Disney creó el primer sable de luz «real»

Nueva York (CNN Business)— Desde que “Star Wars” se estrenó en 1977, tanto niños como adultos querían tener en sus manos un sable de luz, también conocido como lightsaber. El “arma elegante para una era más civilizada” es uno de los accesorios más famosos de la historia del cine y la cultura pop, y ahora, aparentemente Disney creó uno “real”.

Disney Parks publicó un clip muy corto de lo que parece ser un sable de luz en funcionamiento el martes 4 de mayo, que se conoce como el Día de Star Wars gracias a un juego de palabras en inglés: “May the 4th be with you” (que en español sería “Que el 4 de mayo te acompañe”).

El clip de 13 segundos muestra a una actriz de Disney vestida como Ray, la heroína de “Star Wars” encendiendo un sable de luz con una cuchilla de luz sólida y retráctil que se extiende desde la empuñadura, tal como en las películas. Sin embargo, este no es un efecto visual o un truco de cámara, pues es tan real como un sable de luz puede llegar a ser en esta galaxia.

Por supuesto, Disney en realidad no creó una espada láser capaz de cortar la mano de tu hijo porque se niega a unirse a ti para gobernar la galaxia.

Más bien, los Imagineers de la compañía —como se le conoce a los diseñadores de parques, atracciones, aparatos y hoteles de Disney— crearon el dispositivo para que funcione como un verdadero sable de luz en el sentido de que la “cuchilla” de luz se extiende desde la base de la espada.

El sable no está a la venta, al menos no todavía, pero los fanáticos pronto podrán verlo en acción en el nuevo «Star Wars: Galactic Starcruiser» de Disney, un hotel inmersivo de Disney que abrirá en 2022 y que le permitirá a los huéspedes vivir las aventuras de la lucrativa franquicia.

«Ver cómo se activa ese sable de luz ante tus ojos será solo una de las innumerables formas en las que, desde el momento en que llegas hasta el momento en que te vas, te verás inmerso en una historia de “Star Wars” donde tus decisiones y acciones, o incluso las conversaciones que puedas tener – determinarán cómo se desarrolla tu viaje personal «, escribió Disney Parks en una publicación en su blog este martes.

El presidente de los Parques de Disney, Josh D’Amaro, presentó el sable por primera vez el mes pasado durante una presentación cerrada a un pequeño número de periodistas.

El sable de luz funcional y la experiencia «Galactic Starcruiser» representan cómo Disney está evolucionando sus parques más allá de las atracciones y los hoteles.

En 2019, Disney inauguró Star Wars: Galaxy’s Edge, una expansión de casi 6 hectáreas que le permite a los visitantes viajar en el Halcón Milenario y probar delicias galácticas como la leche azul, también conocida como leche de bantha. Esta es la expansión más grande que ha realizado Disney.

Mientras tanto, el «Campus de los Vengadores» con temática de Marvel se abrirá en el parque California Adventure el 4 de junio.

Los parques de Disney están tratando de recuperarse tras uno de los años más difíciles debido a los cierres y despidos causados por la pandemia de covid-19. Disneyland es el centro turístico insignia de la compañía en California, la cual acaba de reabrir sus puertas la semana pasada después de un año de cierre.

1 de 10

2 de 10

| “¡Wow, qué día! Hemos esperado tanto tiempo para esto. Puedes sentir la energía y la emoción a nuestro alrededor”, dijo el CEO de Disney, Bob Chapek. Crédito: David McNew/Getty Images

3 de 10

| “Durante 412 días nuestro parque estuvo cerrado. Y durante todo ese tiempo, prácticamente sin faltar ningún día, esta escolta ha levantado esta bandera en honor a nuestro país y para dar un poco de esperanza de que Disneyland Resort pueda abrir de nuevo”, agregó Chapek. Crédito: Christian Thompson/Disneyland Resort vía Getty Images

4 de 10

| Sin embargo, al inicio únicamente se permitirá la visita de residentes de California, y la cantidad de personas que puedan acceder a los parques estará limitada debido a los protocolos de seguridad. Crédito: Christian Thompson/Disneyland Resort vía Getty Images

5 de 10

| Disneyland Resort controla la asistencia mediante un sistema que requiere que todos los visitantes obtengan una reservación para el parque. Crédito: VALERIE MACON/AFP/Getty Images

6 de 10

| Según Disneyland Resort intensificaron las medidas sanitarias y de seguridad en los parques temáticos y el hotel, según las recomendaciones de autoridades sanitarias. Crédito: David McNew/Getty Images

7 de 10

| Para entrar al parque se requiere el uso de mascarilla facial para todos los visitantes de 2 años o más y se revisa la temperatura antes de acceder al parque. Crédito: David McNew/Getty Images

8 de 10

| Además, la capacidad de acceso al parque es limitada y se ha optado por transacciones sin efectivo. Crédito: Christian Thompson/Disneyland Resort vía Getty Images

9 de 10

| California se demoró más en reiniciar la economía que muchos estados del sur, como Florida, en donde los parques temáticos de Disney abrieron en julio a pesar del aumento de casos de covid-19 en este estado. Crédito: David McNew/Getty Images

10 de 10

| Se espera que el condado de Los Angeles, por ejemplo, pase de nivel naranja, en el sistema de reapertura económica basado en métricas de covid-19, al nivel amarillo el cual permitirá mayores libertades de reapertura. Crédito: Crédito: Christian Thompson/Disneyland Resort vía Getty Images

El mes pasado, D’Amaro le dijo a CNN Business que el futuro de los complejos turísticos de Disney será «fresco» y «lleno de tecnología».

«Será increíblemente relevante para los huéspedes de todo el mundo», dijo. «Todos los días, estos parques están cambiando».