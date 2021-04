Millones de estadounidenses se preparan para tormentas severas, inundaciones repentinas y posibles tornados esta semana

Noticias CNN

(CNN) — Un sistema de tormentas que llevará la tan ansiada lluvia a los estados del oeste afectados por la sequía, también traerá esta semana tormentas severas no deseadas al centro de Estados Unidos.

El domingo, los chubascos y las tormentas eléctricas se desplazaron por zonas de California y porciones del suroeste desértico. Aunque se pronostica menos de 2,5 cm de lluvia en partes del centro y sur de California y del suroeste, cualquier lluvia es bienvenida, ya que estas zonas siguen sufriendo una sequía persistente. Alrededor del 83% del oeste de Estados Unidos se encuentra en condiciones de sequía.

La gente del centro de EE.UU. está atenta a lo que ocurra con el sistema después del fin de semana.

La semana pasada se registraron más de 150 informes de tormentas severas en todo el país, y algunas de esas mismas áreas podrían recibir más a mediados de la semana.

El fenómeno de La Niña podría empeorar la temporada de tornados de este año, como lo hizo en la mortal temporada de 2011

«A partir del martes, las probabilidades de tormentas eléctricas aumentarán, especialmente a través del noroeste de Florida donde algunas tormentas pueden ser severas», dijo la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Amarillo, Texas, en un tuit este fin de semana. «Es posible que haya actividad tormentosa adicional el miércoles junto a un frente frío».

Probabilidad de tiempo severo para este martes.

La mayor posibilidad de tiempo severo comienza este martes desde Wichita, Kansas, hasta San Angelo, Texas. Las principales amenazas serán vientos fuertes, granizo y tornados.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) también advierte que este miércoles podría tener el potencial de tormentas severas, pero eso depende en gran medida de la evolución de las tormentas. Además, si se desarrolla un sistema más progresivo, eso podría sugerir un aumento de las tormentas severas en el sureste y el Atlántico medio a finales de la semana.

Habrá que vigilar todo esto en los próximos días a medida que evolucione la tormenta.

Las inundaciones repentinas también serán una preocupación para las áreas de Texas, Oklahoma, Arkansas y Missouri, donde algunos lugares podrían registrar más de 10 a 15 centímetros de lluvia de martes a viernes.

Mientras que las zonas del Valle del Río Rojo, desde el noreste de Dakota del Norte hasta el noroeste de Minnesota, agradecerían la lluvia para mejorar las condiciones de sequía moderada a severa en esa región, demasiada lluvia en un corto período de tiempo podría ser peligrosa.

Ha sido un mes «tranquilo» para los tornados

Estadísticamente hablando, mayo es el mes de mayor número de tornados en todo el país, pero abril también está cerca de la cima de la lista. Sin embargo, este año abril está muy por debajo de lo normal. Según el SPC, este mes ha habido 34 tornados confirmados, muy por debajo de la media de tres años de 224.

Esto es algo bueno. Queremos que esa cifra sea lo más baja posible, sobre todo porque los tres primeros meses del año fueron ligeramente superiores a lo normal. De enero a marzo se registraron 218 tornados confirmados en EE.UU., pero la media es de sólo 162. Esto se debe en gran medida a que en marzo se confirmaron 191 tornados, muy por encima de la media mensual de 82.

La zona que se enfrenta a la mayor amenaza de tormentas severas este martes ha estado relativamente tranquila en términos de tiempo severo este año.

«La mayoría de los días de tiempo severo significativo en lo que va de año se han centrado en la parte baja del valle del Mississippi y el sur profundo», dijo Taylor Ward, un meteorólogo de CNN. «Esta podría ser la amenaza más importante del año hasta ahora en Oklahoma y Kansas. Si bien esto puede ser algo tardío en la primavera, esto ciertamente no es inusual, ya que a finales de abril y mayo es el pico para el clima severo en las llanuras del sur».

Peak month for all tornadoes by state. We also look at strong tornadoes and break it down here: https://t.co/fgKaprt2ye pic.twitter.com/ypLqFubRor

— U.S. Tornadoes (@USTornadoes) April 9, 2021

— Haley Brink, meteoróloga de CNN, contribuyó con este reportaje.