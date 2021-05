Se espera que 37 millones de personas viajen el fin de semana del Memorial Day o Día de los Caídos

Noticias CNN

(CNN) — A medida que Estados Unidos reabre sus puertas, se espera que más de 37 millones de personas viajen durante el fin de semana del Memorial Day, también llamado Día de los Caídos, lo que supone un gran aumento con respecto al registro del año pasado.

El número de personas que se espera que viajen a 80 kilómetros o más de su casa supone un aumento del 60% con respecto al año pasado, cuando solo viajaron 23 millones, según una previsión de viajes del Memorial Day de la American Automobile Association (AAA,por sus siglas) publicada este martes. Esta cifra es la más baja registrada desde que la AAA comenzó a hacer el seguimiento en el año 2000, según el informe.

«A medida que más personas se vacunan contra el covid-19 y crece la confianza de los consumidores, los estadounidenses están demostrando un fuerte deseo de viajar este Memorial Day», dijo Paula Twidale, la vicepresidenta senior de AAA Travel, en un comunicado.

«Hay mucha gente que ha estado posponiendo el viaje hasta que esté completamente vacunada», afirmó la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médico de urgencias y profesora invitada de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington.

Casi el 50% de los estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19. «Creo que la gente se siente mucho más cómoda al viajar», dijo Wen. «Los índices de transmisión en la comunidad también están bajando. Eso está contribuyendo a que la gente perciba un entorno más normal».

La mayoría de los viajeros van en automóvil

Se espera que la mayoría de los viajeros del fin de semana del Día de los Caídos, 34 millones, vayan por carretera en lugar de hacerlo vía aérea, lo que supone un aumento del 52% en los viajes en auto respecto al año pasado. Entre los principales destinos de los viajes por carretera del Memorial Day de este año se encuentran Las Vegas, Orlando, Myrtle Beach en Carolina del Sur, Denver y Nashville, según el informe.

El informe de la AAA define el fin de semana del Día de los Caídos como el periodo comprendido entre el jueves y el lunes.

Se espera que la gasolina alcance su precio más alto desde 2014, aunque la AAA no prevé que los altos precios de la gasolina afecten a la demanda de viajes.

Aunque los viajes en avión seguirán siendo inferiores a los de 2019, los 2,5 millones de viajeros previstos representan un aumento del 577% respecto al año pasado. Las cifras recientes de la Administración de Seguridad en el Transporte de EE.UU. (TSA, por sus siglas en inglés) también apuntan a un verano fuerte para los viajes aéreos. El domingo, la TSA registró a 1,71 millones de personas, un nuevo récord de viajes aéreos en la era de la pandemia.

Personas en la playa, en la arena de Myrtle Beach, Carolina del Sur, el 23 de mayo de 2020Crédito: Sean Rayford/Getty Images

Twidale, de la AAA, indica que el repunte esperado en los viajes del Memorial Day este año es «un fuerte indicador para el verano».

«El año pasado, en estas fechas, estábamos hablando de la seguridad durante el Memorial Day y advirtiendo a la gente que no viajara», dijo Wen. «Es realmente notable que sea un año después, y los consejos que estoy dando ahora van a ser totalmente diferentes. … La gente puede viajar; puede hacerlo con seguridad una vez que esté vacunada completamente. Y estoy muy emocionada de poder animar a las personas a reunirse con sus seres queridos una vez más».

Riesgo de viaje y estado de vacunación

El aumento previsto de los viajeros en los fines de semana festivos sigue representando un 13%, o casi seis millones, de viajeros menos que en 2019. Esta disminución, y una tendencia continua a elegir los viajes por carretera en lugar de los viajes en avión, podría indicar que, aunque algunas personas están entusiasmadas con la reapertura y confían en las vacunas contra el covid-19, siguen siendo conscientes de los riesgos pandémicos existentes.

«Hay muchas familias que tienen una situación de vacunación mixta, como la mía, en la que los padres están vacunados pero los hijos no», comentó Wen.

Por diversas razones, «también hay algunas familias en las que los adultos aún no están vacunados», añadió Wen. «En muchas partes del país, todavía es un momento peligroso para las personas que aún no están vacunadas».

Así que «todos debemos recordar que debemos seguir extremando las precauciones de seguridad», señaló Twidale, de la AAA.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) han recomendado que las personas no vacunadas retrasen sus viajes hasta que se vacunen. Sin embargo, las personas no vacunadas que decidan viajar deben tomar medidas, como hacerse pruebas antes y después del viaje, y mantenerse a una distancia mínima de 2 metros de personas que no vivan en el mismo hogar.

Todos los viajeros, independientemente del estado de vacunación, deben llevar mascarillas en el transporte público y en las terminales.

Hay múltiples formas de reducir el riesgo de contraer el covid-19 mientras viajas por carretera, vuelas, te alojas en un hotel, vas a la playa, visitas a la familia en el interior o comes en restaurantes.

Complicaciones a tener en cuenta

Según el informe de la AAA, a medida que se acerque el Día de los Caídos, el número real de viajeros podría cambiar, especialmente si aumentan los casos de covid-19. El número de casos de un destino es algo que la gente debería consultar antes de salir a la carretera, dijo Wen.

Aunque el número de viajeros todavía no es tan alto como antes de la pandemia, las personas en vacaciones deberían prever retrasos o embotellamientos en los viajes y planificar debidamente, sugiere el informe.

«El tráfico de la tarde está casi de vuelta a los niveles pre-pandémicos», indicó Bob Pishue, un analista de transporte de INRIX, una empresa de análisis de transporte y servicios de coches conectados, en un comunicado de prensa. «Los viajeros deben anticipar que los atascos comenzarán el miércoles y continuarán hasta el Memorial Day. Nuestro consejo a los conductores es que eviten las horas de viaje de la tarde y planifiquen rutas alternativas».