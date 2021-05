ANÁLISIS | Es posible que EE.UU. nunca alcance la inmunidad colectiva, pero puede que no sea necesario

Noticias CNN

(CNN) — Los casos de covid-19 están cayendo. Las muertes han disminuido. Los estados se están abriendo. Los gobernadores se están volviendo creativos para alentar a los estadounidenses más jóvenes a vacunarse, con cheques de US$ 100 o con cerveza.

Algunos expertos se preguntan si EE.UU. alcanzará alguna vez la inmunidad colectiva, pero todos están tratando de averiguar cómo hacer que la vida vuelva a la normalidad de todos modos.

Lo que se muestra a continuación está tomado de varios informes del equipo de Salud de CNN.

Dramática caída de los casos y las muertes. Del informe de CNN: El promedio semanal de muertes diarias por covid-19 es más de 660, según datos de la Universidad Johns Hopkins. A mediados de enero, ese promedio de siete días era de aproximadamente 3.400 muertes diarias.

Y el país ha promediado más de 49.400 nuevos casos de covid-19 al día durante la última semana, según Johns Hopkins. El 8 de enero, el país promedió más de 251.000 casos por día, el promedio más alto de siete días de la pandemia.

¿Cuál sería la inmunidad colectiva? Jen Christensen de CNN escribe: «Como con cualquier enfermedad, cuántas personas necesitan ser inmunes para brindar protección a la comunidad depende de cuán infecciosa sea. Para el covid-19, los expertos creen que el número mágico podría estar entre el 70 y el 90% de la población inmune al virus. El mundo no está ni cerca de ese nivel».

Paso uno: vacunaciones. Las vacunas han sido la clave para reducir la cuenta de casos en EE.UU., según los expertos, y se avecinan cambios en la forma en que se asignarán las vacunas y quiénes serán elegibles.

Para personas mayores. La mayoría de los estadounidenses mayores se han vacunado: el 83% de los estadounidenses mayores de 65 años han recibido una dosis y el 70% están completamente vacunados.

Para adultos. La Casa Blanca anunció el martes un objetivo nuevo y más ambicioso: lograr que el 70% de los adultos estadounidenses reciban al menos una vacuna antes del 4 de julio y que 160 millones de personas, la mitad del país, estén completamente vacunadas para entonces.

Estado actual. El 56% de la población adulta tiene una sola dosis y el 40%, alrededor de 105 millones de personas, están completamente vacunadas. Pero la tasa de vacunación se está desacelerando.

El gobierno federal desviará más vacunas a farmacias locales, clínicas emergentes, clínicas móviles e impulsará las vacunaciones inmediatas sin cita previa.

Fui a un centro comercial cubierto por primera vez en un año y encontré un local vacío ocupado por un sitio de vacunación. Estaban agarrando gente cerca del patio de comidas.

La administración de Biden también impulsará nuevas asignaciones de vacunas a las clínicas de salud rurales y para alcanzar a los estadounidenses rurales. Cambiará su proceso de asignación de otra manera, trasladando más oferta a los estados con mayor demanda.

Para adolescentes. Es probable que la FDA emita una aprobación de emergencia para la vacuna de Pfizer-BioNTech para su uso en niños de 12 a 15 años la próxima semana. Eso inicia un proceso para enmendar la autorización de uso de emergencia para estos menores.

Para niños. Pfizer dijo que planea pedirle a la FDA una autorización de uso de emergencia para usar su vacuna en niños de 2 a 11 años en septiembre.

Un estudio en curso sobre mujeres embarazadas podría concluir en julio o agosto, según el informe de CNN.

Jóvenes afectados por nuevas variantes. En Oregon, la gobernadora demócrata, Kate Brown, dijo que la gente más joven se estaba presentando en los hospitales de su estado. Emitió nuevas restricciones de covid y les dijo a los jóvenes que es su responsabilidad vacunarse.

