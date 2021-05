Tuit de Mohamed Salah despierta reacciones sobre lo que la estrella no dijo

Noticias CNN

(CNN) — Un tuit de Mohamed Salah recibió más de 265.000 «me gusta», tiene más de 88.000 retuits y generó casi 12.000 comentarios.

En una publicación de Twitter, la figura del Liverpool y Egipto instó a los líderes mundiales, específicamente al primer ministro británico Boris Johnson, «a hacer todo en su poder para asegurarse de que la violencia y los asesinatos a gente inocente se detengan inmediatamente».

I’m calling on all the world leaders including on the Prime Minister of the country that has been my home for the past 4 years to do everything in their power to make sure the violence and killing of innocent people stops immediately. Enough is enough. @BorisJohnson

— Mohamed Salah (@MoSalah) May 11, 2021

Pero la publicación generó una catarata de comentarios acerca de lo que Salah no dijo.

«Mo Salah, dilo conmigo, Pal-es-tina», tuiteó el profesor de derecho de la Universidad de Arkansas-Fayetteville, Khaled Bydoun, en respuesta al astro del Liverpool.

Mo Salah, say it with me, Pal-es-tine https://t.co/vWO46gdMbW

— Khaled Beydoun (@KhaledBeydoun) May 12, 2021

Por su parte, el autor Samar Jarrah, tuiteó: «Espero que en el próximo tuit menciones a los palestinos».

Hope next tweet you will mention Palestinians.

— Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) May 11, 2021

En un tuit anterior, Mohamed Salah publicó una foto suya parado enfrente de la Cúpula de la Roca en Jerusalén.

Decenas de personas, incluyendo mujeres y niños, han muerto, y otros cientos han sido heridos en los bombardeos israelíes a lo largo de Gaza esta semana, según las autoridades palestinas de salud. Por su parte, militantes en Gaza han lanzado más de 1.000 cohetes a Israel en los días recientes, matando por lo menos cinco ciudadanos israelíes e hiriendo a 200 más, según el ejército israelí.

Mohamed Salah no es la única figura de la Liga Premier que tuitea sobre la violencia entre Israel y Palestina. Las estrellas del Manchester City Benjamin Mendy y Riyad Mahrez han expresado su solidaridad con los palestinos.

🤲🏼🇵🇸 #Palestine #SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/t1JdD24chc

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) May 10, 2021

La figura del Inter de Milán Achraf Hakimi y el futbolista de Porto Moussa Marega también emitieron tuits en apoyo a Palestina.

Este pasado fin de semana, jugadores del equipo chileno Palestino —fundado en 1920 por inmigrantes palestinos— usaron un keffiyeh, una bufanda cuadriculada con blando y negro, tradicionalmente árabe, antes de su partido frente al Colo-Colo, en apoyo a los palestinos.

🇵🇸💚🇨🇱#VamosPalestino🇵🇸 pic.twitter.com/sy3TipwetX

— Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) May 9, 2021

El capitán del Palestino, Luis Jiménez, le comentó al Middle East Monitor: «Es una situación que no le desearía a nadie, y nosotros representamos a una población que ha sufrido desde 1948. No podemos mantenernos en silencio ante lo que está ocurriendo hoy en Sheikh Jarrah, donde los palestinos están siendo desalojados de sus casas en Jerusalén».

Este miércoles, el primer ministro británico, Boris Johnson, tuiteó: «Insto a Israel y los palestinos a tomar un paso atrás de la orilla y que ambos lados muestren moderación. El Reino Unido está profundamente preocupado por la violencia que crece y las muertes, y queremos ver una desescalada urgente de las tensiones».