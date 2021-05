Intenso fuego de artillería contra Gaza; niegan incursión terrestre mientras choques entre árabes y judíos sacuden las ciudades de Israel

Noticias CNN

Jerusalén (CNN) — Gaza fue objeto de un intenso fuego de artillería el viernes por la mañana, en medio de informes, luego negados de manera concluyente, de que el ejército israelí había lanzado una posible invasión terrestre de la Franja.

Un tuit del ejército, que decía simplemente «Las tropas aéreas y terrestres de las FDI están atacando actualmente en la Franja de Gaza» –el cual coincidió con el inicio de una nueva ronda de artillería y ataques aéreos– llevó a muchas organizaciones de noticias a informar que una incursión terrestre, muy discutida en los medios israelíes el jueves, estaba en marcha.

(Photo by EMMANUEL DUNAND/AFP via Getty Images)

Una aclaración llegó aproximadamente una hora más tarde. «Actualmente no hay tropas terrestres de las FDI dentro de la Franja de Gaza», dijo el portavoz del ejército, el teniente coronel Jonathan Conricus, a CNN el viernes temprano, hora local.

Un productor de CNN en de Gaza informó de un intenso fuego de artillería entrante por parte de las fuerzas israelíes, así como docenas de ataques aéreos.

Funcionarios de las Naciones Unidas dentro de Gaza dijeron que decenas de personas habían huido de sus hogares en el norte y este del enclave para buscar refugio en escuelas, pertenecientes a la agencia de ayuda de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos, que se consideran refugios de emergencia designados.

Así funciona el Domo de Hierro de Israel 3:08

A pocos kilómetros de distancia, los residentes de la ciudad israelí de Ashkelon estaban huyendo de nuevo a sus refugios antiaéreos, mientras las sirenas aullaban advirtiendo de un nuevo aluvión de cohetes.

Más temprano en el día, el ministro de defensa de Israel, Benny Gantz, advirtió que Israel tiene «muchos, muchos más objetivos» y no hay límite de tiempo para sus operaciones militares contra Gaza, mientras el ejército israelí y los combatientes palestinos continuaban intercambiando mortíferos ataques aéreos y bombardeos con cohetes.

Israel ha convocado a 7.000 reservistas del ejército hasta ahora, agregó. La mayoría de los analistas creen que la acumulación actual de blindaje e infantería de una sola división no es suficiente para llevar a cabo una incursión tan importante.

Los combatientes en Gaza han disparado más de 1.750 cohetes hacia Israel desde que comenzó el nuevo conflicto el lunes por la tarde. De estos, cientos han fallado o han sido interceptados por el sistema de defensa israelí Domo de Hierro. Israel ha respondido con devastadores ataques aéreos en Gaza.

La campaña de bombardeos de Israel en Gaza ha dejado hasta ahora al menos 109 muertos, incluidos 28 niños y 15 mujeres, informó el jueves el Ministerio de Salud palestino, con sede en Gaza. Al menos 621 personas han sufrido heridas como resultado de los ataques aéreos israelíes esta semana, agregó el ministerio.

Siete israelíes han muerto y más de 200 han resultado heridos desde el lunes, dijo el ejército israelí. Un niño de seis años murió el miércoles cuando un cohete disparado desde Gaza impactó un edificio residencial en Sderot, según un servicio de emergencia.

Así es el mapa del conflicto palestino-israelí 1:04

Al dirigirse a las tropas israelíes el jueves, Gantz dijo: «Lo digo de forma explícita: continuaremos defendiendo y continuaremos atacando hasta que se detenga el fuego y aseguraremos un silencio duradero».

Los disturbios y los enfrentamientos violentos entre ciudadanos árabes y judíos también se extendieron por varias ciudades israelíes esta semana, lo que llevó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a advertir contra los «linchamientos» por parte de cualquiera de las comunidades.

En Bat Yam, al sur de Jaffa, un video gráfico el miércoles por la noche mostraba a una turba judía de derechas tratando de linchar a un conductor árabe. La policía dice que el hombre fue sacado de su automóvil antes de que comenzara el asalto. El video muestra a unas 20 personas golpeándolo con objetos metálicos y pateándolo repetidamente en la cabeza. Fue llevado al hospital donde la policía describió sus heridas como moderadas.

En Acre, al norte de Haifa, un intento de linchamiento por parte de una turba árabe dejó a un judío gravemente herido, según la policía israelí. Un portavoz de la policía dijo que la turba atacó a los policías con piedras antes de agredir a la víctima con piedras y barras de hierro.

