¿Tienes que viajar a la India en medio de la crisis de covid-19? Esto es lo que debes saber antes de ir

Noticias CNN

Nota del editor: Los casos de covid-19 siguen siendo altos en todo el mundo. Los funcionarios de salud advierten que viajar aumenta las posibilidades de contraer y propagar el virus. Quedarse en casa es la mejor manera de detener la transmisión. A continuación, encontrarás información sobre lo que debes saber si aún planeas viajar, actualizada por última vez el 29 de abril.

(CNN) — Si planeas viajar a la India, esto es lo que necesitas saber y esperar si deseas visitar el país durante la pandemia de covid-19.

Lo básico

La India es actualmente el centro mundial de una nueva ola devastadora de la pandemia, con el sistema de salud del país al borde del colapso.

El país cerró rápidamente sus fronteras al comienzo de la pandemia, prohibiendo todos los vuelos internacionales programados en marzo de 2020.

El turismo todavía está prohibido, aunque ahora se permite la entrada a aquellos que viajan con otras visas de los continentes de Europa, África y Sudamérica junto con viajeros de otros destinos que cumplen estrictos criterios.

Prohibiciones de vuelos actuales

Debido a la segunda ola de infecciones, muchos lugares están reduciendo masivamente, suspendiendo indefinidamente o prohibiendo los viajes hacia y desde la India.

En la actualidad, esos destinos incluyen Australia, Canadá, China (incluido Hong Kong), Alemania, Italia, Nueva Zelandia, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido (que agregó a la India a su «lista roja») y Estados Unidos.

España impone cuarentena a los pasajeros procedentes de la India

La alerta del Departamento de Estado de EE.UU. dice en parte: «Si debe viajar a la India, vacúnese completamente antes de viajar. Todos los viajeros deben usar una máscara, mantenerse a dos metros de los demás, evitar las multitudes y lavarse las manos».

Se ha pospuesto una burbuja de viajes planificada con Sri Lanka.

¿Qué se ofrece?

La pregunta es: ¿Qué no ofrece la India?

Este vasto país tiene una asombrosa variedad de paisajes, arquitectura, culturas y religiones.

La mayoría de los novatos se adhieren al «triángulo dorado» de Delhi, Agra y Jaipur, pero otros grandes éxitos para novatos incluyen las vías fluviales de Kerala, las playas de Goa y Mumbai, una de las ciudades más emocionantes del mundo.

El héroe de CNN que limpia las montañas y playas de Mumbai

Quién puede ir

No se permiten turistas todavía.

Solo pueden ir los ciudadanos indios, los que se trasladen al país como residentes y ciudadanos de ciertos países que califican para visas distintas de las de turista.

Desde Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, las cosas son más restringidas: solo pueden viajar los diplomáticos y los que figuran en un memorando del gobierno.

Sin embargo, otros titulares de visas de la Unión Europea, África y Sudamérica pueden viajar, siempre y cuando no tengan una visa de turista.

¿Cuáles son las restricciones?

Los vuelos internacionales regulares están suspendidos, aunque los vuelos de repatriación de la Misión Vande Bharat están operando, al igual que las «burbujas de transporte aéreo» de varios países de todo el mundo, aunque solo aquellos que cumplen con los criterios de visa de entrada están autorizados en estos vuelos.

Se revisan todas las llegadas. Cualquier persona que presente síntomas será trasladada a un centro médico. Las fronteras terrestres están cerradas, excepto para los ciudadanos indios que regresan.

A partir del 22 de febrero, todos los viajeros deben cargar un formulario de autodeclaración en el Portal Air Suvidha, así como una prueba de PCR negativa tomada dentro de las 72 horas previas al viaje. También deben declarar a través del portal que estarán en cuarentena en casa durante 14 días a su llegada.

Los viajeros que lleguen desde el Reino Unido o Medio Oriente deben completar el mismo formulario, declarando su historial de viajes de los últimos 14 días y cualquier vuelo de conexión antes de su llegada a la India, así como proporcionar una prueba de PCR negativa. Serán segregados durante el vuelo o mientras desembarcan y deberán someterse a una prueba de PCR adicional a su llegada a su cargo. Deben permanecer en el aeropuerto hasta que obtengan sus resultados.

Los pasajeros en tránsito provenientes de estos países que dan negativo en la prueba pueden tomar sus vuelos de conexión, pero deben permanecer en cuarentena en casa durante siete días y realizar una prueba al final del período de cuarentena.

¿Cuál es la situación del covid-19?

India ha visto más de 18,3 millones de casos y casi 205.000 muertes hasta el 29 de abril, superando a Brasil como el segundo país con mayor número de casos del mundo, después de Estados Unidos. Los servicios de salud están al borde del colapso.

