Este hospital de covid-19 en la India está tan mal que los pacientes quieren irse de ahí

Noticias CNN

Nueva Delhi y Meerut, India (CNN) — Durante tres días, Goldi Patel, de 25 años, fue de hospital en hospital en el opresivo calor del verano de Nueva Delhi, tratando desesperadamente de encontrar uno que mantuviera a su esposo respirando.

Cuatro hospitales rechazaron a Patel, quien está embarazada de siete meses del primer hijo de la pareja, antes de que finalmente encontrara uno que lo aceptara. Pero el nivel de atención en el Hospital y Centro de Atención de Covid Sardar Patel, una instalación improvisada para la pandemia en las afueras de la capital, es tan escaso que su esposo ruega por irse.

Alrededor de Sadanand Patel, de 30 años, la gente está muriendo. Apenas tiene contacto con los médicos y los medicamentos son limitados. Con el 80% de sus pulmones ya infectados, le aterroriza lo que suceda si su condición empeora.

«Estoy muy asustado», dijo Sadanand el sábado desde su cama de hospital, con dificultad para respirar. «Si mi salud se vuelve crítica, no creo que puedan salvarme».

A medida que los casos de coronavirus aumentan en la India, el sistema de atención médica del país se ha extendido más allá del punto de quiebre. Las camas, el oxígeno y los trabajadores médicos escasean. Algunos pacientes de covid están muriendo en salas de espera o fuera de clínicas abrumadas, incluso antes de que hayan sido atendidos por un médico.

Solo algunos pacientes de covid-19 logran ser admitidos en los sobrecargados hospitales de la India. Pero una vez dentro, algunos se enfrentan a un tipo diferente de terror: la ausencia de atención médica o suministros a medida que las personas mueren a su alrededor.

Carrera contra el tiempo

En febrero, los funcionarios ordenaron el cierre del Centro de Atención de Covid Sardar Patel, creyendo que India había vencido el virus.

Cuando quedó muy claro que ese no era el caso, la instalación de 500 camas reabrió el 26 de abril, con escenas caóticas.

Los medios locales informaron que, a pesar de las enormes filas de pacientes fuera del hospital, se admitió a muchas menos personas que la capacidad. Altos funcionarios del Ministerio de Salud y la Policía Fronteriza Indo-Tibetana, que dirigen el centro, no respondieron a la solicitud de comentarios de CNN.

Sadanand ingresó al día siguiente de la apertura del hospital. Cuando Goldi lo visitó unos días después, las instalaciones estaban abarrotadas, dijo.

Panorama del Centro de Atención de Covid Sardar Patel, en Chhatarupur, el 25 de abril de 2021 en Nueva Delhi.

En las cavernosas instalaciones estilo almacén, algunos pacientes se acuestan en camas hechas de cartón. Hay medicamentos limitados, y Sadanand dijo que solo había interactuado con un médico una o dos veces en tres días desde que ingresó el martes pasado. Vio a dos hombres en camas cercanas gritar pidiendo medicinas solo para morir en unas horas cuando parecía que se les acababa el oxígeno.

Para el sábado, su quinto día en el centro, al menos cinco personas a su alrededor habían muerto, dijo. Un cadáver yacía en la cama junto al suyo durante horas antes de que lo retiraran.

El Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de la India dijo el mes pasado que ampliaría «rápidamente» las instalaciones a 2.000 camas con suministros de oxígeno para ayudar a solucionar la falta de espacio hospitalario en la ciudad. Ya se habían enviado al centro unos 40 médicos y 120 paramédicos expertos.

Trabajadores cargan camas de cartón biodegradable en el Centro de Atención de Covid Sardar Patel, el 24 de abril.

Pero ese objetivo no concuerda con la experiencia de Sadanand.

«El gobierno cree que han abierto este hospital, que los pacientes aquí están recibiendo tratamiento», dijo. «Pero en realidad, nada de eso está pasando».

Los médicos controlan a los pacientes con poca frecuencia, dijo Sadanand. Le preocupa que si necesita atención médica, estará demasiado enfermo para pedir ayuda. A veces habla con un paciente en una cama cercana que le aconseja que salga del centro si se siente un poco mejor.

Sadanand Patel en el Centro de Atención de Covid Sardar Patel.

«Morirás acostado en tu cama porque no hay nadie para llamar al médico», dijo.

Otros han tenido la misma experiencia. Sarita Saxena le dijo a CNN el viernes que su cuñado fue admitido en el centro después de haber sido rechazado por al menos siete hospitales. No cree que ningún médico esté tratando a los pacientes; las únicas personas que los atienden son familiares y amigos. Esas personas corren el riesgo de contraer covid ya que no hay paredes dentro del centro para detener la propagación.

Otros fuera del hospital están tan preocupados por la falta de atención que están tratando de que sus familiares sean dados de alta.

Sadanand dice que está tan asustado que repetidamente le pidió a un médico que lo trasladara a otro hospital. Hizo el mismo ruego a su esposa, pero ningún otro sitio lo recibirá, dice Goldi.

«Me estaba pidiendo que lo llevara lejos de este lugar, que se quedara en casa, no se siente bien aquí y está muy asustado», dijo Goldi el sábado.

«Seguí tratando de explicar que si te quedas aquí, al menos obtendrás oxígeno».

Dentro del Centro Sardar Patel.

Disminución del suministro de oxígeno

Lala Lajpat Rai Memorial Medical College (LLRM), un hospital en la ciudad de Meerut, en el estado vecino de Uttar Pradesh, está inundado.

