar a los contribuyentes individuales, a los preparadores de impuestos y al propio IRS más tiempo para revisar los muchos cambios que afectan los impuestos de 2020 por el último paquete de ayuda de covid. Así las cosas, la temporada de presentación comenzó unas pocas semanas a finales de ese año ya que el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) tenía las manos llenas administrando disposiciones, como cheques de estímulo, de paquetes de ayuda anteriores a covid.

A menos que elijas solicitar una extensión (consulta la pregunta a continuación), debes presentar y pagar los impuestos federales sobre la renta restantes que adeudes para 2020 antes del 17 de mayo.

De esa manera, evitarás verte afectado por posibles multas por presentación o pago tardío.

Pero si no cumples con los plazos de presentación o pago, es posible que seas elegible para el alivio de la multa por primera vez.

Hay dos excepciones al nuevo plazo federal extendido.

El primero se aplica a cualquier persona que pague impuestos estimados, incluidas muchas pequeñas empresas. Su pago habitual del 15 de abril aún vence el 15 de abril.

El segundo se aplica a cualquier persona que viva en Texas, Oklahoma y Luisiana, que se vieron muy afectados por las tormentas de febrero. El IRS extendió la fecha límite de impuestos federales para los residentes en esos estados hasta el 15 de junio.

¿Entonces también tengo más tiempo para presentar mis impuestos estatales?

En la mayoría de los casos.

Aunque el IRS extendió el plazo de presentación federal, dependía de los estados individuales establecer sus propios plazos de impuestos.

Y la mayoría ha extendido sus fechas límite de presentación hasta el 17 de mayo para alinearse con el calendario federal. Incluyen Alabama, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva México, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, Virginia Occidental y Wisconsin.

Las fechas de presentación de algunos estados difieren. Son Hawái, el 20 de abril; Iowa, 1 de junio; Maryland, 15 de julio; y Oklahoma el 15 de junio, aunque técnicamente eso solo se aplica a los pagos de impuestos, mientras que las declaraciones aún tenían que presentarse antes del 15 de abril.

En Luisiana, la fecha límite es el 17 de mayo, aunque los residentes que viven en áreas de desastre declaradas por el gobierno federal debido a la tormenta invernal de febrero tienen hasta el 15 de junio.

¿Tengo más tiempo para hacer contribuciones a mi IRA y mi cuenta de ahorros para la salud?

Sí. Ahora tienes hasta el 17 de mayo para hacer contribuciones de 2020 a tu IRA, Roth IRA, cuenta de ahorros para la salud, cuenta de ahorros médicos Archer y cuenta de ahorros para la educación Coverdell.

¿Puedo solicitar una extensión para presentar mi declaración de 2020?

Sí. Puedes obtener una extensión automática de cinco meses para presentar tus impuestos federales sobre la renta de 2020, lo que significa que no vencerán hasta el 15 de octubre. Para hacerlo, envía tu solicitud al IRS antes del 17 de mayo.

Pero ten en cuenta que una extensión para presentar no es una extensión para pagar lo que debes. Aún debes pagar los impuestos federales restantes adeudados sobre tus ingresos de 2020 antes del 17 de mayo, si deseas evitar una posible multa por pago atrasado.

Y si te deben un reembolso, demorar más en presentar tus impuestos significa que tendrás que esperar más para recibir tu reembolso.

¿Cuándo puedo esperar mi reembolso?

Por lo general, los reembolsos se emiten dentro de los 21 días calendario posteriores a la recepción de su declaración por parte del IRS. La forma más rápida de recibir la tuya es presentarla electrónicamente y elegir el depósito directo, señala el IRS.

Pero este año, hay una acumulación inusualmente grande de devoluciones por procesar tanto de 2019 como de 2020. Al 22 de abril, había más de 29 millones de declaraciones retenidas para procesamiento manual, según la Defensora Nacional del Contribuyente Erin Collins. Por lo tanto, es probable que los reembolsos de ese lote se retrasen.

El IRS también ha dicho que está tardando más en procesar los documentos enviados por correo, como las declaraciones de impuestos en papel y la correspondencia relacionada con la declaración de impuestos, por ejemplo, si el IRS solicitó más información o encontró un error en los cálculos de un declarante.

El Comisionado del IRS Rettig les dijo a los legisladores el 13 de abril que cualquier declaración que pase por el servicio de resolución de errores de la agencia está demorando de 10 a 14 días en procesarse, en comparación con los típicos tres a cinco días en una temporada de presentación normal.

Para saber si se está procesando tu reembolso puedes consultar la herramienta del IRS «¿Dónde está mi reembolso?» ya sea dentro de las 24 horas posteriores a la fecha en que la agencia indica que ha recibido tu declaración presentada electrónicamente o cuatro semanas después de que enviaste por correo tu declaración impresa. Pero ten en cuenta que la herramienta no te dirá si el IRS necesita más de tu información o cuándo planea liberar tu reembolso, señaló Collins en un blog.

