Si no se alcanza la inmunidad colectiva en otoño boreal, las consecuencias podrían ser terribles, según una experta médica

(CNN) — Millones de estadounidenses reciben dosis de la vacuna contra el covid-19 cada día, pero una experta médica cree que el país podría no alcanzar la inmunidad de rebaño este año si no se consigue convencer a más personas de que se vacunen.

«Lo que realmente me preocupa es que las personas que ya están indecisas no se vacunen (y) no alcancemos la inmunidad de rebaño cuando llegue el otoño», dijo a CNN la doctora Leana Wen, analista médica.

«Y luego con el invierno… tenemos un gran resurgimiento, tal vez tenemos variantes que vienen de otros países, y podríamos empezar todo este proceso de nuevo y tener otra gran pandemia al llegar el invierno».

Los expertos, entre los que se encuentra el Dr. Anthony Fauci, han calculado que entre el 70% y el 85% de la población estadounidense tiene que ser inmune al virus, mediante la vacunación o una infección previa, para controlar su propagación.

Hasta ahora, el 44,4% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19 y el 31,8% está totalmente vacunado, según datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades.

Sin embargo, la tasa promedio diaria de vacunación ha ido disminuyendo desde hace unas dos semanas. Los CDC informaron el lunes que se han administrado 246 millones de dosis totales de vacunas, aproximadamente el 79% de los 312,5 millones de dosis entregadas. Esto supone aproximadamente 1,2 millones de dosis más administradas desde el domingo, lo que supone un promedio de siete días de unos 2,3 millones de dosis al día. La media de siete días era de 3,1 millones el 19 de abril.

Al menos una vacuna podría estar disponible pronto para los menores. La Administración de Medicinas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) está a punto de autorizar la vacuna contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech para niños y adolescentes de entre 12 y 15 años a principios de la próxima semana, según ha declarado un funcionario del gobierno federal a CNN.

«Nos va a tomar mucho más tiempo volver a la vida normal, dejar de tener que usar mascarillas para nuestra protección, si la gente no se vacuna y no tenemos una distribución equitativa de las vacunas», dijo el domingo a CNN la doctora Celine Gounder, especialista en enfermedades infecciosas.

Algunos expertos creen que bastará con reducir las infecciones, incluso si no se alcanza la inmunidad de rebaño.

Aunque sería lamentable que Estados Unidos no alcanzara la inmunidad de rebaño, la mayoría de la gente podrá volver a su vida anterior a la pandemia si el número de casos sigue disminuyendo, dijo el lunes a CNN el Dr. Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud de la Universidad de Brown.

«Puede que no lleguemos a cero, probablemente no lo haremos», dijo Jha. «Pero si conseguimos que las infecciones se sitúen en niveles muy bajos, la mayoría de nosotros podremos volver a nuestras vidas de forma normal. Creo que probablemente podamos vivir con eso».

Para los esfuerzos locales, estatales y federales en curso para poner más vacunas en los brazos de los estadounidenses, ahora viene la parte difícil: llegar al público que no estaba tan ansioso por vacunarse en los últimos meses o que puede no haber tenido acceso a la vacuna.

«Tenemos que ser… innovadores en lo que respecta a la educación culturalmente competente y pensar en dónde están las brechas y dónde podemos poner las vacunas a la gente», dijo la Dra. Mati Hlatshwayo Davis, experta en enfermedades infecciosas, a CNN durante el fin de semana.

«Facilitar la vacunación», dice un médico

Deben probarse nuevas estrategias para aumentar las vacunaciones, como cerrar los centros de vacunación masiva y distribuir las vacunas en lugares más localizados, como consultorios médicos, iglesias, escuelas y lugares de trabajo, dijo Wen.

El gobierno debería «facilitar mucho» la vacunación, dijo Wen, sobre todo a los estadounidenses que no dudan en vacunarse, pero que no tienen tiempo debido a sus trabajos y responsabilidades familiares.

Además, hay que hacer hincapié en el aspecto social de la vacunación.

«Creo que deberíamos hacer lo mismo que la gente hizo con los selfies de las vacunas», dijo Wen. «Creo que necesitamos selfies de gente que ahora va a bares y restaurantes con otras personas vacunadas para mostrar cómo podría ser realmente el regreso a la vida prepandémica de 2019».

