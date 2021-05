ANÁLISIS | China y Rusia quieren vacunar al mundo en desarrollo antes que Occidente. Eso los ha acercado más que nunca

Noticias CNN

Hong Kong (CNN) — Cuando la vacuna rusa Sputnik V sea descargada en países de todo el mundo, cientos de millones de dosis vendrán con la etiqueta «Hecho en China».

Las empresas chinas han llegado a acuerdos durante el último mes para fabricar más de 260 millones de dosis de la vacuna Sputnik V de Rusia, que ha sido aprobada para su uso en más de 60 países, incluida una gran cantidad de países en desarrollo como México, India y Argentina.

Los acuerdos son un símbolo de cómo los objetivos internacionales de vacunas de China y Rusia están cada vez más alineados, a medida que ayudan a los países en desarrollo desatendidos por sus socios occidentales tradicionales que han sido acusados de acaparar vacunas.

La investigación de la Universidad de Duke muestra que si bien algunos países, como Canadá, el Reino Unido y Nueva Zelandia, han comprado suficientes vacunas para cubrir a su población más de tres veces, la gran mayoría de los países apenas han recibido dosis para la mitad de sus ciudadanos, incluidos algunas de las naciones más afectadas por el covid-19.

Bobo Lo, un experto en relaciones China-Rusia y ex subjefe de misión en la embajada de Australia en Moscú, dijo que tanto Moscú como Beijing vieron una oportunidad para ganancias geopolíticas en la pandemia, ganando el favor y la influencia para sus sistemas autocráticos.

«Les resulta útil señalar que Occidente está siendo egoísta al limitar la distribución de vacunas a los países en desarrollo», dijo. «Esta es una narrativa realmente conveniente tanto para Beijing como para Moscú».

También hay un lado más oscuro en la cooperación de vacunas entre Moscú y Beijing. En los últimos meses, los esfuerzos de desinformación rusos han intentado socavar la confianza en las vacunas de EE.UU. y el Reino Unido, como las fabricadas por Pfizer y AstraZeneca, según Judyth Twigg, profesora de ciencias políticas en la Virginia Commonwealth University.

China ha hecho lo mismo, con los medios estatales promocionando informes de muertes por vacunas fabricadas en Estados Unidos y Europa.

El exdiplomático Bobo Lo dijo que tanto Rusia como China tenían interés en desacreditar el orden mundial liderado por Estados Unidos, particularmente Beijing, que está ansioso por tener la oportunidad de pulir su propia reputación y promocionarse como el líder del sur global.

«(China está diciendo) ‘Los entendemos, no somos una potencia imperial como las potencias occidentales … solo estamos aquí para ayudar’», dijo.

En demanda

Rusia fue el primer país en anunciar que había producido una vacuna contra el covid-19 viable en agosto de 2020, llamada Sputnik V, en honor al lanzamiento histórico del satélite del país en 1957.

Las dudas iniciales sobre su efectividad fueron atenuadas por un estudio publicado en The Lancet en febrero, que encontró en resultados preliminares que la vacuna tenía una efectividad del 91,6%.

Ahora, cientos de millones de dosis de la vacuna Sputnik V de Rusia, junto con las vacunas de Sinovac y Sinopharm de China, se están abriendo camino en todo el mundo, a pesar de que solo Sinopharm ha sido aceptada en la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Ni Sputnik ni Sinovac han sido aprobadas por la OMS.

En América Latina, tradicionalmente un área de influencia estadounidense, países como Argentina y Chile han estado comprando una gran cantidad de vacunas rusas y chinas para llenar los vacíos en sus despliegues de vacunas.

Según los registros de adquisiciones de vacunas de la Universidad de Duke, Argentina ha realizado pedidos de 30 millones de dosis de la vacuna Sputnik de Rusia y 4 millones de dosis de Sinopharm. Hasta la fecha, Argentina no ha podido llegar a un acuerdo para la vacuna estadounidense Pfizer, aunque ha pedido 23 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca.

