India se hunde cada vez más en la crisis del coronavirus. Esto es lo que debes saber

(CNN) — En febrero, parecía que India había controlado el covid-19, y los casos diarios cayeron casi un 90% desde el pico de la primera ola el año pasado.

Ahora, el país está experimentando el peor brote del mundo. Los casos diarios han aumentado continuamente durante los últimos 10 días; el lunes, India reportó 352.991 nuevos casos, rompiendo otro récord de la cifra más alta en un solo día a nivel mundial.

Sobre el terreno, estos números se traducen en una tragedia desgarradora. Las fotos muestran a familias en duelo vestidas con trajes protectores completos durante cremaciones en masa, realizando los últimos ritos rodeadas de docenas de otras piras funerarias encendidas. Los hospitales se han quedado sin suministros médicos básicos y muchos pacientes mueren debido a la escasez de oxígeno. Los familiares conducen de clínica en clínica, buscando desesperadamente camas de unidades de cuidados intensivos (UCI) abiertas para sus seres queridos.

El gobierno lucha para responder a la crisis, mientras países de todo el mundo ofrecen ayuda. Pero, por ahora, el brote no muestra señales de ceder y los expertos advierten que podría empeorar.

«Me temo que este no es el pico», dijo el lunes el Dr. Giridhara R. Babu de la Fundación de Salud Pública de la India. «El tipo de datos que vemos, (estamos) al menos a dos o tres semanas del pico».

Otros dicen que India puede estar acercándose al pico ahora, antes que la estimación de Babu, pero con tantos enfermos y tan pocos suministros disponibles, el país verá muchas más muertes antes de que disminuya la segunda ola.

Esto es lo que debes saber sobre la crisis en India.

¿Cómo se agravó tanto?

Los casos comenzaron a aumentar a principios de marzo, pero se aceleraron rápidamente: el número de casos diarios a fines de mes había aumentado seis veces más que a principios de mes. Ese aumento exponencial solo ha continuado con mayor velocidad y severidad.

La segunda ola golpeó mucho más fuerte porque la gente no estaba preparada, dicen los expertos. La primera ola alcanzó su punto máximo en septiembre y los casos diarios disminuyeron de manera constante en los meses siguientes; la aparente recuperación parecía tan exitosa que el ministro de Salud del país declaró a principios de marzo que estaban «en la etapa final» de la pandemia.

Y la campaña de vacunación del país, una de las más grandes y ambiciosas del mundo, se puso en marcha en enero.

Los residentes relajaron las prácticas seguras de covid, como el distanciamiento social, y las autoridades fueron más flexibles en su cumplimiento. Aunque algunos estados se mantuvieron cautelosos y se prepararon para una segunda ola, nada de eso fue suficiente, y nadie previó la ola masiva que se avecinaba.

«Nadie vio la magnitud de la oleada», dijo K. VijayRaghavan, principal asesor científico del gobierno indio. «A medida que descendía la ola anterior, todos teníamos la sensación de que esto era algo que se había abordado sustancialmente. Vimos señales de una próxima ola, pero la escala y la intensidad de la misma no estaban claras».

La crisis se agravó por la lenta respuesta del gobierno central. Aunque algunos ministros estatales y autoridades locales comenzaron a tomar medidas desde febrero, parece haber un vacío de liderazgo dentro del gobierno central, y el primer ministro, Narendra Modi, permaneció en gran parte en silencio sobre la situación hasta las últimas semanas.

Modi finalmente rompió su silencio la semana pasada, reconociendo la urgencia de la situación en un discurso a la nación, y lanzó una serie de medidas de emergencia para aliviar la carga sobre los estados y los hospitales. Pero para entonces, dicen algunos críticos, el daño ya estaba hecho.

A medida que India rompe otro récord mundial de covid-19 y los hospitales se quedan sin oxígeno, hay países que prometen asistencia y ayuda

¿Dónde está ocurriendo?

Un hombre realiza los últimos ritos de un pariente que murió de covid-19, mientras otras piras funerarias se ven ardiendo durante una cremación masiva en Nueva Delhi, India, el 24 de abril.

Nueva Delhi, la capital, se ha visto muy afectada por la segunda ola. El territorio de la unión de Delhi, donde se encuentra Nueva Delhi, fue puesto bajo confinamiento el 19 de abril. Desde entonces, el cierre se ha extendido hasta el 3 de mayo.

Los hospitales de Delhi informan una escasez fatal de oxígeno. El 23 de abril, 20 pacientes críticamente enfermos murieron en el Hospital Jaipur Golden en Delhi después de que su suministro de oxígeno se retrasó siete horas, según el director médico del hospital.

