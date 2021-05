¿Se están enfermando más los jóvenes? ¿Se están infectando las personas vacunadas? Esto es lo que realmente está sucediendo en el brote de covid-19 en la India

Noticias CNN

Nueva Delhi (CNN) — Cuando se trata de la crisis de covid-19 que se está desarrollando en la India, hay varias cosas que sabemos con certeza.

La India está notificando el mayor número de casos nuevos del mundo diariamente. Tanta gente está muriendo que los crematorios están luchando por mantenerse al día. Y el número real de casos y muertes podría ser muchas veces mayor de lo que se informa oficialmente.

Pero la desinformación se ha extendido en la India y, a veces, se ha aceptado como verdad. Aquí está nuestra verificación de hechos de algunos mitos y conceptos erróneos comunes en torno a la segunda ola de la India.

¿Hay más gente joven infectada con covid-19?

Los médicos de la India han informado de forma anecdótica haber visto a más jóvenes con síntomas de covid-19.

Los mensajes del gobierno han apoyado esta idea. El 15 de abril, el primer ministro de Delhi, Arvind Kejriwal, publicó un video en el que instaba a los jóvenes en particular a tener cuidado. «En esta ola de coronavirus, los jóvenes se están infectando», escribió en un tuit. «Hago un llamamiento a todos los jóvenes para que se cuiden».

Todo esto ha llevado a una creencia generalizada de que la segunda ola está afectando de manera desproporcionada a los jóvenes.

Verificación de hechos: Las estadísticas del gobierno muestran que los jóvenes no están siendo más afectados durante la segunda ola que en la primera.

Trabajadores de la salud atienden a los pacientes dentro de un salón de banquetes convertido temporalmente en un pabellón Covid-19 en Nueva Delhi, India, el 1 de mayo.

Durante la primera ola, alrededor del 31% de los pacientes tenían menos de 30 años, dijo VK Paul, presidente del grupo de trabajo de covid de la India, en una conferencia de prensa el 19 de abril. Durante la segunda ola, esa cifra solo aumentó marginalmente al 32% .

Alrededor del 21% de los pacientes tenían entre 30 y 45 años durante la primera ola; esa proporción no ha cambiado durante la segunda ola, según las estadísticas del gobierno.

Es una situación similar cuando se trata de muertes. El año pasado, el 20% de las muertes fueron personas de 50 años o menos. Esta vez, es el 19%.

«No existe un riesgo excesivo generalizado de que los jóvenes se conviertan en positivos para covid», dijo Paul. «No vemos un cambio en la prevalencia de edad de la enfermedad de covid-19 en general en el país».

El Dr. Chandrasekhar Singha, consultor principal principal en cuidados intensivos pediátricos en el Hospital Infantil Madhukar Rainbow en Nueva Delhi, dijo que está viendo más niños infectados durante la segunda ola que la primera. Pero, dijo, era posible que la segunda ola tuviera la misma proporción de pacientes infantiles con covid; la diferencia esta vez podría ser que los totales generales son mucho mayores.

Instó a los padres a no entrar en pánico si sus hijos dan positivo; siempre que no tengan sobrepeso y no tengan un problema respiratorio subyacente, la mayoría de los niños no necesitan oxigenoterapia ni hospitalización, dijo.

Un poco de contexto: India tiene una población relativamente joven en comparación con otros países, con una edad media de 28 años en comparación con los 38 años de EE.UU. y los 40 en el Reino Unido, según CIA World Factbook. La experiencia en otros países es que las personas más jóvenes tienen más movilidad y, por lo tanto, tienen más probabilidades de propagar el virus.

Algunas variantes que se encuentran en la India, incluida la cepa identificada en el Reino Unido o B.1.1.7, también son más transmisibles, lo que significa que son más fáciles de transmitir. La variante del Reino Unido, identificada por primera vez en septiembre de 2020, ahora es más dominante que la variante india en Delhi y el norte de la India.

¿Están infectados los trabajadores de la salud completamente vacunados?

Ninguna vacuna en el mundo evitará infecciones en todas las personas, pero los medios de comunicación locales han informado que algunos médicos que trabajan en hospitales dieron positivo después de estar completamente vacunados.

Eso ha despertado la preocupación pública de que las vacunas de la India podrían no ser tan efectivas contra la nueva variante que se identificó a fines de marzo, a medida que se aceleraba la segunda ola.

Verificación de hechos: De nuevo, las estadísticas no lo confirman.

De los 1,7 millones de personas completamente vacunadas con la vacuna Covaxin de cosecha propia de la India, 695 dieron positivo para covid, dijo en abril el Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR) administrado por el gobierno. Eso equivale al 0,04%.

