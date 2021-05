Bill y Melinda Gates llevan trabajando en su divorcio desde 2019, según informa diario The Wall Street Journal

Noticias CNN

Nueva York (CNN Business) — Bill y Melinda Gates llevan dos años en proceso de divorcio, según el diario The Wall Street Journal.

El domingo, el diario informó que uno de los factores de este divorcio de 25 años fue la revelación de que Bill Gates había pasado tiempo con Jeffrey Epstein, un traficante sexual de menores condenado, según personas familiarizadas con el asunto y un exempleado de la Fundación Bill y Melinda Gates.

Melinda Gates tenía preocupaciones sobre la relación de su marido con Epstein ya en 2013, dijo el exempleado al diario The Wall Street Journal. Ella se reunió con abogados de divorcio en 2019, diciendo en ese momento que su matrimonio estaba «irremediablemente roto», según las fuentes del Journal y los documentos que el periódico revisó.

CNN Business se puso en contacto con representantes tanto de Melinda como de Bill Gates el lunes, en busca de comentarios sobre el informe del Journal, pero no recibió respuestas inmediatamente.

La pareja anunció oficialmente su separación en las redes sociales el 3 de mayo, diciendo: «Ya no creemos que podamos crecer juntos como pareja en esta próxima fase de nuestras vidas».

El diario The Wall Street Journal le había preguntado a Bill Gates sobre su relación con Epstein en una entrevista de septiembre de 2019. Él dijo: «Lo conocí. No tuve ninguna relación de negocios o amistad con él».

El viernes, la portavoz de Bill Gates dijo al diario que se atiene a esa declaración de 2019 y declinó hacer más comentarios. La portavoz de Melinda Gates no respondió a las preguntas del periódico sobre sus razones para pedir el divorcio, dijo.

Melinda Gates y sus asesores legales mantuvieron varias llamadas en octubre de 2019 después de que el diario The New York Times informara que Bill Gates se había reunido con Jeffrey Epstein en varias ocasiones, según documentos revisados por el diario The Wall Street Journal.

Ese artículo del diario The New York Times decía que «a partir de 2011, Bill Gates se reunió con Jeffrey Epstein en numerosas ocasiones, incluyendo al menos tres veces en la casa de Epstein en Manhattan, y al menos una vez quedándose hasta altas horas de la noche», según entrevistas con más de una docena de personas familiarizadas con la relación y documentos revisados por el diario.

La portavoz de Bill Gates comentó para ese artículo que se habían reunido para hablar de filantropía. «Bill Gates lamenta haberse reunido con Epstein y reconoce que fue un error de juicio hacerlo», dijo la portavoz.

Aunque Melinda Gates solicitó oficialmente el divorcio en el estado de Washington la semana pasada, ya existe un contrato de separación. Este tipo de acuerdo es típico en los divorcios de parejas de alto poder adquisitivo.