¿Qué está pasando en Colombia? Reforma tributaria, protestas violentas, militarización de ciudades y amenazas a la ONU

(CNN Español) — Una polémica reforma tributaria impulsada por el gobierno Iván Duque llevó hace una semana a miles de personas a las calles de Colombia, a pesar de estar en el tercer pico de contagios de coronavirus. La premisa, para muchos en las calles y en redes sociales, es que el gobierno es más peligroso que el propio virus.

Tras seis días de manifestaciones contra el gobierno Duque, la cifra oficial de muertos en las protestas asciende a 19 —entre civiles y policías—, los heridos se cuentan por cientos y el país sigue sumido en una crisis de derechos humanos que ni siquiera el anuncio del presidente de retirar la reforma ha podido acallar.

Días de protestas llevaron a la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Esto es lo que sabemos de las protestas en Colombia

La reforma tributaria, el inicio de las protestas

Crédito: Paola Mafla/AFP/Getty Images.

Fue una propuesta polémica en medio de una de las peores crisis económicas por las que hayan pasado los colombianos debido a la pandemia de coronavirus.

El gobierno de Colombia radicó el 15 de abril una reforma económica buscaba, según lo consignado en el texto, ponerles impuestos a productos básicos de la canasta familiar, aumentar el costo de la gasolina, ampliar la base gravable del impuesto de renta, imponer un impuesto solidario para salarios altos, poner impuesto al patrimonio por dos años, IVA para los servicios funerarios y los servicios de internet, entre otros.

Según los argumentos del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la iniciativa fiscal buscaba obtener recursos por el equivalente a US$ 6.000 millones anuales para poder continuar con los programas sociales de asistencia a los más pobres y a quienes lo han perdido todo por la pandemia de covid-19.

La propuesta no fue bien recibida y los colombianos salieron masivamente a las calles el 28 de abril a protestar contra la medida. Muchas manifestaciones terminaron en hechos violentos, desmanes y vandalismo. Cientos de civiles y policías resultaron heridos y varias personas han muerto en medio de los enfrentamientos en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, entre otras.

La renuncia de Carrasquilla

Varios días de protestas y el retiro de la reforma tributaria le costaron el puesto al ministro de Hacienda.

Alberto Carrasquilla renunció al cargo un día después de que el presidente Duque anunciara el retiro del controvertido proyecto de reforma fiscal, según un comunicado de la Presidencia. Según la nota oficial, Carrasquilla anunció su decisión tras “una reunión cordial” con Duque. Para el gobierno, según el texto, “llegar rápidamente a un consenso democrático en torno a una reforma del sistema impositivo colombiano es un imperativo”.

Foto de archivo. Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda de Colombia, renunció tras días de protestas por la reforma tributaria. (Crédito: MANDEL NGAN / AFP)

Duque aceptó la renuncia de Carrasquilla y designó a José Manuel Restrepo, actual ministro de Comercio, Industria y Turismo, como nuevo encargado de Hacienda.

Disturbios, enfrentamientos, muertos y heridos

Las protestas, que en su mayoría han sido pacíficas, también dejaron enfrentamientos entre manifestantes y la policía en varias ciudades del país. Las cifras sobre heridos, muertes y afectados varían.

Según la Defensoría del Pueblo, al menos 19 personas han muerto en cinco días de protestas hasta este lunes. La institución dijo en un comunicado que ha recibido hasta el momento 140 quejas por uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y que las está revisando.

El Ministerio de Defensa dice que seis días de protestas han dejado 540 policías heridos, 306 civiles lesionados y uno fallecido.

La ONG Temblores, que ha hecho seguimiento a las denuncias de violaciones de derechos humanos durante las protestas, ha denunciado 26 muertes de manifestantes a manos de la policía, más de 1.100 casos de violencia policial, 761 detenciones arbitrarias, 9 casos de violencia sexual por parte de la fuerza pública, y decenas de casos de «desapariciones en el contexto de las movilizaciones».

Según el ministro de Defensa, se han abierto 29 investigaciones disciplinarias, 7 investigaciones penales con la fiscalía y 5 investigaciones por parte de la justicia penal militar, por denuncias relacionadas con abuso de autoridad de la fuerza pública.

«Allí donde haya denuncias es necesario hacer las investigaciones respectivas. Se están aplicando los procesos», dijo Molano a periodistas este martes.

En cuanto a las denuncias de supuesto abuso policial, el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, dijo que dio instrucciones al inspector de la institución para abrir 26 investigaciones preliminares.

El ministro de Defensa, Diego Molano, lamentó este domingo las muertes y relacionó las manifestaciones violentas al vandalismo, e indicó que detrás de algunos hechos de violencia durante las protestas, hay al menos seis grupos criminales presuntamente vinculados.

También reportó que se han vandalizado 94 bancos, 254 comercios, 14 peajes, 4 estatuas, 69 estaciones de transporte, 36 cajeros, 2 gobernaciones, 43 CAI y 21 CAI más destruidos.

Duque ordena militarización de algunas ciudades

El sábado Duque ordenó la militarización de las ciudades «donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos», es decir donde los disturbios son más violentos.

«La asistencia militar está consagrada en la Constitución y la ley, y se mantendrá, en coordinación con alcaldes y gobernadores, hasta que cesen los hechos de grave alteración del orden público”, dijo el Duque.

El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que la «asistencia militar a la Policía» se dará inicialmente en el suroccidente, centro y en Antioquia, «de forma temporal y excepcional».

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, rechazó la militarización de las calles de Bogotá. También lo hizo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien dijo que la ciudad «no solicitará asistencia militar», y agradeció al Ejército seguir acompañando «las tareas de protección de infraestructura crítica en la periferia y zonas rurales de la ciudad».

