Recibir las dos dosis de la vacuna contra el covid-19 es necesario, te explicamos por qué

(CNN Español) – La vacuna contra el covid-19 requiere, en algunos casos, dos dosis para que brinde una adecuada protección contra la enfermedad. Sin embargo, algunas personas deciden recibir solo una.

¿Necesitamos realmente recibir dos inyecciones? El Dr. Elmer Huerta explica el fundamento de los científicos en este episodio.

Puedes escuchar este episodio en Spotify o tu plataforma de podcast predilecta o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis diaria de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos que sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Hoy veremos dos inquietudes frecuentes relacionadas con la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19. La primera es si la segunda dosis es necesaria o no, y la segunda es si esa segunda dosis puede espaciarse durante algún tiempo.

En primer lugar, recordemos que la mayoría de las vacunas contra el covid-19 disponibles hasta ahora en el mundo requieren dos dosis. Las excepciones son la de Johnson & Johnson y la de Cansino.

La vacuna contra el covid-19: ¿hay que recibir la segunda dosis?

En ese sentido, un reciente reporte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (los CDC) informó que la proporción de personas que recibieron la primera dosis de las vacunas de Pfizer/BioNTech y de Moderna y que no regresaron para la segunda dosis se ha más que duplicado entre marzo y abril. En marzo era del 3,4% y en abril ha sido del 8%, lo que equivale más o menos a 5 millones de personas.

Eso puede ser consecuencia de tener una vacuna que requiere dos dosis, como la de covid-19. No es raro que para vacunas que requieren dos dosis la segunda no se aplique a personas que recibieron la primera.

En el caso de la vacuna contra la culebrilla o herpes zóster, por ejemplo -que también requiere dos dosis con un intervalo de entre dos a seis meses en personas mayores de 50 años-, se ha visto que el 26% no se aplica la segunda dosis.

El tener casi 5 millones de personas que no han completado su vacunación contra el covid-19 es preocupante porque disminuye las posibilidades de que la sociedad alcance la inmunidad del grupo o del rebaño.

¿Por qué hay personas que no se ponen la segunda dosis?

Por otro lado, es muy importante preguntarse por qué tantas personas no se han puesto la segunda dosis de la vacuna.

¿Es falta de información y creer que una dosis es suficiente?,

¿Es consecuencia de falsas noticias que puedan estar circulando en la comunidad?,

¿O es posible que los datos no sean certeros, pues al estar los puntos de vacunación electrónicamente desconectados es posible que mucha gente recibió la segunda dosis, pero no fue registrada en la base de datos?,

O, por último, ¿qué barreras existen para que la gente se aplique la segunda dosis?

Obviamente cada una de esas posibilidades necesita una diferente estrategia de corrección.

El análisis de esta tendencia a través de una encuesta

Con respecto a que mucha gente crea falsamente que una sola dosis ya les da la protección que necesitan, una reciente encuesta publicada en The New England Journal of Medicine el 28 de abril da algunas luces al respecto.

La encuesta, representativa de la población de Estados Unidos, se hizo entre 1.027 adultos entre el 11 y el 15 de febrero de 2021, y trató de averiguar -entre otras cosas- el conocimiento del público sobre el momento en que la vacuna protege al vacunado.

Los resultados fueron sorprendentes:

Aproximadamente el 20% de los encuestados creía que después de la primera dosis las vacunas ya eran capaces de dar una sólida protección a las personas vacunadas,

Y un 36% no estaba seguro.

Es decir, más de la mitad de los encuestados no tenía buena información.

Solo el 44% de las personas dijo, correctamente, que una o dos semanas después de la segunda dosis las vacunas brindan una fuerte y sólida protección.

Es importante entonces reforzar el conocimiento de que la segunda dosis es fundamental para conseguir una protección completa.

¿Por qué es importante la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19?

Al respecto, en una reciente presentación en la Casa Blanca, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, hizo un repaso de las recientes publicaciones científicas sobre la importancia de recibir la segunda dosis.

Por ejemplo, mencionó un reciente estudio israelí que demostró que la segunda dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech elevaba la protección de sufrir covid-19 severo de 62% después de la primera dosis a 92% después de la segunda. Ese mismo estudio dijo que elevaba la protección de hospitalizarse por covid-19 de 74% después de la primera dosis a 87% después de la segunda.

Citó también otro estudio que demostró que las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna redujeron la posibilidad de hospitalización en personas mayores de 65 años de 64% después de la primera dosis a 94% después de la segunda.

El doctor Fauci citó también un estudio que describimos en el episodio del 25 de marzo sobre que la posibilidad de infectarse con el nuevo coronavirus era 36 veces menor en las personas que recibieron dos dosis de la vacuna, comparada con aquellas que solo recibieron una.

La segunda dosis de la vacuna y las variantes

Otro estudio muy importante, citado por el especialista, encontró que después de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech los voluntarios produjeron mayor cantidad de anticuerpos neutralizantes contra la variante B.1.351, identificada en Sudáfrica, comparado con los producidos después de la primera dosis.

Eso es importante pues, al existir el temor de que esa variante tenga menos sensibilidad a las vacunas actuales, una segunda dosis asegura que la vacuna pueda funcionar.

En resumen, la segunda dosis de una vacuna es muy importante y pensamos que es necesario un mayor número de campañas informativas en diversos idiomas y a grupos segmentados de la población sobre la utilidad de una segunda dosis de las vacunas.

Coincidimos con el doctor Fauci en que los programas de vacunación deben facilitar que el público reciba la segunda dosis, programándola al momento de dar la primera dosis, enviando recordatorios en mensajes de texto a las personas que aún no han recibido la segunda dosis y reprogramando las cancelaciones, haciendo que sea muy fácil cambiar la hora o la fecha de esa segunda dosis.

En cuanto al tiempo que puede demorar la aplicación de la segunda dosis, buenas noticias:

Los CDC dicen que, si por alguna razón no se puede cumplir en el día 21 para la de Pfizer o en el día 28 para la de Moderna,

La segunda dosis puede ser aplicada hasta seis semanas o 42 días después de la primera.

