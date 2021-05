Preguntas de la audiencia: Si pudiésemos elegir, ¿cuál es la mejor vacuna contra el covid-19?

Noticias CNN

(CNN Español) – Como todos los viernes, el Dr. Elmer Huerta responde las dudas de la audiencia, en su mayoría sobre la vacuna contra el covid-19. Desde cuál es la mejor vacuna para recibir hasta efectos secundarios.

Además, respondemos preguntas sobre las formas de contagio.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el covid-19. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta.

Preguntas sobre la vacuna contra el covid-19

@drhuerta buenas tardes Dr HuertaRespecto a su comentario de vacuna y alergias . Yo en 2008 o 2009 tuve schock anafiláctico por aspirina, (hospitalización) y otras dos veces por otros medicamentos alergias leveSoy alérgica a varios medicamentos podré vacunarme? Belinda

— Belinda (@GueritaIce55) May 6, 2021

Hola Belinda. Creo que tu historia de alergia es muy clara y severa.

Creo que no deberías usar las vacunas de Pfizer o Moderna. Sin embargo, te ruego que consultes con tu médico de cabecera.

Yo e tenido problemas de coagulación hay peligro con alguna de las vacunas???

— Linda Galeano (@LindaGaleanoR) May 6, 2021

Hola Linda. No todas las personas que presentaron trombosis como efecto secundario de las vacunas de AstraZeneca o Johnson & Johnson tuvieron historia previa de trombosis.

Sin embargo, te ruego que consultes con tu médico personal para que aclaren la causa de la trombosis que tuviste y puedan decidir que vacuna es mejor para ti.

@drhuerta sobre la vacuna Rusa, en Bolivia colocarán la 2da dosis dentro de 3 meses,¿Sigue siendo eficaz la vacuna? o pierde efectividad.Si una persona es hipertensa y tiene diabetes existe la posibilidad de que se generen coágulos con la vacuna Pfizer?

— Rodrigo Riera Quesada (@rodrigoarq93) May 5, 2021

Hola Rodrigo. No hay estudios científicos que avalen la efectividad de solo la primera dosis luego de 3 meses.

Al parecer, es la palabra del director del instituto Gamaleya la que se ha tomado como evidencia de que así podría ser.

Siento mucho no poder ayudarte.

@drhuerta saludo doctor Soy alérgico a las aspirinas y algunas calmantes mi preguntas es me puedo vacunar contra el COVID no tendría ningún efecto secundario. Desde República Dominicana

— Robert Feliz Heredia (@robertheredia) May 5, 2021

Claro que sí, Robert. De acuerdo con los CDC, las alergias a medicamentos y alimentos no impiden que una persona pueda vacunarse con las vacunas de Moderna, Pfizer o Johnson & Johnson.

@drhuerta quisiera saber su opinión sobre prolongar la 2da dosis de Pfizer al día 38 – 40 en vez de los 21 días? Tiene la misma eficacia la vacuna? Le agradezco inmensamente por toda la información que usted nos brinda día a día. Saludos desde Quito – Ecuador

— Carolina Salazar (@carosalazararq) May 5, 2021

Hola Carolina De acuerdo con los CDC de Estados Unidos, la segunda dosis puede posponerse hasta por 42 días o seis semanas.

Doctor, Luego de cuantos dias de superado el covid una persona se puede vacunar cobtra el covid?Mi abuelito supero el civid el 10 de abril y ya estan vacunando en su comunidad y queremos saber si puede o debe esperar.Muchas gracias

— LouHope (@LouHope6) May 4, 2021

Hola Lou. De acuerdo con los CDC, uno puede vacunarse desde el día 14 tras haber superado la enfermedad.

@drhuerta cuánto tiempo dura el efecto de la vacuna después de la segunda dosis. Nadie ha dicho nada al respecto. Gracias

— Claudia (@todorosa37) May 4, 2021

Excelente pregunta Claudia. Eso aún no se sabe debido a que las vacunas se han usado apenas por nueve a diez meses.

Habrá que esperar los resultados de los estudios clínicos de las vacunas con seguimiento de los voluntarios para contestar tu pregunta.

Si pudiéramos elegir, a nivel personal:

Cuál es la “mejor”? Considerando eficacia y eficiencia … Pfizer, Moderna o J&J ?! Y porque?

(Sin considerar que J&J es una dosis, al final, cual genera “mayor/mejor” protección a nivel personal) … pregunta seria.

— Ivn Mrls (@MrlsIvn) May 4, 2021

Hola IVN. Es una buena pregunta. Lo que se considera es que todas las vacunas en uso en la actualidad tienen una muy alta eficacia para prevenir la enfermedad grave, aquella que se complica y te lleva al hospital.

Por eso dicen que la mejor vacuna es la que te inyectan en el hombro.

@drhuerta Estimado Dr., cuál es el plazo máximo para ponerse la segunda dosis de la vacuna Pfizer? La primera evita, en caso de contagio, de tener síntomas graves? Gracias.