¿Qué está pasando en Cali?

Las manifestaciones han sido multitudinarias en Cali, la tercera ciudad con más habitantes del país, ubicada en el suroccidente del país.

La ciudad, capital del departamento de Valle del Cauca, ha sido testigo de desmanes de la fuerza pública, enfrentamientos y afectaciones al orden público. En redes sociales muchos han denunciado casos de abuso policial.

La Secretaría de Movilidad de Cali reportó este lunes en su cuenta de Twitter que varias de sus vías fueron bloqueadas en el marco de las protestas que se realizan en la ciudad en contra del gobierno. En el reporte de las 8:00 p.m., hora local, reportaban al menos 20 vías bloqueadas.

La alcaldía de Cali también anunció este lunes que tendrá canales humanitarios para transporte y abastecimiento de alimentos, medicamentos, combustible e insumos primordiales para la ciudad.

Un video compartido con CNN por un periodista local, muestra enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.

El ministro de Defensa, quien se encuentra en Cali para monitorear la situación de orden público, dijo el sábado en conferencia de prensa que «según información de inteligencia, los actos criminales y terroristas en Cali corresponden a organizaciones criminales y terroristas… Las investigaciones avanzan para determinar la judizialización de quienes están detrás de todos estos nefastos actos que han afectado a Cali».

Al menos 4.000 soldados y policías se movilizaron el pasado viernes en la ciudad y se prepararon para posteriores movilizaciones, según indicó Molano.

Solo entre el 28 y el 30 de abril, los primeros días de manifestaciones, en Cali se registraron 10 homicidios en el marco de las manifestaciones, según el Comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Juan Carlos Rodríguez.

«Dos de ellos ocasionados por arma blanca y ocho por arma de fuego, entre ellos uno de manera mixta, con arma contundente también. Entre las víctimas se encuentra un menor de 16 años y un adulto mayor de 61 años», dijo Rodríguez.

Tras el anuncio de Duque de militarizar Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina dijo que más que militarizar las calles del país, lo que se requiere «abrir un gran diálogo Nacional con todos los sectores que permita un gran Acuerdo sobre la pandemía del Covid y sus consecuencias socio económicas».

El domingo, el diario El País de Cali publicó un video en donde se ve el norte de la ciudad desolada y militarizada. Esta zona es reconocida por conectar la ciudad con el aeropuerto, que está a las afueras, y también por ser la zona industrial de la región. Habitualmente es una zona donde el tráfico vehicular abunda, especialmente el de carga.

El aeropuerto de Cali, en Colombia, suspendió temporalmente este lunes desde a las 5:00 p.m., hora local, sus operaciones comerciales debido a los bloqueos de vías de la ciudad en el marco de las protestas contra el gobierno.

ONU denuncia amenazas por parte de la Policía en Cali

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia dice que miembros de su comisión han sido amenazados y atacados en Cali, Colombia, mientras investigaban protestas por un proyecto de ley de reforma tributaria.

En un comunicado en su cuenta verificada de Twitter, la comisionada Juliette de Rivero acusó este martes a la policía local de disparar contra miembros de la comisión de ONU Derechos Humanos Colombia, pero dijo que nadie había resultado herido.

CNN se ha comunicado con la oficina del alcalde, la oficina del gobernador y el Departamento de Policía para obtener una respuesta a la acusación. Aún no han respondido públicamente a las afirmaciones de Rivero.

El ministro de Defensa Diego Molano dijo este martes que se comunicó con el subdirector de Naciones Unidas en Colombia.

«Es necesario que se lea el informe que está haciendo la procuraduría al respecto, que se desarrolle las investigaciones, pero aquí toda a la disposición para garantizar que las actividades sean transparentes», dijo Molano sobre la denuncia de la ONU.

Horas antes, Rivero había escrito en Twitter que estaba preocupada por la información que estaba recibiendo ONU Derechos Humanos Colombia sobre un número no confirmado de muertes en la zona de Siloé de la ciudad de Cali.

Las autoridades de Cali no han emitido ningún comunicado oficial que informe si hay muertos o heridos en la zona.

En un comunicado desde Ginebra, Suiza, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, expresó su profunda alarma por los hechos ocurridos en Cali donde «la policía abrió fuego contra manifestantes que protestaban contra las reformas fiscales y, según informes, mataron e hirieron a varias personas».

«Nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer cómo se produjo este terrible incidente en Cali. Los defensores de los derechos humanos también informan que han sido acosados ​​y amenazados» .

Continúan las protestas contra el gobierno Duque

El presidente Iván Duque llegó al poder en agosto de 2018 y ya enfrentó a un paro nacional apoyado por una amplia coalición de movimientos sociales en noviembre de 2019. Esas protestas estuvieron vinculadas al descontento generalizado por el aumento del desempleo, las reformas económicas y el deterioro de la situación de seguridad.

Ahora, en medio de una pandemia de coronavirus que ha costado la vida a más de 75.000 personas en el país, las manifestaciones continúan rechazando el aumento de la pobreza y del desempleo, que según el propio Duque cerró cerca del 15,9% en 2020.

Para este 5 de mayo el Comité Nacional del Paro dio que la movilización nacional seguirá para exigir garantías constitucionales a la protesta, desmilitarización de las ciudades y negociación con el Gobierno sobre ley sanitaria, renta básica, defensa de la producción nacional, entre otras.

Por eso, volvieron a convocar a toda la ciudadanía a “mantener e incrementar” las acciones de paro nacional y a realizar este miércoles una movilización pacífica cumpliendo normas de bioseguridad.