De los 15 millones de personas que recibieron ambas dosis de Covishield, la vacuna de AstraZeneca fabricada en India, 5.014 personas dieron positivo, o 0,03%.

Hasta el sábado, India solo había aplicado su vacuna a los trabajadores de primera línea y a los más vulnerables.

«Aquellos que dieron positivo después de recibir las dosis eran en su mayoría trabajadores de primera línea y trabajadores de la salud. Esta categoría fue la primera en ser vacunada y son propensos a una mayor exposición ocupacional», dijo a los periodistas en abril el Dr. Balram Bhargava, secretario del departamento de investigación de salud y director general de ICMR, según informes de los medios locales.

¿Hay nuevas variantes detrás de la segunda ola?

El 24 de marzo, el Ministerio de Salud de la India reveló en un comunicado de prensa que «se han encontrado VOC (o variantes preocupantes) y una nueva variante doble mutante en la India».

Los temores crecieron rápidamente de que la nueva variante, llamada B.1.617, podría ser la razón por la cual la segunda ola ha golpeado al país mucho más fuerte y más rápido que la primera. Una de las mayores preocupaciones era si la variante podría evitar las vacunas que se están implementando en todo el país.

Verificación de hechos: Los científicos todavía están investigando la nueva variante y no hay suficiente información para determinar si está impulsando el aumento de casos.

Para eso, el país necesitaría una vigilancia genómica mucho mayor. Los expertos creen que un país necesita realizar una secuenciación genética para el 5-10% de todas las muestras de prueba de covid para evaluar cuánta actividad de las variantes está teniendo lugar. India ha secuenciado menos del 1% de sus casos, según el Dr. Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown.

Algunos epidemiólogos indios han sugerido que existe una correlación entre el aumento de variantes y el aumento de casos. Pero también es importante tener en cuenta que hay otras variantes en juego, por ejemplo, la variante del Reino Unido.

El término «doble mutante» se refiere a la variante que tiene dos mutaciones de proteína de punta. Una de las mutaciones, llamada L452R, también se ha encontrado en otras variantes que confieren algún nivel de resistencia inmunitaria. La segunda mutación, llamada E484Q, puede ser similar a otra mutación encontrada en la variante de Sudáfrica.

Sin embargo, el simple hecho de tener estas mutaciones no significa necesariamente que sea más transmisible o más letal, simplemente no tenemos esa información todavía.

¿Pueden los remedios tradicionales proteger de las infecciones?

Desde que comenzó la pandemia, han surgido en la India una serie de supuestos tratamientos y medidas preventivas, algunos promovidos por funcionarios y celebridades, a pesar de la poca evidencia de su efectividad.

En marzo del año pasado, un grupo hindú organizó una fiesta para beber orina de vaca en Delhi, a la que supuestamente asistieron 200 personas. Ese mes, un líder del gobernante Partido Bharatiya Janata (BJP) en el estado de Assam dijo a la asamblea estatal que la orina y el estiércol de vaca «podrían usarse para tratar el coronavirus».

Un influyente gurú del yoga lanzó un brebaje a base de hierbas en febrero, afirmando que curaba el covid y había sido certificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Más recientemente, el 1 de mayo, el secretario general nacional del BJP tuiteó fotos de agentes de policía inhalando vapor en Mangalore, en el estado suroeste de Karnataka. La práctica fue una medida preventiva «útil» que «ayudó a los policías a sentirse relajados», dijo un inspector de policía a CNN.

Verificación de hechos: Ha habido poca evidencia de que los remedios locales puedan prevenir o tratar el covid, y los cuerpos médicos han refutado varias de estas prácticas.

En respuesta a la mezcla de hierbas del gurú, la OMS tuiteó que «no ha revisado ni certificado la eficacia de ninguna medicina tradicional para el tratamiento del covid-19».

La OMS ha dicho anteriormente que «no existe una cura conocida para el covid-19 y no hay suficiente evidencia que demuestre que la inhalación de vapor ayuda», y agregó que puede causar «quemaduras graves si no se hace correctamente».

«A medida que se realizan esfuerzos para encontrar tratamiento para el covid-19, se debe tener cuidado con la información errónea, especialmente en las redes sociales, sobre la efectividad de ciertos remedios», dijo la OMS en un comunicado el año pasado. El uso de productos no probados para tratar el covid podría «poner a las personas en peligro, dándoles una falsa sensación de seguridad y distrayéndolas del lavado de manos y del distanciamiento físico que son fundamentales en la prevención de covid-19», agregó.

La Asociación Médica de la India (IMA), una organización nacional de médicos, también ha criticado a figuras de alto perfil por promover tratamientos no probados, diciendo que no es ético y socava la necesidad de medidas críticas como las vacunas.