«Todo lo que teníamos estaba agotado», dijo el Dr. DK Baluja. «El oxígeno no se suministró a tiempo. Se suponía que debía llegar a las 5 de la tarde, pero llegó alrededor de la medianoche. Las personas que estaban críticamente enfermas necesitaban oxígeno».

El estado occidental de Maharashtra también se ha visto muy afectado, con una serie de restricciones vigentes. Las reuniones públicas se han limitado a cuatro personas, y el transporte público en los distritos y dentro de las ciudades se ha limitado a servicios esenciales y «eventos inevitables» como funerales. Todo el estado está imponiendo cierres de fin de semana hasta fin de mes.

Varios otros estados que también informan el mayor número de casos activos incluyen Kerala, Uttar Pradesh, Karnataka, Rajasthan y Chhattisgarh.

¿Quiénes se ven afectados?

Aunque los pacientes actuales de covid abarcan casi todos los grupos de edad, esta segunda ola parece estar infectando a los jóvenes más que antes, dicen los expertos.

«El virus y su segunda ola está afectando a los más jóvenes, e incluso a los niños, de una manera que no lo había hecho en su primera ola», dijo Barkha Dutt, autor y periodista con sede en Nueva Delhi. «Hemos conocido a bebés de 18 días que luchan por sus vidas dentro de las UCI».

Parte de esto podría tener que ver con que India es un país joven, dijo el Dr. Lancelot Pinto, neumólogo consultor del Hospital PD Hinduja en Mumbai. La edad promedio de la población es 27, lo que significa que cuando hay un virus que afecta a todo el país a una velocidad tan alta, «es probable que haya muchos jóvenes que vengan al hospital».

Existe la posibilidad de que el mayor número de pacientes más jóvenes durante esta segunda ola podría estar relacionado con el virus en sí, o sus variantes, pero simplemente no hay suficiente información o datos todavía para apuntar a una causa específica.

Sin embargo, la mortalidad más alta todavía se observa entre los pacientes de 70 años o más, dijo Babu de la Fundación de Salud Pública de la India, «lo que significa que debemos proteger a los ancianos brindándoles cuidados críticos».

¿Qué pasa con las variantes de covid-19?

Existe una correlación entre el aumento actual y el aumento de la «variante india», según los principales expertos en epidemiología del país.

«En Maharashtra vimos subir (la variante identificada por primera vez en India), vimos un brote. Lo estamos viendo subir en Delhi, estamos viendo un brote», dijo Anurag Agrawal, director del Instituto de Genómica y Biología Integral, en un seminario web el viernes. «Estas son correlaciones epidemiológicas muy importantes».

«También es importante tener en cuenta que estas variantes se han extendido mucho», dijo VijayRaghavan. «Constituyen, según algunas estimaciones, alrededor del 60% en un estado, Maharashtra». La proporción de casos variantes podría ser similar en Delhi, así como en otras regiones en las próximas semanas, agregó.

Los científicos todavía están estudiando la variante india y realizando la secuenciación del genoma para determinar qué efecto, si es que tiene alguno, tiene la mutación.

Pero algunos expertos advierten que las nuevas variantes plantean un riesgo claro, observable incluso antes de que se hayan recopilado datos formales.

Las áreas congestionadas en las ciudades más afectadas que vieron niveles de anticuerpos de casi el 50% durante la primera ola ahora todavía informan tasas de positividad de más del 25%, dijo Babu. «Claramente, significa que cualquier protección contra la variante anterior no es realmente útil debido a que la variante más nueva se propaga más rápido».

¿Qué está pasando con las vacunas contra el covid-19?

India está administrando dos vacunas a nivel nacional: la vacuna de Oxford/AstraZeneca, conocida como Covishield en India, y su propia Covaxin, desarrollada conjuntamente por Bharat Biotech y el Consejo de Investigación Médica de la India (ICMR), administrado por el gobierno. A mediados de abril, India también aprobó la vacuna Sputnik V de Rusia.

El país inició su programa de vacunación en enero para los trabajadores de la salud y los grupos prioritarios –y celebró su día 100 el 25 de abril– con el objetivo de inocular completamente a 300 millones de personas para agosto. Pero el programa tuvo un comienzo lento, enfrentándose a problemas logísticos, así como a la vacilación ante la vacuna entre la población, especialmente hacia Covaxin, que fue aprobada para uso de emergencia antes de que se publicaran los datos de eficacia de su ensayo de tercera fase.

Hasta el 25 de abril, India había administrado 140,9 millones de dosis de vacunas contra el covid-19, según el Ministerio de Salud.

A pesar de administrar la mayor cantidad de vacunas contra el coronavirus en el mundo después de Estados Unidos y China, India ocupa un lugar más bajo que muchos países en vacunación per cápita, según datos de CNN.

