Ermitaño italiano que vive solo en una isla se marcha después de 32 años

(CNN) — Se lo conoce como el Robinson Crusoe de Italia, luego de haber pasado más de 30 años como el único residente de una isla idílica frente a la costa de Cerdeña.

Sin embargo, ahora Mauro Morandi le dice adiós a su pequeña cabaña en la isla de Budelli, después de que las autoridades locales amenazaran en repetidas ocasiones con desalojarlo.

El hombre de 81 años, que ha vivido en la isla desde 1989, anunció su partida en un mensaje que publicó en su página de Facebook el domingo.

«Me voy a ir», escribió, y añadió que espera que «Budelli sea salvaguardado como lo he hecho durante 32 años». También dijo que estaba «realmente cabre***» por la situación.

El exprofesor llegó al impresionante atolón rosa cuando intentaba navegar desde Italia a la Polinesia.

Isla de Budelli, Italia.

Anteriormente había contado que quedó cautivado al instante por el sitio y decidió quedarse. Al poco tiempo de llegar, sustituyó a quien se desempeñaba como cuidador de la isla.

Sin embargo, la función de cuidador desapareció cuando el Parque Nacional de La Maddalena tomó control de Budelli en 2015.

Desde entonces, Morandi ha pasado años discutiendo con las autoridades, que dicen que no tiene derecho legal a estar allí ahora, y luchando contra los planes para convertir su casa en un observatorio medioambiental.

Isla de Budelli, Italia.

«Estoy listo para hacer todo lo que pueda para quedarme aquí, incluso si eso significa que tienen que sacarme a rastras», dijo a CNN Travel el año pasado.

«No sabría a dónde ir a vivir, desde luego no volvería a mi casa en el norte, ni qué hacer. Esta es mi vida. Simplemente no me veo jugando a las cartas o a las bochas», contó.

Más de 70.000 firmas para que Mauro Morandi permaneciera en la isla de Budelli

Morandi también admitió que estaba preocupado por el futuro del lugar que protegió con tanta ferocidad durante 32 años.

«El otro día ahuyenté a dos turistas que estaban invadiendo la playa rosa prohibida», dijo.

Isla de Budelli, Italia.

«Limpio la basura de la arena y evito que los intrusos vengan a hacer destrozos por la noche. La verdad es que soy el único que se ha ocupado de Budelli hasta ahora, haciendo la tarea de vigilancia que deberían hacer las autoridades del parque», contó.

Aunque ha recibido muchos apoyos y hay una petición en línea para que siga en la isla que alcanzó más de 70.000 firmas, Morandi aceptó que su tiempo allí terminó.

Pero, a juzgar por su publicación de Facebook, parece que no se irá lejos.

«Seguirán viendo mis fotos desde otro lugar, todo Cerdeña es hermoso», escribió.

Isla de Budelli, Italia.

En enero de 2020, el presidente de Parque La Maddalena, Fabrizio Fonnesu, dijo a CNN que las autoridades no tenían más opción que «intervenir contra todas las construcciones ilegales dentro del parque», incluida la cabaña de Morandi.

«Nadie quiere echarlo, pero ¿qué título tiene para quedarse cuando la isla ya no es privada?», dijo Fonnesu.

«Si en el futuro hay necesidad de tener un cuidador, podríamos reconsiderar su posición, pero cuando se inicien las obras deberá irse», agregó.

CNN se puso en contacto con Morandi y con el Parque de la La Maddalena para pedirles comentarios.