El brote ha llevado al sistema de salud del país cerca a un punto de quiebre. Sin espacio en los hospitales, los pacientes deben morir en sus casas, en ambulancias y afuera de las clínicas. Incluso quienes reciben una cama siguen en peligro, ya que los hospitales se quedan sin oxígeno y piden a las familias de los pacientes que traigan el suyo.

En el primer aniversario de su confinamiento inicial, India registró 50.000 casos nuevos, un récord desde noviembre. India reportó 295.041 casos de coronavirus y 2.023 muertes el 21 de abril, su mayor aumento en casos y el mayor aumento de muertes registrado en un solo día desde el comienzo de la pandemia, según un recuento de CNN de cifras del Ministerio de Salud de India.

Para el 28 de abril, esa cifra era de 379.308 casos nuevos y 3.645 muertes, otro récord. India registra ahora más de un millón de casos nuevos cada tres días.

Esto sigue lo que los expertos dicen que fue una relajación del comportamiento a principios de marzo, después de que el ministro de Salud federal declarara que India estaba «en el final del juego» de la pandemia.

El 20 de abril, el jefe de gobierno de Delhi, Arvind Kejriwal, quien previamente advirtió sobre una «cuarta ola», advirtió que algunos hospitales de Delhi solo tenían «unas pocas horas de oxígeno».

El primer ministro, Narendra Modi, ha anunciado planes para la entrega de 100.000 cilindros de oxígeno en todo el país, nuevas plantas de producción de oxígeno y hospitales dedicados a los pacientes con covid.

India, una amenaza para el resto del mundo 1:23

Mientras tanto, las familias están solicitando en las redes sociales oxígeno y el medicamento antiviral Remdesivir para sus seres queridos.

Se dice que hay cerca de 800 variantes presentes en el país.

En la ciudad de Surat en el estado de Gujarat, casi 150 personas son rechazadas de los hospitales todos los días, dijo el Dr. Hiral Shah, presidente de la Asociación Médica de la India a nivel estatal.

«Nuestros hospitales están abrumados con nuestra propia población y nos estamos quedando sin oxígeno, por lo que no podemos admitir a los que vienen de las áreas circundantes», dijo. «El suministro (de oxígeno) es incierto, los hospitales no saben qué pasará hoy o mañana».

La situación tiene serias implicaciones para el resto del mundo, dicen los expertos.

1 de 23

| Umar Farooq llora en la tumba de su madre, quien murió de coronavirus, después de su entierro en un cementerio en Srinagar el 26 de abril de 2021. TAUSEEF MUSTAFA / AFP a través de Getty Images.

2 de 23

| Trabajadores de la salud rechazan una ambulancia en la entrada principal del Hospital Lok Nayayak Jaiprakash en Nueva Delhi el domingo 25 de abril. Muchos hospitales de la capital enfrentan escasez de suministros. Narayan / Bloomberg / Getty Images

3 de 23

| Una pariente de una víctima de covid-19 es consolada por otro durante una cremación en Jammu el 25 de abril. Channi Anand / AP

4 de 23

| La gente espera para recargar sus cilindros de oxígeno en una estación de recarga en Allahabad el Sábado 24 de abril Sanjay Kanojia / AFP / Getty Images

5 de 23

| Un hombre inspecciona una sala de cuidados intensivos después de que estalló un incendio en un hospital de covid-19 en Virar el viernes 23 de abril. Al menos 13 pacientes de covid-19 murieron. Rajanish Kakade / AP

6 de 23

| Esta foto aérea, tomada con un dron, muestra una cremación masiva en Nueva Delhi el jueves 22 de abril. Danish Siddiqui / Reuters

7 de 23

| Ambulancias que transportan pacientes de covid-19 hacen fila frente a un Hospital del gobierno en Ahmedabad el 22 de abril. Ajit Solanki / AP

8 de 23

| La gente hace fila para recibir vacunas en un estadio cubierto en Guwahati el 22 de abril. Biju Boro / AFP / Getty Images

9 de 23

| Varias piras funerarias se queman en Nueva Delhi el 21 de abril. AP

10 de 23

| Una pariente de una víctima de covid-19se llora durante una cremación en Nueva Delhi el martes 20 de abril. Naveen Sharma / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

11 de 23

| Agentes de policía patrullan una calle desierta en Nueva Delhi el 20 de abril. La ciudad está cerrada hasta el 3 de mayo. Ganesh Chandra / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

12 de 23

| Letreros informan a las personas que un centro de vacunación en Mumbai se quedó sin vacunas el 20 de abril. Rafiq Maqbool / AP

13 de 23

| Trabajadores migrantes se agolpan en la estación de autobuses de Kaushambi el 19 de abril tratando de regresar a casa después de que se anunció una orden de confinamiento en la capital. Amarjeet Kumar Singh / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