La gente está en todas partes –en camillas, en mesas, en el piso– gimiendo y desesperada por oxígeno. Hay alrededor de 55 camas para 100 pacientes, según el personal del hospital. Solo hay cinco médicos. Algunos pacientes se acuestan en el suelo.

Uno de ellos es Kavita, de 32 años y madre de dos hijos, que no tiene apellido. Ha estado en el piso del hospital durante cuatro días, luchando por respirar. Dice que no ha recibido oxígeno y ha visto morir a 20 personas.

«Me estoy poniendo ansiosa», dijo. «Tengo miedo de dejar de respirar», dijo.

El oxígeno es un bien escaso en la India, que ha informado de más de 2,5 millones de casos la semana pasada.

Otros países han enviado cilindros y concentradores de oxígeno a la India que pueden ayudar a producir oxígeno, y el gobierno está transportando suministros por todo el país utilizando su red de trenes. El Dr. Harsh Vardhan, ministro de Salud y Bienestar Familiar, dijo el jueves que había suficiente oxígeno en el país y que no había necesidad de entrar en pánico.

«El oxígeno estaba disponible en la cantidad adecuada antes y ahora hay aún más», dijo a los periodistas afuera de un hospital. «Tenemos muchas más fuentes de oxígeno disponibles en el país… Quien necesite oxígeno deberá recibirlo».

Una trabajadora médica atiende a un paciente en una sala de banquetes convertida temporalmente en pabellón de coronavirus en Nueva Delhi, el 1 de mayo de 2021.

Pero los hospitales todavía tienen dificultades.

Algunos hospitales han tuiteado mensajes de emergencia, etiquetando cuentas oficiales mientras piden más oxígeno para ayudar a los pacientes a respirar.

Los familiares de los pacientes hacen cola durante horas fuera de los centros de llenado de oxígeno, con cilindros de oxígeno vacíos. Doce personas, incluido un médico, murieron en un hospital de Nueva Delhi el sábado después de que la instalación se quedó sin oxígeno, según el Dr. SCL Gupta, director médico del Hospital Batra.

Algunos hospitales han advertido a los pacientes que si quieren ser admitidos para recibir tratamiento, tendrán que obtener su propio oxígeno.

«Ahora les hemos dicho a los pacientes antes de admitirlos que es posible que tengan que obtener su propio suministro de oxígeno en caso de emergencia si son admitidos aquí», dijo el sábado Poonam Goyal, médico principal del Hospital Panchsheel en el norte de Delhi.

Fuera de LLRM, los familiares de los pacientes caminaban de un lado a otro mientras esperaban noticias. En el interior, el administrador de LLRM, el Dr. Gyanendra Kumar, dijo que el hospital tenía suficiente oxígeno, pero que faltaba personal.

«No rechazamos a nadie», dijo. «Antes del coronavirus, nunca había visto una crisis como esta, pero creo que esta crisis la estamos manejando adecuadamente».

Falta de medicamentos

Aunque Goldi Patel se siente aliviada de que su esposo esté recibiendo oxígeno, está preocupada por su condición general: sin medicamentos para tratar su infección pulmonar, el daño se ha extendido al 80% de sus pulmones, según muestra una tomografía computarizada.

Cada vez que se sienta, comienza a toser violentamente y el dolor le atraviesa el pecho, dijo. En el hospital, le dieron comida, agua y oxígeno, pero pocos medicamentos; el personal del hospital le dio antibióticos después de que ella le dijo al personal que ella se suicidaría. El viernes, fue al centro para llevarle medicinas a su esposo, quien es el único sustento de la familia.

«Junto con el oxígeno, el tratamiento es igualmente necesario», dijo Sadanand. «No se puede vivir con la esperanza de que si tienes oxígeno estarás bien».

El Dr. Chandrasekhar Singha, consultor principal en cuidados intensivos pediátricos en el Hospital Infantil Madhukar Rainbow en Nueva Delhi, dijo que un paciente con infección en el 80% de sus pulmones necesitaría que su infección se tratara con antivirales, esteroides y antibióticos, además de oxigeno. «Al darle oxígeno, se está ganando algo de tiempo», dijo, hablando en general, y agregó que el 80% de la infección «no se veía bien».

Cada dos o tres horas, Goldi llama a su esposo. Solo hablan unos minutos antes de que su respiración se vuelva dificultosa.

«Se siente peligroso», dijo. «No le hago hablar demasiado. Estoy tensa todo el día».

Goldi y Sadanand Patel.

Goldi tiene miedo por sí misma, tiene siete meses de embarazo y no sabe si tiene covid. No tiene síntomas, pero no le han hecho la prueba, ya que costaría 900 rupias (US$ 12). Aun así, dice, necesita apoyar a su esposo. Ambos padres viven en Uttar Pradesh y no tienen otro apoyo.

Ambos están frustrados por la respuesta ineficaz de las autoridades. Sadanand dijo que si pensara que lo estaban tratando adecuadamente, no habría involucrado a su esposa en absoluto.

«Si alguien fue admitido y su tratamiento ha comenzado, nunca querrías que tu esposa embarazada saliera durante los casos de covid para (tratar de encontrarte una instalación a) ti», dijo. «En tu mente, siempre estarás preocupado por lo que suceda si ella contrae el coronavirus».

Julia Hollingsworth escribió e informó desde Hong Kong. Sandi Sidhu informó desde Hong Kong. Tanya Jain informó desde Gurgaon, India. Elizabeth Joseph y Clarissa Ward informaron desde Meerut, India. Vedika Sud, Manveena Suri, Swati Gupta y Esha Mitra informaron desde Nueva Delhi, India.