Indonesia, un antiguo aliado de Estados Unidos en el sudeste asiático, se dirigió a China para pedir más envíos de Sinovac después de que su pedido de AstraZeneca se retrasó un año debido al brote en la India, según la agencia estatal de noticias Antara. Hasta la fecha, Indonesia ha comprado más vacunas Sinovac que cualquier otro país, al menos 125 millones de dosis, según la Universidad de Duke.

El segundo comprador más grande de Sinovac es Turquía, un «socio regional crítico» para Estados Unidos, según el Departamento de Estado. Turquía compró 100 millones de dosis de la vacuna de fabricación china y comenzó a aplicar las primeras dosis en enero; las vacunas de Pfizer de fabricación estadounidense tardaron cuatro meses más en llegar. Ankara incluso envió cientos de miles de dosis sobrantes de Sinovac a Libia.

El fondo soberano RDIF de Rusia dijo en febrero que había habido solicitudes de más de 2.500 millones de dosis de la vacuna Sputnik V. Al mismo tiempo, Sinopharm dijo que había recibido pedidos por 500 millones de dosis, según el tabloide estatal Global Times. Mientras tanto, se le pidió a Sinovac que entregara 450 millones de dosis y estaba planeando transferir la tecnología para fabricar el medicamento a 10 países para ayudar en un rápido despliegue, informó Reuters.

La mayoría de las entregas de vacunas de Rusia y China se han vendido en lugar de ser donadas, pero un análisis de Think Global Health encontró que 63 de los 65 países a los que Beijing había donado vacunas hasta ahora eran parte de la Iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda de Xi Jinping.

China no solo produce sus propias vacunas, también está ayudando a producir las de Rusia. Para el 19 de abril, tres empresas chinas de propiedad privada habían cerrado importantes acuerdos con el RDIF de Rusia para producir 260 millones de dosis de la vacuna Sputnik V: 60 millones Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co, 100 millones TopRidge Pharma y 100 millones de Hualan Biological. Bacterin Inc, según Global Times.

El acuerdo es en parte el resultado de una capacidad de fabricación inadecuada en Rusia. En enero, el RDIF advirtió sobre retrasos de hasta tres semanas para los países que esperaban sus dosis.

La capacidad de China para fabricar vacunas para otros países, incluida Rusia, se debe en parte a que el brote de covid-19 está casi completamente controlado dentro de sus fronteras y a las rápidas actualizaciones de la capacidad de fabricación del país.

En marzo, Sinopharm anunció planes para producir hasta 3.000 millones de dosis por año, lo que lo convierte en el mayor productor de vacunas contra el coronavirus en el mundo, según los medios estatales. Sinovac dijo que su objetivo era aumentar su capacidad anual a 2.000 millones.

Mientras tanto, Rusia se ha visto obligada a cerrar acuerdos con proveedores internacionales para alcanzar sus objetivos de entrega para Sputnik; en abril, el RDIF anunció que 20 fabricantes en 10 países producirían las vacunas.

Una asociación poco probable

China y Rusia han tenido una relación difícil durante el siglo pasado, a pesar de ser ambas grandes naciones asiáticas con una larga historia de gobierno comunista. Ha habido enfrentamientos fronterizos, rehenes políticos y una frialdad famosa desde hace mucho tiempo entre el líder ruso Joseph Stalin y Mao Zedong de China.

Pero en los últimos años, bajo los presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin, los dos países han desarrollado un estrecho vínculo basado en intereses geopolíticos mutuos. En 2019, en medio de crecientes tensiones comerciales entre Beijing y Washington, Xi describió a Putin como su «mejor y más íntimo amigo», mientras que Putin dijo que las relaciones estaban en un «nivel sin precedentes».