Las vacunas están ayudando a reducir las cifras de covid-19 en EE.UU. Pero el virus ahora está afectando más a un grupo de estadounidenses

Cerveza gratis. El gobernador demócrata de Nueva Jersey, Phil Murphy, incluso anunció que el estado también planea ofrecer cerveza gratis a cualquier persona mayor de 21 años que muestre su tarjeta de vacunación completa en trece cervecerías participantes en todo el estado. La campaña se llama «Una dosis y una cerveza».

Dinero gratis. El gobernador republicano de Virginia Occidental, Jim Justice, quiere ofrecer a las personas de 16 a 35 años un bono de ahorro de US$ 100 y dijo que los funcionarios estatales se centrarán en los jóvenes en las redes sociales.

«Si tenemos que ir de puerta en puerta, iremos de puerta en puerta», dijo Justice en un comunicado.

El enfoque de inmunidad colectiva no funcionará a largo plazo. No sabemos cuánto tiempo durará la inmunidad por exposición o vacunación. Podría requerir refuerzos periódicos o una vacuna anual como la gripe.

Mitos sobre la vacuna de covid-19: estas razones para no ponerse la vacuna no se sostienen

Nota: Un refuerzo no requeriría una reautorización completa, dijo el lunes la comisionada de la FDA, Janet Woodcock.

Habrá un rebrote. Aquí la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, sobre el peligro de que muy pocas personas se vacunen ahora, cuando los casos han disminuido, particularmente porque el virus está mutando y cambiando en lugares donde se está extendiendo desenfrenadamente:

«Lo que realmente me preocupa es que las personas que ya están indecisas no se vacunen (y) no alcancemos la inmunidad colectiva cuando llegue el otoño», dijo durante el fin de semana.

«Y luego con el invierno… tenemos un gran rebrote, tal vez tengamos variantes provenientes de otros países, y podríamos comenzar todo este proceso de nuevo y tener otra gran pandemia en el invierno».

La inmunidad colectiva es difícil de lograr. Lauren Ancel Meyers dirige el Consorcio de Modelado de Covid-19 en la Universidad de Texas y señaló a CNN las razones por las que Estados Unidos y el mundo tal vez nunca lleguen allí.

Vacunar a tanta gente sería casi imposible;

este virus en particular se propaga con demasiada rapidez;

variantes más contagiosas amenazan con hacer que las vacunas sean menos efectivas;

hay países enteros y zonas de EE.UU. que tienen pocas personas completamente vacunadas;

hay problemas de equidad y acceso a las vacunas;

los niños aún no están vacunados;

y aproximadamente una cuarta parte de la población duda o no desea vacunarse.

Es posible que EE.UU. nunca alcance la inmunidad colectiva. ¡Pero! La mayoría de las personas aún podrán volver a sus vidas previas a la pandemia si el número de casos continúa disminuyendo, dijo el lunes a CNN el Dr. Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud de la Universidad de Brown.

3 de cada 10 adultos en el mundo dijeron en 2020 que no recibirían una vacuna contra el covid-19, según una encuesta de Gallup

«Puede que no lleguemos a cero, probablemente no lo haremos», dijo Jha. «Pero si podemos contraer las infecciones en niveles muy bajos, la mayoría de nosotros puede volver a nuestras vidas de manera normal. Creo que probablemente podamos vivir con eso».

Israel ha logrado tasas de casos extremadamente bajas con una tasa de vacunación del 50%. Cuantas más vacunas, los expertos dicen que estaremos más cerca de la normalidad, incluso si no está técnicamente controlado.

Solo sé libre. El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, firmó un decreto el lunes para hacer imposible que los gobiernos locales en el estado, donde aproximadamente el 27,5% de la población ha sido vacunada, implementen sus propias restricciones, argumentando que la disminución de casos y muertes significa que las restricciones ya no son necesarias. Su medida generó críticas de funcionarios en Miami y Orange County.