¿Mis pagos de estímulo están sujetos a impuestos?

No. El dinero está libre de impuestos.

Pero algunas personas que son elegibles para el dinero no recibieron las dos primeras rondas de pagos, principalmente aquellas cuyos ingresos de 2019 fueron más altos que sus ingresos de 2020 o las personas que no presentaron declaraciones de impuestos para 2019 o 2018. Podrán recibir el dinero que se les debe a través de su declaración de impuestos federales siempre que reclamen el crédito de reembolso por recuperación.

Ese crédito reducirá tu obligación de impuestos sobre la renta dólar por dólar. Y en la medida en que el crédito exceda tu obligación tributaria, obtendrás el resto como reembolso.

¿Mis beneficios por desempleo están sujetos a impuestos?

Sí, pero para los hogares con ingresos brutos ajustados modificados por debajo de US$ 150.000 el año pasado, los primeros US$ 10.200 en beneficios de desempleo para cada contribuyente en un hogar estarán exentos del impuesto sobre la renta federal, gracias a una disposición en el último paquete de alivio de covid promulgado por el presidente Joe Biden.

Además, al determinar si eres elegible para la exclusión de US$ 10.200, no tienes que contar ningún ingreso de tus beneficios de desempleo como parte de sus cálculos de AGI modificado, según Mark Luscombe, principal analista de impuestos federales de Wolters Kluwer Tax & Accounting.

Para cualquier persona que presentó su declaración de impuestos antes de que el último paquete de alivio de covid entrara en vigencia a mediados de marzo, el IRS dijo que no es necesario presentar una declaración enmendada a menos que la exclusión lo haga elegible para más créditos fiscales y deducciones que no estaban disponibles. reclamado en su declaración original. De lo contrario, la agencia dijo que volverá a calcular sus impuestos incorporando la exclusión de US$ 10.200 y le reembolsará cualquier pago en exceso resultante o lo aplicará a otros impuestos que adeudes.

Por supuesto, si vives en un estado con un impuesto sobre la renta que también grava la compensación por desempleo, también debes consultar el sitio web del departamento de ingresos de tu estado para ver si ha decidido seguir el IRS y excluir los primeros US$ 10.200 del impuesto sobre la renta estatal.

Ya sea que califiques o no para la exclusión de US$ 10.200, ten en cuenta que la mayoría de las compensaciones por desempleo se tratan como ingresos gravables, tanto por el IRS como por la mayoría de los estados (las excepciones son Alabama, Alaska, California, Florida, Montana, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Pensilvania, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Virginia, Washington, Wisconsin y Wyoming).

Si no optaste por que se retuviera ningún impuesto sobre la renta de tus pagos por desempleo durante el año, se evaluará el monto total del impuesto cuando presentes tu declaración.

Pero si sus ingresos de 2020 fueron muy bajos porque no trabajaste durante una gran parte del año pasado, es poco probable que tengas que pagar un cheque al recaudador de impuestos. En cambio, verás tus reembolsos federales y estatales reducidos por los impuestos sobre la renta que adeudes por sus beneficios por desempleo.

¿Qué otros cambios fiscales nuevos relacionados con la pandemia debo conocer?

El Congreso realizó una serie de cambios en los beneficios fiscales, como modificar las reglas para hacer que el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo sea más generoso o crear otros nuevos para que las personas y los propietarios de pequeñas empresas proporcionen alivio ante la pandemia.

Los propietarios de pequeñas empresas que recibieron un préstamo condonado libre de impuestos del Programa de Protección de Cheques de Pago aún pueden deducir los gastos comerciales que pagaron con el dinero del préstamo.

Las personas que trabajan por cuenta propia elegibles pueden reclamar una nueva licencia por enfermedad y un crédito fiscal por licencia familiar que fue creado por la Ley de Respuesta al Coronavirus de Families First.

Y, por último, las personas que toman la deducción estándar ahora pueden tomar una nueva deducción caritativa aunque no estén desglosando. Ten en cuenta que la deducción solo se puede tomar para las contribuciones hechas a una organización benéfica registrada por el IRS conocida como 501 (c) (3), lo que descartaría muchas de las recaudaciones de fondos en línea para individuos o empresas que luchan durante la crisis de covid.

¿Hay nuevas exenciones fiscales para los estudiantes?

Sí. El IRS ha informado que si recibiste alguna subvención de ayuda financiera de emergencia relacionada con la pandemia en 2020, no tienes que incluir ese dinero en el cálculo de tu ingreso bruto.

Además, incluso si utilizaste alguna parte de esas subvenciones para matrícula calificada y gastos relacionados en 2020, aún puedes ser elegible para reclamar una deducción de matrícula y tarifas, el Crédito de oportunidad estadounidense o el Crédito de aprendizaje de por vida en su declaración.