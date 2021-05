Cali, Colombia, enfrenta desabastecimiento de alimentos y combustibles tras semanas de paro

Noticias CNN

(CNN Español) — Dos semanas de bloqueos por el paro nacional por protestas contra el gobierno de Iván Duque, tienen a Cali, la tercera ciudad más poblada de Colombia, con desabastecimiento de alimentos y combustibles, una situación que ha agravado con saqueos en algunos puntos de la ciudad.

En el departamento del Valle del Cauca, ubicado en el suroccidente del país, debido a los cierres y los bloqueos que se han impuesto desde el inicio de las protestas «hay un total desabastecimiento» de alimentos y de combustibles, que acrecienta la crisis social y humanitaria provocada por un tercer pico de pandemia por covid-19, dijo la gobernadora del departamento Clara Luz Roldán.

Manifestantes han cerrado las principales vías de acceso a la ciudad y a otros municipios del departamento de Valle que llaman la atención del gobierno. En las protestas se han registrado muertos, heridos y enfrentamientos de una fuerza pública armada contra manifestantes desarmados.

«[Quienes protestan] son jóvenes del oriente de Cali y de las laderas de Cali, que han sufrido la falta de oportunidades del gobierno nacional y local. Hoy en este momento no tienen trabajo, no tienen estudio, no tienen un futuro a la vista», dijo un manifestante en Cali que prefirió no dar su nombre por seguridad.

Una mujer, que usa una capucha en su cara, y que hace parte de los manifestantes en el lugar denominado «Puerto Resistencia» dice que su hija de 16 años en primera línea.

«Mi hija es una niña de 16 años que también quiere luchar para también ser alguien en la vida… quiere estudiar y quiere que todo esto mejore», dice la mujer, que tampoco dio su nombre por seguridad. Muchos de ellos piden una cosa: que se respeten sus derechos.

1 de 12

| Las manifestaciones contra el Gobierno de Iván Duque siguen en Cali, la tercera ciudad más poblada de Colombia, tras dos semanas. Manifestantes, protegidos por escudos caseros, bloquearon con barricadas las calles de Cali el 10 de mayo. (Crédito: LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images)

2 de 12

| Un agente del Esmad, la policía antidisturbios de Colombia, lanza gases lacrimógenos a manifestantes que protestan contra el gobierno el 10 de mayo de 2021. Las protestas comenzaron el 28 de abril por la reforma tributaria, pero luego de que se retirara el proyecto, otras razones salieron a la luz. Los manifestantes piden educación, oportunidades laborales, y respeto a las manifestaciones pacíficas. (Crédito: LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images)

3 de 12

| Un artista local le rinde homenaje a los manifestantes que han muerto en los enfrentamientos con la policía en Cali. En total, en 14 días de protestas, la oficina del Defensor del Pueblo ha reportado 42 muertos en las marchas en todo el país. (Crédito: LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images)

4 de 12

| Los alimentos han empezado a escasear en Cali, y muchos ciudadanos dicen que los precios han subido casi al doble. (Crédito: Wilson Barco/CNN)

5 de 12

| Días de bloqueos en las principales vías de ingreso a Cali y al departamento del Valle de Cauca han generado escasez de combustible en la ciudad. (Crédito: Wilson Barco/CNN)

6 de 12

| La policía detienen a un manifestante durante una protesta contra el gobierno en Cali, el 10 de mayo de 2021. (Crédito: LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images)

7 de 12

| Un hombre sostiene una bandera de Colombia durante enfrentamientos de la policía antidisturbios en el sector de La Portada en Cali, Colombia. “Apoyamos el paro. No a la reforma”, dice un grafiti en la pared detrás de él. (Crédito: Gabriel Aponte/Getty Images)

