El whisky más antiguo conocido será subastado

(CNN) — Una botella histórica de whisky podría ser tuya si tienes decenas de miles de dólares de sobra.

El whisky, embotellado en LaGrange, Georgia, está a punto de salir a subasta. Se cree que la botella de Old Ingledew es el whisky más antiguo conocido que existe, según Skinner, que está facilitando la subasta.

La subasta en línea está programada del 22 al 30 de junio. Se espera que las ofertas caigan entre US$20.000 y 40.000, dijo Skinner la semana pasada.

La detección de carbono 14 realizada en conjunto con la Universidad de Georgia indica que el bourbon probablemente se produjo entre 1762-1802, alrededor de la época de la Guerra de la Revolución y la Rebelión del Whisky, dijeron las autoridades. No está claro dónde se produjo.

El experto en licores raros de Skinner, Joseph Hyman, dijo en un comunicado que el whisky «se cree que es la única botella superviviente de un trío de la bodega de JP Morgan regalada en la década de 1940 a la élite del poder de Washington».

El whisky y la historia de Estados Unidos

Los whiskies raros anteriores a la Era de la Prohibición ofrecen una muestra de la historia estadounidense.

Según los informes, el financiero John Pierpont Morgan compró la botella durante una de sus frecuentes visitas a Georgia, dijo Skinner. Se cree que fue embotellado en LaGrange en la década de 1860, según la casa de subastas, que dijo que era una práctica estándar almacenar licores en garrafones después de envejecer en barricas de roble.

Jack Morgan luego regaló la botella para subastarla a James Byrnes de Carolina del Sur y dos botellas hermanas a Franklin D. Roosevelt, un primo lejano de Morgan, y Harry S. Truman a principios de la década de 1940.

Byrnes le regaló la botella a un amigo cercano y vecino, Francis Drake, cuya familia protegió la botella durante tres generaciones, según el comunicado de prensa.

Si bien esta puede ser la botella de whisky más antigua conocida, no es ni de lejos la más cara. En 2019, Macallan Fine and Rare 60-Year-Old 1926 se convirtió en la botella de vino o licor más cara jamás subastada cuando se vendió por US$ 1,9 millones.