— Tomás Wong Kit (@TomasWKC) May 3, 2021

Hola Tomas. De acuerdo con los CDC de Estados Unidos, la segunda dosis puede posponerse hasta por 42 días o seis semanas.

@drhuerta Estimado doctor, pregunta para mis padres vacunados, ¿ya se tiene un estimado de cuándo sería necesario volver a vacunarlos? ¿Anualmente, como con la influenza? Gracias.

— Arturo Kalej H. (@ArturoKal) May 3, 2021

Muy buena pregunta, Arturo. Aún no se sabe.

Se está mencionando que podría ser necesaria una tercera dosis de algunas vacunas, pero no hay aún estudios que avalen esa idea. Hay que estar atentos a las noticias.

Preguntas sobre los efectos secundarios de la vacuna

Dr. persona d 25 años se vacunó con Pfizer (1a dosis) ha presentado dolor articular severo desde la aplicación (3sem). Lo escucho con regularidad y ha tenido varias preguntas de personas que presentan cuadro similar. Hay algún protocolo sobre esto? Hay manera de contactar?

— Chio (@chioalien) May 3, 2021

Hola Chío. Es difícil contestar tu pregunta, pues es imposible saber si ese puede ser un efecto secundario prolongado de la vacuna u otro padecimiento que no tenga que ver nada con la vacuna.

Te aconsejo que visiten a un médico de medicina interna para que haga una evaluación completa.

@drhuerta muy buenos días. La vacuna Pfizer puede causar problemas de infertilidad en jóvenes??. Yo creo que no, pero le consulto para poder rebatir esta “teoría”. Gracias mil.

— RODOLFO ZAPATA (@rzapata9) May 6, 2021

Hola Rodolfo. Muy buena pregunta. De acuerdo con las revisiones científicas de los reportes de efectos secundarios, ninguna vacuna, incluyendo la de Pfizer/BioNTech, causa infertilidad.

Esa es una falsa noticia preferida de los grupos antivacuna, quienes tratan de asustar a la gente difundiendo ese tipo de fake news.

Preguntas sobre el contagio

@drhuerta @EstebanOrtizMD @waleman64 @henrypinela acudo a usted como los médicos que más respeto, leo y confío para preguntarles, en un viaje internacional en avión de 4 horas, cuáles son las precauciones que se deben tomar tomando en cuenta que ya viajan a full capacidad

— Cornholio (@nuckingfutsreal) May 6, 2021

La posibilidad de contagiarse en un avión es muy baja, Cornholio. Eso, debido al tipo de circulación de aire que tienen las aeronaves.

La posibilidad de contagiarte en el camino al aeropuerto o en el aeropuerto mismo, tanto de entrada como de salida es probablemente mayor que dentro del avión.

Sin embargo, te recomiendo usar tu mascarilla todo el tiempo, y no beber o comer durante esas 4 horas.

Lavarte las manos constantemente es también muy importante.

@drhuerta Buenos días. Mi hijo se vacunó con Pfizer hace 4 días. Él de alguna manera es portador por haberse vacunado y podría contagiarme? Cuántos días duraría este riesgo? Es necesario que use cubrebocas para verme? No debería aproximarse sin cubrebocas?

— Rocio Melgar Capella (@capella_melgar) May 5, 2021

Excelente pregunta. De ninguna manera, Rocío.

Ninguna persona que se aplique la vacuna recibe el virus intacto capaz de causar la enfermedad.

Por lo tanto, una persona vacunada no puede contagiar por efecto de la vacuna.

Otra cosa es que se infecte después de haberse vacunado y -aunque eso aún está en estudio- pueda contagiar.

@drhuerta son efectivas las mascarillas de tela en la prevencion se contagio para coVid?

— 578541 (@Mf3Ey0uagQmvPl8) May 5, 2021

Hola MF. Se considera que debido a las variantes y al contagio por aerosoles, una sola mascarilla de tela no es suficiente.

Lo que se aconseja es llevar una mascarilla quirúrgica pegada a la cara y encima, una mascarilla de tela bien ajustada para sellar los bordes que puedan quedar abiertos.

@drhuerta existen estudios epidemiologicos que demuesten casos de recontagio por COVID-19?

— Ricardo Gutierrez (@RicardoGutier31) May 4, 2021

La posibilidad de volver a infectarse después de haber pasado el covid-19 es un hecho comprobado.

Lo que aún no se sabe bien es su verdadera frecuencia, aunque se considera que -por lo menos recaer con una enfermedad con síntomas- no es muy frecuente.

@drhuerta Saludos. Soy profesor y ya recibí la vacuna, pronto regresamos a clases presenciales y me preocupa que los estudiantes no han sido vacunados y pueden pueden estar infectados. Qué cuidados debo tomar para no llevar el virus de la escuela a mi familia? Gracias!!

— Yorch (@YorcheduE) May 4, 2021

Excelente pregunta, Yorch. Lo más importante es la ventilación del aula de clase; las ventanas deben estar abiertas.

Segundo, tú y los alumnos deben usar mascarillas y estar distanciados por lo menos 2 metros.