8 de 12

| Manifestantes indígenas bloquearon la autopista Panamericana, uno de los corredores viales más importantes que une el suroccidente con el centro del país, el 10 de mayo de 2021, en manifestaciones contra el gobierno. Los bloqueos han provocado desabastecimiento de combustible y comida en el departamento de Valle del Cauca y en su capital, Cali. (Crédito: LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images)

9 de 12

| Policía del Esmad dispara gases lacrimógenos contra manifestantes en Cali. (Crédito: Gabriel Aponte/Getty Images)

10 de 12

| Un grupo de indígenas durante un ataque por parte de civiles contra la Minga indígena en Cali el 9 de mayo. La Minga denunció ataque con armas de fuego y rechazó las declaraciones de la Policía de que ellos estaban ejerciendo violencia. (Crédito: Luis Carlos AYALA / AFP)

11 de 12

| Dos manifestantes se toman de la mano frente a una pintura que dice “El pueblo unido jamás será vencido” en la Vía Panamericana, el principal corredor vial del país, en Valle del Cauca. (Crédito: LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images)

12 de 12

| Así quedó un vehículo incinerado tras enfrentamientos armados de civiles contra indígenas de la Minga el pasado 9 de mayo. La foto, tomada el 10 de mayo, muestra el alcance de las manifestaciones contra el gobierno en esta ciudad. (Crédito: LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images)

Cierres y desabastecimiento

CNN en Español recorrió algunos sectores de Cali y encontró escasez de algunos alimentos en supermercados de la ciudad. También se evidenció largas filas para cargar combustible y desabasto en algunas gasolineras.

El Ministerio de Defensa informó este martes que el titular de la cartera, Diego Molano, realiza un seguimiento desde Cali al avance de los desbloqueos y el abastecimiento de alimentos.

En una nota enviada a periodistas, señalaron que en la región hay actividad diaria por parte de la fuerza pública, que hasta el momento llevó a cabo 97 operaciones de desbloqueo.

“Con estas actuaciones se ha logrado garantizar el abastecimiento de alimentos, el acceso a los servicios de salud y la movilidad de los ciudadanos. Avanzamos en la búsqueda de los responsables del vandalismo y la delincuencia infiltrados en las marchas”, indicaron.

El desabastecimiento de alimentos en la región

Días de bloqueos han generado una escasez de alimentos en el departamento del Valle del Cauca y en la propia Cali.

También han comenzado a escasear en Cali los alimentos como huevos, pollo, carne y algunas tiendas han cerrado porque ya no tienen qué ofrecer.

Una mujer que vende pollo en Cali, se para frente a las góndolas vacías, diciendo que no hay productos para vender.

«No hay nada», le dijo a un reportero de CNN la semana pasada. «Los congeladores (están) vacíos».

Otra mujer que hace fila para comprar alimentos se quejó frente a las cámaras de CNN de que hay aumentos de precios en la ciudad.

Este domingo se abrió un corredor humanitario para abastecer el occidente colombiano, permitiendo el ingreso de camiones para que lleven mercancía y alimentos a las plazas de mercado, pero la situación aún está lejos de resolverse.

El presidente Iván Duque dijo que los bloqueos están haciendo que la gente en varias ciudades del país no reciban sus alimentos, sus vacunas, oxígeno e incluso se está afectando el derecho al empleo de muchos ciudadanos.

«Muchas personas que a penas han empezado a reactivarse por estos bloqueos están perdiendo mas de lo que inclusive perdieron en los primeros meses de pandemia», dijo Duque este lunes a periodistas.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que el desabastecimiento de alimentos en la ciudad no se suscribe solamente a la situación local, sino a bloqueos en todo el país.

«La papa, las verduras las frutas llegan de otras partes del país a la ciudad de Cali. La carne llega del sur del país a la ciudad de Cali. Y la leche llega desde las montañas a Cali», dijo Ospina en entrevista con en el programa Pregunta Yamid este lunes.

Ospina hizo un llamado a los manifestantes que están bloqueando las vías para que dejen pasar los productos básicos y no afectar a los más vulnerables.