La pandemia de covid-19 ha fortalecido aún más esos lazos, y el embajador ruso en China, Andrey Denisov, dijo en abril de 2020 que los dos países lucharían contra el enemigo común «mano a mano». «Como hicimos en la Segunda Guerra Mundial», dijo.

En una columna de opinión en China Daily el 7 de abril, el embajador chino en Moscú, Zhang Hanhui, dijo: «Cuanto más cambia el mundo, más caótico es y más significativa es la gran amistad entre China y Rusia».

La cooperación ha causado una creciente preocupación entre algunos líderes occidentales. El 25 de marzo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que Rusia y China podrían usar sus vacunas para ejercer influencia sobre el mundo en desarrollo, en «una guerra mundial de un nuevo tipo».

Thomas Bollyky, director del Programa de Salud Global del Consejo de Relaciones Exteriores, dijo que muchas naciones en desarrollo estaban «desesperadas» por vacunas.

Pero Bollyky dijo que si bien podría haber cierta preocupación por parte del gobierno de Estados Unidos sobre cualquier influencia política que China y Rusia pudieran estar ganando con sus despliegues, al final del día «el mundo necesita más vacunas».

«Mi única preocupación con la vacuna de China y la vacuna de Rusia es que todavía no han publicado los datos de los ensayos clínicos subyacentes para evaluar su seguridad y eficacia», dijo.

El exdiplomático Lo dijo que si bien era difícil saber si la cercanía se mantendría a largo plazo, por ahora tanto Xi como Putin estaban siendo unidos por la creciente oposición occidental a sus gobiernos. Bajo el presidente Joe Biden, Estados Unidos se ha centrado cada vez más en construir coaliciones de naciones amigas para presionar a Beijing y a Moscú.

«Por el momento, Estados Unidos es evidentemente, tanto para Moscú como para Beijing, el peligro claro y presente», dijo.

Diplomacia de vacunas

China y Rusia han negado estar involucrados en la diplomacia de vacunas. En una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, el 23 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, dijo que ambos países están comprometidos en «trabajo humanitario».

«A diferencia de algunos países importantes que están acaparando las vacunas para sus propios intereses, queremos ver a más personas inmunizadas. Nuestra esperanza es que el mundo venza la pandemia lo antes posible», dijo Wang.

«Para China y Rusia, nuestra elección no es beneficiarnos solo a nosotros mismos, sino ayudar al mundo entero».

Twigg, de la Virginia Commonwealth University, dijo que China y Rusia sabían que tenían una ventana muy limitada para ofrecer sus vacunas al mundo en desarrollo antes de que las naciones occidentales se pusieran al día.

Algunos líderes mundiales ya han planteado preguntas sobre las motivaciones de Rusia detrás de su rápido despliegue de la vacuna Sputnik en los países en desarrollo.

«Todavía nos preguntamos por qué Rusia ofrece, teóricamente, millones y millones de dosis sin avanzar lo suficiente en la vacunación de su propia gente», dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una conferencia de prensa en febrero. «Esta es una pregunta que debería ser respondida».

Hasta la fecha, solo el 5,9% de la población de Rusia ha sido completamente vacunada. China dijo que había aplicado más de 300 millones de dosis de la vacuna hasta el 7 de mayo, pero no está claro cuántas de ellas son primeras o segundas dosis.

Incluso si Rusia y China pueden trabajar rápidamente para vacunar al mundo en desarrollo, algunos expertos dudan que sus esfuerzos tengan el resultado político deseado a largo plazo.

Twigg dijo que el despliegue mundial aún está en su infancia y que cualquier número de desarrollos, incluido el de Biden para renunciar a las leyes de patentes de vacunas, podría cambiar el panorama actual de las vacunas. Al final de la pandemia, dijo que es probable que la mayoría de las naciones hayan inoculado a sus poblaciones con una variedad de vacunas de varios países.

«En un año o dos, o tres, a partir de ahora, los lugares donde Rusia o China llegaron primero, no creo que nadie lo recuerde», dijo.