Un médico dijo el domingo a CNN que le preocupa que las autoridades no hayan ofrecido incentivos suficientemente fuertes para que algunos estadounidenses se vacunen, incluidos los más jóvenes.

«Lo que más me preocupa son los jóvenes», dijo el doctor Saju Mathew, médico de medicina familiar en Atlanta. «Los veo todos los días, más o menos, en el trabajo».

Los CDC publicaron la semana pasada una nueva guía que dice que las personas totalmente vacunadas pueden quitarse la mascarilla en pequeñas reuniones al aire libre o cuando cenan fuera con amigos de varios hogares, actividades para las que, según la agencia, las personas no vacunadas deben seguir usando una mascarilla.

Pero las directrices son demasiado cautelosas, dijo Mathew.

«Creo que los CDC perdieron la oportunidad de decir: ‘Escucha, podemos volver a la vida prepandémica, y puedes hacer más si estás vacunado’», dijo Mathew. «Así que creo que, cuando la ciencia está ahí con noticias positivas, debemos compartirlas y motivar a la gente para que se vacune».

En la actualidad, todas las personas mayores de 16 años pueden vacunarse contra el covid-19 en Estados Unidos. Pero los datos de las encuestas muestran que los estadounidenses más jóvenes son los menos propensos a vacunarse.

Un 36% de los adultos menores de 35 años dicen que no piensan vacunarse, según una encuesta reciente de la Universidad de Quinnipiac.

Esto es especialmente preocupante por varias razones.

Los jóvenes estadounidenses no vacunados han contribuido a impulsar el aumento de casos en todo EE.UU., incluso en varios estados el mes pasado. En ese momento, la Dra. Rochelle Walensky, directora de los CDC, advirtió que las infecciones y las hospitalizaciones estaban aumentando, sobre todo entre los adultos jóvenes que no se habían vacunado.

Y en lugares como Michigan, que luchó contra una violenta oleada primaveral, las autoridades informaron el mes pasado de que estaban registrando pacientes más jóvenes y sanos con covid-19 en los hospitales, afectados por las variantes más contagiosas que han estado circulando en EE.UU.

Cerveza gratis para los vacunados en Nueva Jersey

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, dijo que el estado planea poner sus esfuerzos «en marcha» para conseguir que más residentes se vacunen, incluyendo permitir la vacunación sin previa cita a cualquier persona mayor de 16 años en los seis megasitios de vacunación del estado en horas específicas.

El estado también lanzará una iniciativa de concienciación sobre las vacunas que incluirá una campaña «masiva» de correo electrónico y llamadas salientes automatizadas, dijo Murphy.

En una campaña denominada «Shot and a Beer», el estado planea ofrecer una cerveza gratis a cualquier persona mayor de 21 años que muestre su tarjeta de vacunación de los CDC completada en trece cervecerías participantes en todo el estado, dijo Murphy.

Otra campaña estatal llamada «Grateful for the Shot» ofrecerá servicios para que los residentes de Nueva Jersey «puedan ir directamente de los servicios religiosos a los lugares de vacunación», dijo Murphy.

La semana pasada, el gobernador de Virginia Occidental, Jim Justice, dijo que el estado estaba ofreciendo un bono de ahorro de US$ 100 a los residentes de 16 a 35 años que se vacunaran, en un esfuerzo por inmunizar a más residentes jóvenes.

El lunes, Justice dijo que el estado aún no tiene una respuesta sobre cómo comprará esos bonos. Tanto si el pago viene en forma de cheque, tarjeta o bono, quiere que tenga un «verdadero toque patriótico».

En una conferencia de prensa, rogó a los habitantes de Virginia Occidental reticentes a las vacunas que pensaran en el aumento de los casos de covid-19 en la India. Comparó la India, donde solo el 2% de la población se ha vacunado, con Virginia Occidental, donde el 53% de la población del estado ha recibido una dosis y todos los residentes mayores de 16 años pueden recibirla.

«¿Creen que habría una sola persona hoy en día en la India que no hiciera fila para recibir las vacunas?» dijo Justice. «Todos harían fila hasta donde se pueda llegar. Porque hoy en día, no tienen la capacidad, y el derecho absoluto a tener la vacuna que tenemos aquí. Y sin embargo, correrían a hacer fila».

