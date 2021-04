La duquesa Meghan celebra su primer Día de la Madre con una nueva foto del bebé Archie

Noticias CNN

(CNN) — Aunque el Reino Unido celebra el Día de la Madre en marzo, Meghan, la duquesa de Sussex, sigue siendo una estadounidense de corazón.

Una cuenta de Instagram que comparten la duquesa Meghan y su esposo, el príncipe Enrique, publicó una dulce foto del recién nacido Archie. El motivo: en Estados Unidos, junto con Canadá, Australia y varios otros países de América Latina y el resto del mundo, este domingo se celebra el Día de la Madre.

La duquesa, de 37 años, dio a luz hace una semana a su primer hijo, Archie Harrison Mountbattan-Windsor.

«Rendir homenaje a todas las madres de hoy: pasado, presente, futuras madres, y aquellas que ya no están, pero que son recordadas siempre», se lee en el texto que compaña la imagen. «Honramos y celebramos a todas y cada uno de ustedes».

En la foto, el bebé Archie parece estar envuelto en una manta blanca y sostenido por su madre. El post también incluía una cita del poema «tierras», de Nayyirah Waheed.

Algunas personas especularon que la foto era un guiño a la fallecida abuela paterna de Archie, la princesa Diana, porque los nomeolvides, que eran las flores favoritas de Diana, aparecen en el fondo.

El ramo de novia de Meghan, que fue escogido a mano por el príncipe Enrique, también incluía esas flores.

Esta es una de las primeras imágenes que se tomaron a los duques de Sussex con su hijo Archie.