Un policía israelí inspecciona el automóvil de un árabe israelí que fue atacado y herido por una turba el miércoles en Bat Yam, Israel.

El embajador de Israel en la ONU, Gilad Erdan, escribió al Consejo de Seguridad el jueves urgiéndolo a condenar enérgicamente lo que llamó ataques terroristas desde Gaza, así como a apoyar el «derecho de Israel a defenderse», según un comunicado.

Un día antes, los palestinos escribieron al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU y al presidente de la Asamblea General para pedir que el Consejo cumpla con su responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales.

Estados Unidos se ha opuesto a una declaración propuesta por el Consejo de Seguridad y hasta ahora ha bloqueado cualquier acción del organismo, prefiriendo en cambio una diplomacia más directa.

Una reunión solicitada del Consejo de Seguridad sobre la crisis no tendrá lugar el viernes porque Estados Unidos bloqueó la sesión, según dos diplomáticos de la ONU.

Estados Unidos indicó que podría aceptar una reunión la próxima semana, dijo un diplomático de la ONU.

Familiares lloran el miércoles durante el funeral de Reema Telbani y su hijo Zaid de 5 años, quienes murieron en un ataque aéreo en la ciudad de Gaza.

Sin tregua por el momento

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel descartó el jueves un alto el fuego con Hamas en Gaza.

«No creemos que este sea el momento adecuado para un alto el fuego», dijo Lior Haiat a CNN. «Este es el momento en el que Israel debe defenderse y atacar la infraestructura terrorista de Hamas … y llegaremos a un punto en el que Hamas comprenderá que lanzar este tipo de ataque terrorista contra civiles israelíes no es efectivo para el futuro».

Preguntado sobre si algún país mediador ha enviado representantes a Israel, Haiat dijo que «no tiene esta información … pero un alto el fuego no está sobre la mesa para Israel ahora».

Un alto funcionario de Hamas, Izzat Al Rishq, le dijo a CNN el jueves temprano que Egipto, Qatar y las Naciones Unidas se estaban comunicando con Hamas sobre una mediación para poner fin a los combates.

Conflicto entre Israel y palestinos podría llegar a la guerra 2:31

«En Hamas les hemos dicho que deben hablar con el enemigo para detener la agresión primero y después de eso, Hamas decidirá», dijo Al Rishq.

«Hacemos hincapié en que tenemos la capacidad de mantenernos a largo plazo y responder a la agresión (durante) el tiempo que sea necesario».

Alimentado por la controversia sobre desalojos planificados de familias palestinas en Jerusalén, y las restricciones en un punto de encuentro popular en Jerusalén Este cuando comenzó el Ramadán, el conflicto entre israelíes y palestinos estalló esta semana, escalando rápidamente hasta convertirse en una de las peores rondas de violencia entre las dos partes en los últimos años.

Netanyahu calificó la violencia entre comunidades en las ciudades israelíes el miércoles como «inaceptable» y dijo que había ordenado a la policía adoptar poderes de emergencia, reforzarse con unidades de la Policía Fronteriza e imponer toques de queda donde fuera necesario.

«Nada justifica el linchamiento de judíos por parte de árabes y nada justifica el linchamiento de árabes por parte de judíos», dijo en un comunicado.

«A los ciudadanos de Israel les digo que no me importa si su sangre está hirviendo. No pueden tomar la ley en sus propias manos», agregó Netanyahu. «No se puede agarrar a un ciudadano árabe común y tratar de lincharlo, al igual que no podemos ver a los ciudadanos árabes hacer esto con los ciudadanos judíos».

¿Es este el conflicto más violento entre Israel y Gaza? 0:41

«Estamos muy, muy preocupados por este deterioro», dijo la legisladora israelí Aida Touma-Suleiman en Acre a Hala Gorani de CNN en una entrevista en vivo el miércoles por la noche, hora local.

«El gas lacrimógeno está llenando las casas y la situación es insegura. Hoy ha habido ataques contra ciudadanos árabes en diferentes ciudades», dijo. «Estoy muy, muy preocupada por esta ciudad (Acre). Lo mismo está sucediendo en Haifa. Lo mismo está sucediendo en Lod. Hay diferentes ataques contra diferentes ciudadanos».