A principios de abril, el gobierno central dijo que aceleraría las aprobaciones de emergencia para las vacunas ya aprobadas por la Organización Mundial de la Salud o las autoridades de Estados Unidos, Europa, Gran Bretaña y Japón. Las empresas aún deben solicitar la aprobación en India, pero estarán exentas de tener que realizar pruebas de seguridad locales, lo que agiliza el proceso.

A partir del 1 de mayo, todos los residentes mayores de 18 años serán elegibles para la vacunación. Los proveedores de vacunación privados también podrán vender y administrar vacunas.

Pero los ministros estatales han criticado las nuevas medidas, señalando que simplemente no hay suficientes vacunas incluso si más personas se vuelven elegibles. El primer ministro de Bengala Occidental calificó la decisión como «hueca, sin sustancia y una lamentable demostración de evasión de responsabilidad por parte del gobierno central en un momento de crisis», y agregó que podría conducir a «mecanismos sin escrúpulos» con respecto a la fijación de precios en el mercado.

¿Qué está haciendo el gobierno ante la crisis?

El gobierno central entró en acción a fines de abril cuando quedó claro el alcance de la crisis.

El 20 de abril, en su discurso a la nación, Modi dijo que el gobierno estaba trabajando para entregar 100.000 cilindros de oxígeno nuevos a los estados y que estaba suspendiendo todo el uso de oxígeno con fines industriales para liberar el suministro para uso médico.

Se está trabajando para aumentar la cantidad de camas de hospital y construir hospitales dedicados a covid en algunas ciudades, dijo.

En su discurso, Modi instó a los estados a evitar imponer confinamientos si es posible, calificando tales medidas como la «última opción».

El ministro de Salud de India dijo el 24 de abril que el gobierno central le había proporcionado a Delhi más oxígeno «del que habían pedido» e instó a la gente a no buscar hospitalizaciones «con el más mínimo pánico; esto no es necesario».

Al día siguiente, Modi amplió los esfuerzos en curso, diciendo que su administración establecería 551 plantas de generación de oxígeno «en cada distrito para garantizar una disponibilidad adecuada de oxígeno».

El gobierno ahora está explorando cómo usar los ferrocarriles y la Fuerza Aérea de manera más efectiva para que los camiones cisterna de oxígeno lleguen a los centros locales lo antes posible.

¿Cómo ha respondido el mundo ante la crisis de covid-19 en India?

Países de todo el mundo han dado un paso al frente para ofrecer ayuda fundamental.

La administración de Biden y el Departamento de Defensa de EE.UU. desplegarán suministros y apoyo a la India, incluido el envío de ventiladores, equipo de protección personal, kits de prueba de diagnóstico rápido y terapias, según la Casa Blanca y altos funcionarios.

«Estados Unidos también está buscando opciones para proporcionar generación de oxígeno y suministros relacionados de manera urgente», según una lectura de una llamada entre los asesores de seguridad nacional de los dos países.

EE.UU. tiene una prohibición temporal de exportar materias primas críticas para la producción de vacunas, pero la Casa Blanca anunció que la levantaría parcialmente al identificar «la materia prima específica que se requiere con urgencia para la fabricación india de la vacuna Covishield que estará disponible de inmediato para India».

El lunes, la Casa Blanca dijo que podría compartir con otros países hasta 60 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca –que EE.UU. ha almacenado actualmente– en los próximos meses, suponiendo que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) emita una autorización de uso de emergencia para esa vacuna.

Sin embargo, un alto funcionario de la administración de Biden dijo que Modi no hizo una solicitud específica de vacunas cuando habló con el presidente Biden el lunes, y no está claro si las dosis de AstraZeneca no utilizadas se enviarán a India. Múltiples líderes mundiales han presionado a Biden para que comparta las dosis mientras otros países han luchado por aumentar las vacunas.

El Reino Unido también enviará 600 equipos médicos a India, incluidos concentradores de oxígeno y ventiladores, anunció el gobierno el domingo. La ayuda sigue una solicitud directa de Modi al Reino Unido.

India también está importando 23 plantas y contenedores móviles de generación de oxígeno de Alemania, que serán transportados por aire y llegarán a la India en una semana. Los suministros se enviarán a hospitales militares que tratan a pacientes con covid-19, dijo el viernes el Ministerio de Defensa de India.

El vecino Pakistán, que tiene una larga y hostil historia con la India, anunció que proporcionaría «apoyo de socorro», incluidos ventiladores, equipo de protección personal y otra asistencia médica.

«Quiero expresar nuestra solidaridad con el pueblo de India mientras luchan contra una peligrosa ola de covid-19», dijo el sábado el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, en un comunicado. «Nuestras oraciones por una pronta recuperación se dirigen a todos los que sufren la pandemia», dijo Khan. «Debemos luchar juntos contra este desafío global que enfrenta la humanidad».