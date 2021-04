Lo que sabemos del juez Peter Cahill, encargado de la sentencia en el caso de George Floyd

Noticias CNN

(CNN Español) — En un juicio que ha atraído la atención mundial en un caso de brutalidad policial y violencia contra la comunidad negra en Estados Unidos, el juez Peter Cahill está ahora en el centro de atención, pues será él quien establezca la sentencia al expolicía Derek Chauvin por la muerte de George Floyd.

Chauvin, el expolicía de Minneapolis, fue declarado culpable del homicidio de George Floyd. El veredicto provocó olas de celebración en todo Estados Unidos tras años de protestas contra la brutalidad policial.

La reacción de Derek Chauvin ante el veredicto 1:17

Ahora que Chauvin ha sido declarado culpable, el juez Peter Cahill determinará su sentencia utilizando las pautas estatales y considerando la moción de un fiscal para un aumento de la sentencia debido a ciertos factores.

Esto es lo que sabemos del juez Peter Cahill.

Juez Peter Cahill.

Quién es el juez Peter Cahill

Peter Cahill es el juez en el juicio de Derek Chauvin. Fue nombrado miembro del Cuarto Circuito Judicial en 2007 y ha ganado la reelección en tres ocasiones. Su mandato actual expira en 2027, según su perfil en el sitio web de la Rama Judicial de Minnesota.

Cahill tiene más de 30 años de experiencia ejerciendo el derecho en Minnesota y ha enseñado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota, la Facultad de Derecho Mitchell Hamline y la Facultad de Derecho de la Universidad de St. Thomas, según su perfil.

Cahill decidirá la sentencia de Chauvin en junio.

Fiscalía: George Floyd pidió ayuda con su último aliento 1:51

El caso contra Derek Chauvin

Cahill ha ganado notoriedad y «elogios» en su labor en el juicio contra Chauvin, según reportó The New York Times. Quienes lo conocen lo han descrito como un juez «audaz y decisivo», «cordial y respetuoso», según reportó NPR.

En el mediático caso por la muerte de George Floyd, el juez de Minnesota inculcó a los miembros del jurado el imperativo de separar sus puntos de vista sobre la raza y Chauvin de las pruebas y la evidencia que los fiscales entregaran en la sala del tribunal. El juez estaba perturbado cuando la ciudad de Minneapolis anunció un acuerdo civil de US$ 27 millones con la familia de Floyd antes del juicio. Según The New York Times, ese acuerdo «generó temores de que el jurado se dejara influir», y también generó temores de que podría influir en «el fallo de una corte de apelaciones sobre los cargos contra Chauvin».

Este martes, el juez Cahill hizo un llamado para que funcionarios no hiciera comentarios «irrespetuosos» sobre el juicio y sobre su función como administradores de justicia, sobre todo por la naturaleza mediática del mismo.

«Me gustaría que los funcionarios electos dejaran de hablar sobre este caso, especialmente de una manera que es irrespetuosa al estado de derecho y al poder judicial y nuestra función», dijo Cahill. «Creo que si quieren dar su opinión, deben hacerlo de forma respetuosa y coherente con su juramento a la Constitución, de respetar una rama de gobierno coigual».

Testimonio desgarrador de los vecinos de Floyd por juicio a Chauvin 3:48

El juez ya se había pronunciado de una manera similar en junio de 2020, cuando se realizaban las audiencias preliminares del caso. Cahill hizo un llamado a los abogados o funcionarios relacionados en el juicio para que no hicieran comentarios en público sobre los méritos del caso, posibles pruebas o culpabilidad o inocencia, aunque no emitió una orden de silencio formal.

El juez del caso amonestó tanto a la fiscalía como a la defensa para asegurarse de que cualquier persona sobre la que tengan influencia cese cualquier comentario público indebido.

Cahill también ofreció una advertencia severa, indicando que cualquier declaración pública inapropiada adicional sobre el caso podría resultar en un cambio de lugar a otro lugar que no sea Minneapolis, aunque al final el juicio se llevó a cabo en la ciudad.

También, en «un hecho sin precedentes», según NPR, Cahill permitió que ingresaran cámaras a la corte para trasmitir la totalidad del juicio ya que por la pandemia de covid-19 el espacio en la corte era muy reducido.

«La única forma de reivindicar el derecho constitucional de los acusados ​​a un juicio público y los derechos constitucionales de los medios y el público de acceso a los juicios penales es permitir la cobertura de audio y video del juicio», dijo el juez según reportó NPR.

Y sus decisiones en otros casos también le han dado una alta credibilidad como juez. Como en 2015, cuando Cahill desestimó los cargos contra los organizadores de una marcha de Black Lives Matter, diciendo que la protesta fue pacífica. Y en 2019, le dio casi la máxima sentencia a un prominente entrenador de patinaje sobre hielo por abuso sexual, reportó The New York Times.

¿Qué sigue en el juicio contra Chauvin?

El juez Peter Cahill dijo este martes que pasarán otras ocho semanas antes de Derek Chauvin sea sentenciado. Y aunque el expolicía tenía libertad bajo fianza desde octubre, Cahill la revocó tras el veredicto, por lo que ahora esperará la sentencia en la cárcel.

Cahill dijo que el tribunal examinaría los argumentos escritos de Derek Chauvin «dentro de una semana» y emitiría conclusiones fácticas al respecto. Luego ordenarán un informe de investigación previo a la sentencia, que debe terminarse «en cuatro semanas». Eso será seguido por una sesión informativa sobre el informe de la investigación previa a la sentencia dentro de seis semanas y «dentro de ocho semanas tendremos sentencia».

Ahora vienen meses decisivos para Peter Cahill en un caso donde la familia de Floyd espera se haga justicia, pues la decisión del juez podría «ser un gran paso hacia adelante para encontrar justicia en Estados Unidos», como dijo el presidente Joe Biden este martes.

— Con información de Amir Vera, Caroline Kelly y Eric Levenson de CNN.