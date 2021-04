India es uno de los 10 principales compradores de vacunas de covid-19 en el mundo, pero se le están agotando

Noticias CNN

(CNN) — India tiene la mayor capacidad de producción de vacunas del mundo, pero está sufriendo una segunda ola devastadora de infecciones por coronavirus, justo cuando los suministros de vacunas de covid-19 para su enorme población se están agotando.

El gobierno ha comprado al menos 205,5 millones de dosis de vacunas de covid-19, según datos del Duke Global Health Innovation Center, colocando a India entre los 10 principales compradores de vacunas del mundo. Pero esas dosis solo cubrirían el 8% de sus 1.400 millones de habitantes.

Hasta el martes, India había aplicado 147,7 millones de dosis de vacunas de covid-19, según el Ministerio de Salud. Unas 2,4 millones de esas se aplicaron solo ese día, dijo el ministerio.

Si bien eso suena a muchas vacunas, India ocupa un lugar bajo en vacunación per cápita, con solo 11 dosis aplicadas por cada 100 personas en comparación con 69 en Estados Unidos y Gran Bretaña, según Our World in Data.

India supera los 200.000 muertos por covid-19 0:57

El país está inoculando dos vacunas a nivel nacional: la vacuna de Oxford/AstraZeneca, conocida como Covishield en India, y su propia Covaxin, desarrollada conjuntamente por Bharat Biotech y el Consejo de Investigación Médica de la India (ICMR) administrado por el gobierno. A mediados de abril, India también aprobó la vacuna Sputnik V de Rusia, después de ordenar 100 millones de dosis en septiembre pasado.

Antes de la pandemia, India producía típicamente más del 60% de todas las vacunas vendidas a nivel mundial.

Es el hogar del Serum Institute of India (SII), el mayor fabricante de vacunas del mundo, y su vasta capacidad de fabricación es la razón por la que el país se incorporó como un actor importante en COVAX, la iniciativa mundial de intercambio de vacunas que proporciona dosis gratuitas o con descuento para países de ingresos más bajos.

Según el acuerdo inicial anunciado el año pasado, el SII fabricaría hasta 200 millones de dosis para 92 países.

FOTOS | La crisis del covid-19 en India en imágenes

Pero la ferocidad de la segunda ola de infecciones de la India ha interrumpido esos planes. Ante la crisis, el gobierno y el SII han cambiado el enfoque de suministrar vacunas a COVAX a priorizar a sus propios ciudadanos.

A partir del 1 de mayo, todos los residentes mayores de 18 años serán elegibles para la vacunación.

Los proveedores de vacunación privados también podrán vender y aplicar vacunas. Pero los ministros estatales han advertido que simplemente no hay suficientes vacunas, incluso si más personas se vuelven elegibles.

Hasta el 28 de abril, India había exportado un total de 66 millones de dosis de vacunas a países de todo el mundo, según el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Jessie Yeung, Esha Mitra y Swati Gupta de CNN contribuyeron a este informe.