La legisladora árabe-israelí continuó diciendo: «No estoy seguro de que la policía pueda o incluso esté dispuesta a controlar la situación».

Décadas de convivencia ‘pisoteada’

La furia por la situación ha alimentado feroces protestas en la ciudad central israelí de Lod, donde la policía israelí informó el miércoles que la gente arrojaba piedras a los automóviles que pasaban y bloqueaban las carreteras hasta la madrugada.

El alcalde de Lod, Yair Revivo, dijo que décadas de convivencia han sido «pisoteadas».

Dijo que los agitadores árabe-israelíes habían estado «quemando sinagogas, Talmud Torá, docenas de vehículos, quemando contenedores de basura, destruyendo banderas israelíes y peor aún, bajando la bandera israelí e izando la bandera palestina, en una noche de disturbios que hirieron a policías y residentes que se encontraron sitiados».

Un camión arde cerca de la entrada a la ciudad de Lod.

Mientras tanto, un residente árabe-israelí de Lod, Wael Essawi, le dijo a CNN que la policía israelí y residentes judíos asaltaron una mezquita durante las oraciones del martes por la noche antes de que se dispararan gases lacrimógenos y se incendiaran automóviles.

«No pudimos hacer nada, pero abrimos las ventanas para poder respirar … fue muy intenso», dijo Essawi.

Otro residente, Khaled Zabarqah, dijo que luego de una manifestación palestina el lunes contra las políticas israelíes en Jerusalén, miles de personas fueron alcanzadas con gases lacrimógenos, granadas paralizantes y balas de goma antes de que los israelíes comenzaran a lanzar piedras y golpear al grupo.

«Mi hija de 15 años se despertó con el sonido de piedras arrojadas a la ventana de su dormitorio, luego me despertaron sus gritos de terror», dijo Zabarqah.

La policía israelí patrulla durante los enfrentamientos entre ciudadanos árabes y judíos en Lod el miércoles.

«No podíamos hacer nada más que protegernos y defendernos con las herramientas que tenemos, o nos defendemos o nos matan», dijo.

El martes, un hombre árabe-israelí de 25 años fue asesinado a tiros en la ciudad por un hombre judío de 34 años, que disparó contra los manifestantes después de que lo atacaron con piedras, según la policía.

La policía arrestó a dos sospechosos en relación con otro tiroteo también en Lod.

También se informó el miércoles sobre violencia comunitaria en las ciudades israelíes de Tiberíades, Umm al-Fahm y Hadera.

Los disturbios también se han extendido a la Ribera Occidental y Jerusalén Este, donde al menos 322 manifestantes palestinos resultaron heridos durante enfrentamientos con el ejército israelí en la Ribera Occidental y con la policía israelí en Jerusalén Este el miércoles, según un folleto de la Media Luna Roja Palestina obtenido por CNN.

Una argentina en Israel: ¿qué hacer en caso de bombardeo? 2:10

Israel: ataques contra ‘objetivos terroristas’

El ejército israelí dijo el jueves que había atacado más de 600 ‘objetivos terroristas’ en Gaza desde que comenzaron las recientes hostilidades.

Israel ha sido «capaz de golpear una parte significativa, si no la mayor parte, del liderazgo militar de Hamas» en los últimos tres días de bombardeo, dijo a la prensa el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente coronel Jonathan Conricus.

El humo se eleva desde una torre destruida por los ataques aéreos israelíes.

Israel aún no tenía un número exacto de combatientes enemigos muertos, dijo Conricus. «Hasta ayer eran más de 30. Ha aumentado desde entonces», dijo.

Las FDI han golpeado «partes significativas» de la capacidad de lanzamiento de cohetes de Hamas y la Yihad Islámica, agregó, «pero de ninguna manera está totalmente degradada».

Las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, el ala militar de Hamas, dijeron en un comunicado el jueves que habían llevado a cabo ataques con drones contra objetivos israelíes utilizando nuevos «drones caseros ‘Shehab’».

En un tuit, el portavoz de las FDI, Avichay Adraee, dijo que las fuerzas israelíes estaban al tanto de la flota de drones de la brigada y podían «atacarlos».

Aerolíneas de todo el mundo, incluidas Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines, Lufthansa y British Airways, han cancelado vuelos a Israel en medio de la escalada de violencia.

Eyad Kourdi, Ibrahim Dahman y Sugam Pokharel de CNN contribuyeron a este informe, al igual que el periodista Ali Younes.