La superestrella de la UFC Conor McGregor encabeza la lista de los deportistas más ricos según Forbes en 2021

(CNN) — A pesar de que la pandemia del coronavirus redujo las ligas deportivas y obligó a los atletas a hacer un paréntesis durante gran parte de 2020, las ganancias combinadas de las 10 estrellas deportivas mejor pagadas de 2021 quedaron apenas por debajo del récord histórico establecido en 2018.

El luchador de artes marciales mixtas Conor McGregor lideró el top 10 de Forbes por primera vez en su carrera después de ganar US$ 180 millones en los últimos 12 meses, con las ganancias combinadas del top 10 de este año de US$ 1,050 millones, apenas por debajo del total de US$ 1,060 millones de 2018.

La mayor parte de las ganancias del boxeador irlandés provienen de la venta de su participación mayoritaria en la marca de whisky Proper No. Twelve por valor de US$ 150 millones.

«Este año, McGregor da el golpe ganador, gracias a que aprovechó su inigualable popularidad en las artes marciales mixtas para construir un lucrativo negocio fuera del octágono de la UFC», escribió Forbes.

«Si añadimos sus patrocinios, McGregor ganó US $158 millones fuera de sus combates en los últimos 12 meses, convirtiéndose en el tercer atleta, después de Roger Federer y Tiger Woods, en ganar más de US $70 millones fuera del campo en un solo año mientras continúa compitiendo activamente».

Las estrellas del fútbol Lionel Messi (US$ 130 millones) y Cristiano Ronaldo (US$ 120 millones) quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente, y el mariscal de campo de la NFL Dak Prescott (US$ 107,5 millones) quedó en cuarto lugar. Solo otros cinco deportistas, Federer, Floyd Mayweather, Neymar, Manny Pacquiao y Woods, habían ganado antes más de US$ 100 millones en un año.

La estrella del Barcelona Lionel Messi ganó US$ 130 millones en 2021.

LeBron James llegó en quinto lugar y se convirtió en el jugador de la NBA que más ganó en 2021, con US$ 96,5 millones. El jugador de 36 años se convirtió recientemente en inversor del Fenway Sports Group, propietario del Liverpool de la Premier League y de los Boston Red Sox de la MLB.

El futbolista brasileño Neymar ocupa la sexta posición tras ganar US$ 95 millones y Roger Federer, a pesar de haber estado apartado durante gran parte del año por una lesión, es el séptimo tras ganar US$ 90 millones por sus patrocinios.

El piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton (US$ 82 millones), el mariscal de campo de la NFL Tom Brady (US$ 76 millones) y la estrella de la NBA Kevin Durant (US$ 75 millones) completan el top 10, que en conjunto ganó un 28% más que el top 10 del año pasado, a pesar de que el calendario deportivo se vio afectado por la pandemia.