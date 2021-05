Emiten alerta de tornado para partes de Georgia y Alabama; incluye Atlanta

Noticias CNN

(CNN) — Una alerta de tornado está en efecto hasta las 4 p.m. ET para partes de Georgia y Alabama, en Estados Unidos.

Una tormenta eléctrica en el área de Atlanta ha producido un tornado confirmado por radar esta mañana, y tormentas eléctricas adicionales podrían producir algunos tornados en esta área de vigilancia hasta esta tarde.

Esta aleeta de tornado incluye Atlanta y Macon en Georgia y Montgomery en Alabama.

Granizo de hasta 2,5 cm y vientos dañinos de hasta 112 km/h también son posibles con algunas de estas tormentas.

Alerta de tornado en Atlanta

Se emitió una advertencia de tornado que incluye el centro de Atlanta y el CNN Center, por cuenta de un tornado que ha sido confirmado por radar. La advertencia es válida hasta las 10:45 am ET, según el Servicio Meteorológico Nacional en Atlanta.

La tormenta se encuentra actualmente al sureste de Douglasville, moviéndose hacia el este a 56 km/h, e impactará el centro de Atlanta en los próximos 20-30 minutos. Alrededor de 450.000 personas se encuentran en el camino potencial de la tormenta según el NWS.

Hombre graba un tornado marino en el Golfo de México cerca de Panama City Beach, Florida

Derek Van Dam de CNN captó este video de cómo se veía en un vecindario de Atlanta cuando se emitía una advertencia de tornado para la ciudad.

«La tormenta ha pasado y esta área está libre de esta tormenta», informa Van Dam.

Aún no hay informes de daños después de que el tornado llegara al condado de Fulton en Georgia, dice el Servicio Meteorológico Nacional

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), aún no hay informes de daños después de que un tornado tocó tierra en el condado de Fulton, Georgia, esta mañana.

El meteorólogo del NWS, Kyle Thiem, le dijo a CNN que hay una advertencia adicional de tornado que expira a las 11:15 a.m. ET.

Reevaluarán ese vencimiento y emitirán una nueva guía si es necesario en breve.

Si te encuentras en el camino del tornado, sigue estos consejos de seguridad

Un tornado confirmado por radar se dirige hacia el centro de Atlanta.

Si estás en la zona, evita lugares peligrosos como …

Debajo de los pasos elevados de la autopista: refugiarse debajo de un puente puede parecer una buena opción si estás atrapado en su automóvil, pero el pasaje estrecho puede actuar como un embudo y amplificar los vientos.

Al aire libre: no hay opciones seguras si te quedas atrapado afuera durante una advertencia de tornado sin un refugio permanente cerca. Como último recurso absoluto, mantente alejado de los árboles u otros objetos independientes, agáchete en el área más baja que pueda encontrar y cúbrete la cabeza.

Pisos de nivel superior: si vives en un piso superior de un edificio de apartamentos o trabajas en un edificio de oficinas alto, encuentra la manera de buscar refugio en el primer piso de manera segura. Un pasillo interior puede ser una apuesta segura.

Almacenes, grandes almacenes, tiendas de comestibles: las estructuras con grandes espacios abiertos son particularmente vulnerables al colapso, incluso en tornados relativamente débiles. Si es posible, busca un área pequeña y cerrada para refugiarte y evita las paredes exteriores del edificio.