El gobernador también anunció nuevas iniciativas para llevar los puestos de vacunación móviles a zonas de gran afluencia, como centros comerciales, ferias y eventos deportivos, y parques locales. El estado también se está asociando con organizaciones como Meals on Wheels para ofrecer vacunas junto con la entrega de alimentos.

«Puede que incluso lleguemos a esto de ir de puerta en puerta, y si tenemos que ir de puerta en puerta, lo haremos», dijo Justice.

Maryland ofrecerá ahora un incentivo financiero de US$ 100 a los empleados estatales para que se vacunen, según un comunicado de prensa de la oficina del gobernador Larry Hogan.

El comunicado dice que todos los empleados del estado que están completamente vacunados son elegibles para el nuevo programa, incluyendo todos los empleados del estado que ya han sido completamente vacunados. Los empleados deben mostrar a su oficina de recursos humanos una prueba de vacunación y aceptar recibir todas las vacunas de refuerzo posteriores recomendadas por los CDC en un plazo de 18 meses después de estar completamente vacunados.

Los empleados que se nieguen a recibir las posteriores vacunas de refuerzo recomendadas por los CDC deberán devolver al Estado los US$ 100, según el comunicado.

En Florida, el gobernador Ron DeSantis firmó un decreto este lunes suspendiendo el poder restante de los gobiernos locales para implementar o hacer cumplir las restricciones del covid-19.

«Creo que es lo que hay que hacer basado en la evidencia. Creo que la gente que está diciendo que necesitan estar vigilando a la gente en este punto, si dices eso, realmente estás diciendo que no crees en las vacunas, no crees en los datos, no crees en la ciencia», dijo DeSantis en una conferencia de prensa en San Petersburgo.

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dijo que estaba «profundamente preocupada» por la orden de DeSantis.

«Todavía estamos en una emergencia de salud pública y la economía no se ha recuperado completamente de la crisis», dijo Cava. «Menos de la mitad de los residentes han sido vacunados, y nos enfrentamos a una creciente amenaza de variantes del virus».

El alcalde del condado de Orange, Jerry Demings, dijo que la orden del gobernador es una prueba de que el Estado se está adelantando a la autoridad local, lo que no es bueno para la democracia.

«Cuando me pregunto: ‘Cuál es realmente el propósito de las acciones del gobernador llego a la conclusión de que sus acciones forman parte de una estrategia partidista más amplia del Partido Republicano para usurpar la autoridad de los condados y ciudades urbanas dirigidas por los demócratas en todo Estados Unidos», dijo Demings en un comunicado.

Las dosis de refuerzo de la vacuna no requerirán el proceso completo de revisión de la FDA

Cualquier dosis de refuerzo de una vacuna contra el covid-19 a la que ya se le haya concedido la autorización de uso de emergencia no estará sujeta al mismo escrutinio que una vacuna totalmente nueva, según declaró el lunes la Dra. Janet Woodcock, comisionada en funciones de la Administración de Medicinas y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés).

Se pedirá a los fabricantes que presenten información complementaria, incluidos los datos de eficacia y seguridad, y una justificación para una dosis de refuerzo, pero la FDA no exigirá que la vacuna sea completamente reautorizada, dijo Woodcock a Doctor Radio Reports de SiriusXM con el Dr. Marc Siegel.

«Si solo se trata de un refuerzo con la misma vacuna, o tal vez algún pequeño cambio, pero es un refuerzo para otra dosis, entonces simplemente tendrían que presentar lo que se llama un suplemento de eficacia a la agencia que tendría los datos clínicos», dijo.

Esa información clínica incluiría los motivos por los que se necesita un refuerzo, la seguridad de otra dosis y cómo debe administrarse el refuerzo. Podrían aplicarse requisitos similares para la reautorización si los fabricantes modifican sus vacunas para que sean específicas para cada variante.

— Melissa Alonso, Virginia Langmaid, Deidre McPhillips, Rebekah Riess, Leyla Santiago Hannah Sarisohn y Dan Shepherd, de CNN, contribuyeron a este reportaje.