¿Podría una mejor implementación de la vacuna haber evitado el brote de coronavirus?

El programa de vacunación de la India ha estado plagado de problemas desde el principio, con un despliegue lento y ahora una escasez masiva en numerosos estados a medida que aumenta la demanda.

Hasta ahora, poco más del 2% de los 1.300 millones de personas de la India han sido completamente inmunizados con una de las dos vacunas, significativamente más bajo que en Estados Unidos, donde el 30% de la población está completamente inmunizada.

El lento despliegue ha atraído críticas, y algunos argumentan que puede haber contribuido a la segunda ola.

Verificación de hechos: Si bien las vacunas ofrecen a las personas cierto grado de protección, India probablemente habría visto un gran aumento en los casos de todos modos debido a la naturaleza escalonada de su programa de vacunación, dijo Michael Head, investigador senior en salud global en la Unidad de Investigación en Informática Clínica de la Universidad de Southampton.

Como la mayoría de los otros países, India vacunó primero a sus ciudadanos más vulnerables, incluidos los ancianos y los trabajadores de atención médica de primera línea. Pero las personas jóvenes y en buena forma que pueden viajar parecen ser las mayores propagadoras del covid, dijo, «y probablemente serían la prioridad más baja en términos de vacunación».

Gente hace fila para recibir una vacuna de covid-19 en un centro de vacunación masiva el 29 de abril en Mumbai.

«Así que creo que es necesario que se vacune al 50-60% de la población antes de poder empezar a mostrar de forma demostrable los impactos en la transmisión», añadió. «Porque solo entonces se llega a las poblaciones que más transmiten, que son los jóvenes, incluso si no están tan gravemente afectados».

Los estudios de otras partes del mundo también han demostrado que los mayores propagadores de covid son los adultos más jóvenes.

«Creo que India habría tenido que haber avanzado mucho más con su implementación para evitar estos brotes, asumiendo que todas las demás poblaciones siguen siendo las mismas», dijo Head.

Un poco de contexto: Eso no quiere decir que la vacunación no juegue un papel importante –India ahora está corriendo para ponerse al día con sus objetivos iniciales de vacunación, con nuevas medidas que permiten la importación de vacunas extranjeras. Los estados instan al gobierno central a proporcionar más dosis, y algunos expertos advierten que la vacunación masiva es fundamental para frenar la segunda ola.

Hasta la fecha, el Gobierno ha comprado al menos 205,5 millones de dosis, según datos del Centro de Innovación en Salud Global de Duke, lo que coloca a la India entre los 10 principales compradores de vacunas de covid-19 del mundo.

¿Pueden los humos de los crematorios causar contaminación?

Solo Nueva Delhi está incinerando a más de 600 víctimas de covid al día, con piras funerarias ardiendo sin parar durante la noche. Eso ha hecho que algunos se pregunten si los vapores están contribuyendo a la contaminación del aire de la India.

Verificación de hechos: Varias áreas en Nueva Delhi han informado niveles insalubres de contaminación del aire durante la segunda ola, y es plausible que las cremaciones estén afectando la calidad del aire.

Estudios anteriores han demostrado que las cremaciones a base de madera al aire libre liberan pequeñas cantidades de monóxido de carbono y otros contaminantes.

Las cantidades liberadas por las cremaciones «no son lo suficientemente significativas como para dar la alarma», dijo Vimlendu Jha, un activista ambiental y social con sede en Delhi. Añadió que «estamos acostumbrados a altos niveles (de contaminación del aire)», y aunque la calidad del aire actual es mala, no es inusual para los «estándares indios».

Un poco de contexto: La contaminación del aire siempre ha sido un gran problema en la India. Los factores principales incluyen el smog de los campos de cultivo en llamas, las emisiones de vehículos, las plantas de energía y la contaminación de los sitios de construcción.

Pero las preocupaciones sobre los riesgos para la salud han aumentado durante la pandemia, y los expertos advirtieron que la contaminación podría poner a las personas en mayor riesgo de infección grave por covid y aumentar la presión sobre la salud pública.

Un estudio realizado el año pasado por la Universidad de Harvard examinó más de 3.000 condados en Estados Unidos y encontró que niveles más altos de contaminación del aire estaban relacionados con tasas más altas de muerte por covid-19.

«Muchas de las condiciones preexistentes que aumentan el riesgo de muerte en las personas con covid-19 son las mismas enfermedades que se ven afectadas por la exposición prolongada a la contaminación del aire», dijo el estudio.

Esha Mitra de CNN contribuyó con reportajes desde Nueva Delhi.