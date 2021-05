ANÁLISIS | El estrés de los adolescentes ha aumentado por un año de pandemia. Así podemos ayudarles

Noticias CNN

Nota del editor: El psicólogo John Duffy, autor de «Parenting the New Teen in the Age of Anxiety», ejerce en Chicago. Está especializado en el trabajo con adolescentes, padres, parejas y familias.

(CNN) — Empecé a trabajar con Shannon, una estudiante de secundaria, al principio del confinamiento. Shannon tiene asma y teme contagiarse de covid-19. También tiene miedo de hacer que un miembro de su familia o alguien más se enferme. Y teme que la pandemia no termine nunca, que las cosas no vuelvan a sentirse normales.

También trabajo con Tim, un estudiante de último año de bachillerato. Empecé la terapia con Tim hace unos dos años. Es un chico guapo, popular y atlético. Pero está estresado por no poder acceder a la vida de clase media-alta que le han dado sus padres. No puede visualizar el éxito, y está dolorosamente ansioso por ello. Especialmente durante la pandemia, el posible fracaso está en su mente casi constantemente.

¿Recuerdas haberte preocupado por tu vida adulta cuando eras adolescente? Yo tampoco. Pero los niños ahora piensan de forma diferente.

Al igual que Shannon y Tim (no son sus nombres reales), tienen esta amplia gama de experiencias y conocimientos, basados en gran parte en lo que tienen a su disposición en las pantallas y en sus amigos.

¿Cómo afecta la pandemia a la salud mental?

La pandemia ha empeorado mucho las cosas. Muchos adolescentes con los que trabajo padecen una ansiedad social casi agobiante, ya sea por la falta de práctica tras un año con muy poco tiempo con amigos, o por la inseguridad social en general. Como resultado, experimentan el miedo a perderse algo con regularidad, y creen que sus amigos se divierten en TikTok y Snapchat, lo que aumenta sus niveles de estrés.

Algunos también sienten una sensación de desesperación, depresión y ansiedad que nunca antes habían experimentado, ya que siempre se habían considerado personas positivas y optimistas. Varios de mis clientes están tomando ahora medicación para equilibrar sus estados de ánimo.

Cómo reconocer el estrés en los adolescentes

A veces, nuestros hijos de hecho nos dicen que están estresados, lo cual es sorprendente. Si lo hacen, tienes suerte. Pasa ahora mismo a la sección «qué pueden hacer los padres para ayudar».

Lo más probable es que no lo hagan. En mi experiencia, los menores rara vez son comunicativos con respecto a estas cosas, ya que asumen que los padres no lo entenderán o que pueden limitar su libertad para vigilarlos en casa en un intento erróneo de ayudarlos.

Recomiendo que los padres estén atentos a cualquier cambio marcado en el estado de ánimo o el comportamiento de sus hijos debido a la ansiedad y la preocupación. Los niños estresados pueden mostrarse irritables, evasivos e incluso retraídos. Y/o su estrés puede manifestarse en síntomas físicos, como fatiga, dolor muscular, dolores de cabeza, problemas de estómago y dificultad para dormir.

También es posible que regulen peor sus emociones, que se pongan de mal humor, que se enojen y que sean demasiado emotivos. Tu hijo, que antes era obediente, puede parecer repentinamente maleducado, respondón, puede que grite y que altere el orden de la casa. Antes de imponer una disciplina o una consecuencia, siéntate con él, habla y escucha, no solo sobre sus niveles de estrés, sino sobre su vida emocional en general.

Si se trata de estrés, llega a la causa. Me parece que los padres suelen equivocarse sobre las razones por las que sus hijos se sienten estresados. Los padres pueden pensar, por ejemplo, que sus hijos están preocupados por sus calificaciones cuando en realidad están preocupados por ser dejados de lado socialmente.

Ten en cuenta que lo que te estresa de tu hijo es probablemente diferente de lo que le agobia a él. Así que escucha su opinión. Muestra curiosidad. Pero dale a tu hijo espacio y tiempo para procesarlo. Deja a un lado tu juicio y tu ego, y escucha, comprende y no exageres.

A veces, el simple hecho de escuchar y comprender puede resolver el problema. Pero si no es así, habla de lo que pueden hacer juntos para ayudar.

¿Qué pueden hacer los padres para ayudar?

Guía a tu hijo para que calme su mente y resuelva sus problemas. Un momento de meditación o unas cuantas respiraciones profundas pueden aliviar rápidamente a un niño estresado. Y una vez que se haya calmado, divide el factor estresante en trozos digeribles.

Tal vez puedes pedir a su profesor una prórroga en un proyecto. O puede enviar un mensaje de disculpa a su amiga por haberla ofendido.

Con frecuencia, se trata simplemente de ver la situación estresante de una manera diferente. La resolución reflexiva de problemas en situaciones de estrés es una habilidad invaluable para toda la vida.

Y, por último, sé un modelo de manejo saludable. No olvides que eres una enorme influencia para tu hijo. Los niños siempre se fijan en la forma en que gestionas tu estrés.

Diferencias de género en el manejo del estrés

En general, las adolescentes tienden más a decir que se sienten estresadas, y en mayor grado, que sus pares masculinos.

Dicho esto, muchos de mis colegas y yo hemos descubierto que este hallazgo puede deberse a que ellas son educadas para ser emocionalmente expresivas y vulnerables. Incluso en las primeras sesiones de terapia, encuentro que suelen revelar sus factores de estrés casi de inmediato.

A los chicos les enseñamos, desde edades tempranas, a ser mucho más estoicos y a mostrar pocas emociones. La ira es con demasiada frecuencia la única emoción expresada que pueden mostrar. Como resultado, los niños lloran mucho menos e interiorizan mucho más sus emociones.

Dado que nuestros hijos varones están probablemente tan estresados como nuestras hijas, debemos fomentar que sean más expresivos emocionalmente. Los padres y otros hombres pueden ejercer un profundo impacto en este sentido, modelando la vulnerabilidad emocional y mostrando a sus hijos que eso no disminuye la masculinidad. Y las madres pueden recompensar ese comportamiento con reconocimiento y validación directa.

Algunas ideas para después de la pandemia

Puede ser difícil imaginar las consecuencias positivas de esta pandemia, especialmente para aquellos que enfermaron, perdieron a sus seres queridos o perdieron sus trabajos. Pero hay que tener en cuenta que sobrevivir a este tiempo y salir de él con un sentido de resiliencia es un gran logro.

Durante la cena, en el coche o durante una velada en casa, considere la posibilidad de iniciar una conversación familiar amistosa que reflexione sobre el año pasado con sus hijos. Señale el grado en que manejaron todos los factores de estrés a los que se enfrentaron: los temores por la salud, la cuarentena, la escuela híbrida, las clases en línea, y mucho tiempo lejos de los amigos y las actividades.

Señala las lecciones de vida que han aprendido por el camino: lavar la ropa, hacer la cena, trabajar en el jardín, tocar el piano, enseñar a los abuelos a hacer videochat, recaudar dinero para un banco de alimentos o defender una causa en la que creen.

Recuérdales que, por el simple hecho de haber superado una pandemia única en el siglo, han demostrado ser competentes y resistentes.

Recuérdales que estás ahí para apoyarlos. Y cuando se enfrenten al estrés en el futuro, estarán inmensamente mejor equipados para manejarlo.