«Hoy se impone la necesidad de un abastecimiento y la necesidad de que los propios, quienes están adelantando los bloqueos, sean consientes de las vidas que corren peligro por el desabastecimiento en Cali.

«Señor joven, usted que está allá en ese espacio, debe saber que llevamos varios días desde que la señora que vende chontaduro no tiene ingresos. Debe saber que hace días que nuestro trabajador de construcción no va a trabajar. Debe conocer que hace días que el conductor no tiene ingresos y debe saber que son los más vulnerables y pobres los que están expuestos», dijo Ospina.

Un joven desde Puerto Resistencia insiste en las protestas: «A partir de las manifestaciones del 28 de abril, … muchos hemos ofrecido nuestra vida misma siendo del primer núcleo de resistiencia ante los ataques desproporcionados de la fuerza pública», dice uno de los manifestantes.

Además, los bloqueos en otros departamentos cercanos también tiene a Cali sin alimentos, según el alcalde.

«Las cadenas de abastecimiento desde Nariño, Cauca, a la ciudad de Cali, son cadenas muy largas y si hay bloqueos en Nariño, en Cauca, en el Valle, pues por supuesto el abastecimiento de verduras, papas, leche, carne son muy difíciles», dijo el alcalde de Cali. Ospina agregó que incluso bloqueos dentro del mismo departamento no permiten que alimentos como el pescado, que viaja desde el puerto de Buenaventura, en ese departamento, no lleguen a los consumidores.

«Si hay bloqueos en nuestros territorios, también tenemos bloqueos en la línea de abastecimiento», dijo a Revista Semana.

Este lunes, la Central de Abastecimiento Del Valle del Cauca, Cavasa, informó en un comunicado que este martes se permitirá el ingreso de carga a las instalaciones tras la apertura del un corredor humanitario.

Escasez de combustibles

La semana pasada, cuando el país completaba ocho días de bloqueos, Cali quedó desabastecida de combustibles líquidos para vehículos, como gasolina y Diesel, según el ministro de Minas, Diego Mesa. Debido a los bloqueos, la ciudad utilizó las reservas de la semana anterior, y llegó a «mínimos críticos», dijo Mesa.

«Esa es la razón que explica que la ciudad se haya quedado completamente desabastecida de combustibles, pero estamos en unos mínimos críticos que además son difíciles de estimar porque la demanda se está comportando de una manera irregular debido a las restricciones, al toque de queda, a la cuarentena», dijo Mesa el pasado 6 de mayo.

Después de negociaciones, se logró abrir diferentes corredores humanitarios para el suministro de alimentos y medicamentos y se acordó un corredor específico para el abastecimiento de combustibles. El ejército, dijo el ministro Mesa, estuvo acompañando el transporte del combustible debido «a las características del producto».

Saqueos

El desabastecimiento de combustible hizo que personas ajenas a las manifestaciones roben combustible, como pudo evidenciar CNN desde Cali.

El ministro de Minas reportó la semana pasada que «hubo vandalización» en 60 de las 157 estaciones de servicio de la cudad, por lo que «un tercio de las estaciones estaba fuera de servicio» la semana pasada cuando llevaban una semana sin abastecer de combustible, dijo Mesa.

Ahora, la situación de desabastecimiento se trasladó al vecino departamento de Nariño, también en el suroccidente. El ministro de Minas, dijo que la situación allí es «crítica por desabastecimiento de combustibles y gas» y que «solo quedan reservas para un par de días».

“El desabastecimiento en Nariño, no es por falta de la producción de combustibles y gas, sino por los bloqueos en las vías. La disposición del Gobierno es instaurar la mesa de diálogo que permita el desbloqueo y el abastecimiento seguro», dijo Mesa en Twitter.

A Cali llegaron 442.000 galones de combustible para abastecer los municipios del Valle, dijo el ministro de Minas este lunes.