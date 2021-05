Claudia López, alcaldesa de Bogotá, informa que tiene covid-19

Noticias CNN

(CNN Español) — La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció este viernes que dio positivo por coronavirus. “Después de muchos cuidados de más de un año finalmente me ha dado covid. Los médicos me han informado que tengo una prueba PCR positiva y aunque todos mis signos vitales están afortunadamente bien, solo tengo un poquito de malestar y mucho cansancio”, dijo en un video publicado en su cuenta de Twitter.

La alcaldesa de la capital colombiana señaló que por recomendación médica tiene que estar en aislamiento y hacer reposo. Reiteró su llamado al gobierno nacional y al Comité Nacional del Paro a que “sin más delaciones” establezcan una mesa de concertación nacional.

— Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) May 14, 2021