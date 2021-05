Ricky Martin y Enrique Iglesias podrán finalmente llevar su primer tour en conjunto a Estados Unidos y Canadá

Noticias CNN

(CNN Español) – Las seguidoras de Ricky Martin y Enrique Iglesias podrán, finalmente, disfrutar de ambos cantantes en los próximos meses.

Martin e Iglesias confirmaron este martes que su gira pospuesta por el covid-19 se llevará a cabo entre septiembre y noviembre de este año.

«Estoy feliz de anunciar que estaré de gira con Enrique Iglesias este otoño (boreal)», tuiteó Ricky Martin en la tarde de este martes.

Mientras tanto, Iglesias dijo en Twitter: «#LiveIsBack, no puedo esperar para verlos este otoño junto a Ricky Martin y Sebastián Yatra. Nos vemos pronto».

Primera gira juntos

Esta será la primera vez que Martin e Iglesias se suben al escenario juntos en una misma gira. A ellos se les une Sebastián Yatra para algunas de las fechas del tour.

Los cantantes dieron a conocer esta gira en marzo de 2020, días antes de que el mundo se paralizara por la llegada del nuevo coronavirus.

Cuatro meses después, tanto Enrique Iglesias, Ricky Martin como Sebastián Yatra anunciaron en sus redes sociales que la gira se pospondría hasta 2021.

Las entradas saldrán a la venta este viernes 14 de marzo en Ticketmaster. Los boletos adquiridos para la fechas de 2020 serán válidos para los conciertos de 2021.

Las fechas de la gira de Ricky Martin y Enrique Iglesias 2021

25 de septiembre – Las Vegas, NV – MGM Grand Garden Arena

30 de septiembre – Chicago, IL – Allstate Arena

1 de octubre – Chicago, IL – Allstate Arena

5 de octubre – Boston, MA – TD Garden

7 de octubre – Toronto, ON – Scotiabank Arena

8 de octubre – Toronto, ON – Scotiabank Arena

9 de octubre – Montreal, QC – Bell Centre

13 de octubre – Philadelphia, PA – Wells Fargo Center+

14 de octubre – Washington, DC – Capital One Arena+

16 de octubre – Newark, NJ – Prudential Center

17 de octubre – New York, NY – Madison Square Garden

22 de octubre – Miami, FL – AmericanAirlines Arena

23 de octubre – Miami, FL – AmericanAirlines Arena

29 de octubre – Atlanta, GA – State Farm Arena

30 de octubre – Orlando, FL – Amway Center

3 de noviembre – Dallas, TX – American Airlines Center^+

5 de noviembre – Houston, TX – Toyota Center^

6 de noviembre – San Antonio, TX – AT&T Center^

7 de noviembre – Edinburg, TX – Bert Ogden Arena^

10 de noviembre – El Paso, TX – UTEP Don Haskins Center^+

11 de noviembre – Phoenix, AZ – Gila River Arena^+

13 de noviembre – Sacramento, CA – Golden 1 Center^

14 de noviembre – San Jose, CA – SAP Center^

18 de noviembre – Los Angeles, CA – STAPLES Center^

19 de noviembre – Los Angeles, CA – STAPLES Center^

20 de noviembre – Anaheim, CA – Honda Center*

*Nueva fecha

^Show reagendado

+con artista invitado Sebastián Yatra