14 de 23

| Una mujer espera recibir una vacuna de covid-19 en Mumbai el 18 de abril. Rafiq Maqbool / AP

15 de 23

| Familiares de una víctima de covid-19 lloran por su ser querido afuera de un hospital gubernamental en Ahmedabad el 17 de abril. Ajit Solanki / AP

16 de 23

| Trabajadores migrantes hacen fila en una estación de tren para salir de Mumbai antes del confinamiento del 14 de abril. Stringer/Getty Images

17 de 23

| La gente se reúne en una mezquita de Srinagar el primer día de Ramadán el 14 de abril. Tauseef Mustafa / AFP / Getty Images

18 de 23

| Un sacerdote hindú le pone una mascarilla a un ídolo de la diosa Ashapura durante las celebraciones de Navaratri en Beawar el 13 de abril .Sumit Saraswat / Pacific Press / LightRocket / Getty Images

19 de 23

| Hombres hindúes se adentran en el río Ganges durante el festival religioso Kumbh Mela el 12 de abril. La gente también llenó las calles de Haridwar para lo que es la peregrinación religiosa más grande de la Tierra, y las multitudes masivas generaron preocupación. Karma Sonam / AP

20 de 23

| Manifestantes vistiendo trajes protectores yacen en una calle cerca de la oficina de la Comisión Electoral en Calcuta el 7 de abril. Estaban pidiendo que se detuvieran las elecciones legislativas estatales en curso y sus manifestaciones de campaña asociadas. Samad / AFP / Getty Images

21 de 23

| Los niños usan protectores faciales en una clase de artes marciales en Calcuta el 5 de abril. Dibyangshu Sarkar / AFP / Getty Images

22 de 23

| Partidarios del partido Bharatiya Janata usan máscaras del primer ministro, Narendra Modi, durante un mitin electoral en Sonarpur el 3 de abril. Samir Jana / Hindustan Times / Getty Images

23 de 23

| El distanciamiento social no era fácil de lograr mientras la gente caminaba por un concurrido mercado en Old Delhi el 27 de marzo. NurPhoto / Getty Images

end div.modal

«Si no ayudamos en la India, me preocupa una explosión de casos» en todo el mundo, dijo el Dr. Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown.

Hasta ahora se han aplicado más de 147 millones de dosis de vacunación, con más de 18,5 millones de personas, o el 1,81% de la población, completamente vacunadas. Los funcionarios de salud estatales de Maharashtra, Odisha y Punjab han informado anteriormente de escasez de vacunas. Actualmente, el país ha comprado suficientes vacunas para cubrir el 8% de sus 1.400 millones de habitantes.

¿Qué pueden esperar los visitantes?

India impuso uno de los confinamientos más estrictos del mundo en marzo de 2020, aunque las restricciones se han suavizado a medida que pasan los meses. Ahora se permiten bodas y eventos religiosos, y se permiten viajes nacionales. Sin embargo, diferentes estados están imponiendo regulaciones. Maharashtra, donde se encuentra Mumbai, impuso un toque de queda por la noche el 28 de marzo.

Las tiendas que no son esenciales ahora están cerradas en Maharashtra, y las tiendas de comida solo abren de 7 am a 11 am. Están prohibidas las reuniones de más de cinco personas.

El primer ministro Narendra Modi, que ha estado realizando manifestaciones políticas en todo el país, se dirigió a la nación el 20 de abril. Hizo un llamado a los estados para que «utilicen el confinamiento como última opción», incluso cuando la capital, Nueva Delhi, entró en su primer día completo de confinamiento.

El Kumbh Mela, un importante festival hindú y una de las peregrinaciones más grandes de la Tierra, se llevó a cabo durante todo el mes de abril. Millones de indios han viajado desde todo el país hasta Haridwar, una antigua ciudad en el estado de Uttarakhand, para asistir a ceremonias y oraciones y tomar baños sagrados en el río Ganges. Los visitantes deben registrarse en línea y dar negativo en la prueba antes de bañarse, pero los expertos advirtieron que «podría convertirse en uno de los eventos de superpropagación masiva más grandes de la historia».

Enlaces útiles

Ministerio del Interior

Ministerio de Aviación Civil

Portal de llegadas

Nuestra cobertura reciente

ANÁLISIS | Por qué la crisis del covid-19 en la India es un problema para el mundo

India es uno de los 10 principales compradores de vacunas de covid-19 en el mundo, pero se le están agotando

FOTOS | La crisis del covid-19 en India en imágenes

El Dalai Lama hará donación a la India para luchar contra el covid-19

Julia Buckley, Aditi Sangal, Esha Mitra, Sophia Saifi, Rishabh M Pratap, Jessie Yeung, Vedika Sud y Eoin McSweeney de CNN contribuyeron a este informe.