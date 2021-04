Vacunas contra el covid-19 de Pfizer y Moderna parecen no representar un riesgo grave durante el embarazo, según una investigación

Noticias CNN

(CNN) — Las vacunas de ARNm contra el covid-19 fabricadas por Pfizer / BioNTech y Moderna no parecen representar ningún riesgo grave durante el embarazo, según nuevos datos publicados el miércoles en el New England Journal of Medicine.

Las mujeres embarazadas con covid-19 tienen un mayor riesgo de enfermedad grave y pueden tener un mayor riesgo de resultados adversos, como el parto prematuro, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC. El estudio, junto con la investigación existente que muestra que las vacunas de ARNm son efectivas en mujeres embarazadas y lactantes, sugiere que los beneficios de las vacunas superan los riesgos.

El nuevo estudio revisó datos sobre 35.691 mujeres embarazadas entre el 14 de diciembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021 del sistema de vigilancia V-safe basado en teléfonos inteligentes de los CDC, así como datos del Sistema de notificación de eventos adversos de vacunas (VAERS) de los CDC. Todas las participantes estaban embarazadas y tenían entre 16 y 54 años.

Los investigadores siguieron a un grupo dentro del sistema V-safe para recopilar más datos sobre los resultados y las complicaciones del embarazo. Este registro incluyó a 3.958 participantes embarazadas (de las 35.691) que habían recibido una vacuna de ARNm. Encontraron 827 embarazos completos y 115 (13,9%) experimentaron una pérdida de embarazo, mientras que 712 (86,1%) resultaron en un nacimiento vivo. Los partos prematuros ocurrieron en el 9,4% de los participantes y solo el 3,2% de estos nacimientos tuvieron una edad gestacional menor. No se informaron muertes neonatales.

Hubo 221 eventos adversos relacionados con el embarazo reportados al registro VAERS de los CDC, y 46 de ellos fueron abortos espontáneos.

«Aunque no son directamente comparables, las proporciones calculadas de embarazos adversos y resultados neonatales en personas vacunadas contra el covid-19 que tuvieron un embarazo completo fueron similares a las incidencias informadas en estudios con mujeres embarazadas que se realizaron antes de la pandemia de covid-19».

Efectos secundarios de las vacunas en los embarazos

El estudio también analizó los efectos secundarios de las vacunas durante el embarazo. Los investigadores encontraron que el efecto secundario más común de la vacuna fue el dolor en el lugar de la inyección, que parecía ocurrir con más frecuencia en las receptoras de la vacuna que estaban embarazadas. Sin embargo, las mujeres embarazadas informaron con menos frecuencia dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos y fiebre.

Los investigadores dicen que se necesitan más estudios a largo plazo para evaluar la seguridad de la vacuna contra el covid-19 durante el embarazo, y que esta investigación debe incluir un seguimiento con una gran población que se vacune al principio del embarazo.

«Se necesita un monitoreo continuo para evaluar más los resultados maternos, del embarazo, neonatales e infantiles asociados con la vacunación materna contra el covid-19, incluso en las primeras etapas del embarazo y durante el período previo a la concepción», escribieron los investigadores. «Mientras tanto, los datos actuales pueden ayudar a informar la toma de decisiones sobre la vacunación de las personas embarazadas y sus proveedores de atención médica».

Esperando a tu bebé durante la pandemia 4:51

Protección para madres y recién nacidos

Además de ser seguras, la investigación publicada el mes pasado mostró que las vacunas de ARNm contra el covid-19 de Moderna y Pfizer también son efectivas para proteger a las mujeres embarazadas y lactantes, y a sus recién nacidos. El estudio, publicado en el American Journal of Obstetrics and Gynecology que también utilizó datos de V-safe, mostró que las madres pueden transmitir anticuerpos protectores a los recién nacidos.

Investigadores del Hospital General de Massachusetts, el Hospital Brigham and Women’s y el Instituto Ragon de MGH, MIT y Harvard observaron 131 mujeres que recibieron la vacuna Pfizer / BioNTech o Moderna contra el covid-19. Entre las participantes, 84 estaban embarazadas, 31 estaban en período de lactancia y 16 no estaban embarazadas ni en período de lactancia. Las muestras se recolectaron entre el 17 de diciembre de 2020 y el 2 de marzo de 2021.

Los niveles de anticuerpos inducidos por la vacuna fueron equivalentes en mujeres embarazadas y lactantes, en comparación con mujeres no embarazadas. Los niveles de anticuerpos fueron «sorprendentemente más altos» que los resultantes de la infección por coronavirus durante el embarazo, anotó el equipo.

«Estas vacunas parecen funcionar de manera increíblemente efectiva en estas mujeres», dijo uno de los investigadores, Galit Alter, profesor de medicina en el Instituto Ragon.

Además, el equipo descubrió que las mujeres transmitían anticuerpos protectores a sus recién nacidos, medidos en la leche materna y la placenta. Alter dijo que se necesita investigación adicional para comprender cuánto tiempo duran esos anticuerpos protectores en los recién nacidos.

Si bien el equipo encontró niveles de anticuerpos similares en mujeres vacunadas con cada vacuna, Alter dijo que encontraron niveles más altos de anticuerpos IgA en mujeres embarazadas que recibieron la vacuna de Moderna. Dijo que este tipo particular de anticuerpo puede transferirse de manera más eficiente a los bebés, durante un período de tiempo más largo.

«Hay alguna razón para pensar que tener niveles más altos de inmunidad IgA podría ser más protector», anotó Alter.