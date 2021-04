Día de la Tierra: 10 historias para seguir este 22 de abril

Noticias CNN

Llegó el Día de la Tierra y no es un día de festejo. Desde que se comenzó a conmemorar esta fecha en 1970, la situación del planeta se ha agravado drásticamente. La crisis por el cambio climático está en el centro del debate. A continuación te dejamos 10 historias clave para comprender a qué nos enfrentamos hoy y cómo puede contribuir cada uno desde su lugar al cuidado del medio ambiente.

1

Biden convoca a líderes mundiales para abordar la crisis climática

Este jueves comienza una cumbre virtual sobre clima convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El objetivo del evento es «subrayar la urgencia, y los beneficios económicos, de una acción sobre el clima más fuerte», de acuerdo al anuncio del Gobierno. Entre los países invitados están los 17 que son responsables de aproximadamente el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluidos Rusia y China. Latinoamérica estará representada en este encuentro por el Día de la Tierra: participarán los presidentes de Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile.

ONU advierte sobre colapso ambiental: Es un suicidio 0:38

Un poco de contexto: el Acuerdo Climático de París de 2015 definió limitar el calentamiento a menos de 2 grados centígrados y lo más cerca posible de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. La ONU dijo el año pasado que el mundo está en camino a producir un 120% más de combustibles fósiles para 2030 de lo que los científicos dicen que es permisible para evitar que el planeta se caliente más de 1,5 grados Celsius, y un 50% más de lo que podemos quemar para mantener el calentamiento a 2 grados Celsius.

Google Earth ahora muestra el cambio climático 1:15

Proteger el Amazonas es clave: a mediados de abril, el Gobierno de Bolsonaro presentó su plan para combatir la deforestación en el Amazonas, pero los críticos dicen que no es suficiente. Organizaciones advierten que el llamado «pulmón del planeta», que produce el 20% del oxígeno de la Tierra, enfrenta cada vez mayores problemas. De hecho, cerca de 200 organizaciones le piden a Biden que no confíe en el presidente de Brasil en lo que respecta al cuidado del medio ambiente. Además, un estudio publicado recientemente en Frontiers in Forests and Global Change sostiene que, por primera vez en la historia, el Amazonas emite más gases de efecto invernadero de los que puede absorber.

La selva amazónica en la mira de la cumbre climática 3:17

2

Y las emisiones de carbono van encaminadas a aumentar

En este contexto, se prevé que las emisiones globales de dióxido de carbono aumenten peligrosamente este año a medida que la economía mundial se recupera. En un nuevo informe, la Agencia Internacional de Energía (AIE) estima que las emisiones de carbono derivadas del consumo de energía están en camino de aumentar en 1.500 millones de toneladas en 2021. Ese sería el segundo mayor aumento anual de emisiones relacionadas con energía en la historia. «Esta es una advertencia terrible de que la recuperación económica de la crisis del covid-19 es actualmente cualquier cosa menos sostenible para nuestro clima», dijo su director ejecutivo.

Un resurgimiento en el uso de carbón genera preocupación especialmente. Se espera que la demanda se acerque este año a su pico de 2014.

Pese a restricciones, advierten por emisiones de carbono 0:54

Sobre los combustibles fósiles, un mensaje clave de esta semana: el Dalai Lama y otros 100 premios Nobel pidieron a los líderes mundiales, en el marco de la cumbre por el Día de la Tierra, que se eliminen los combustibles fósiles.

Premios Nobel se unen contra combustibles fósiles 0:46

3

El impacto del clima en la crisis migratoria

El año pasado, los huracanes Iota y Eta azotaron a Centroamérica, arrasando hogares, cultivos y empleos. Meses después, algunos de los migrantes que se dirigen a Estados Unidos explican que la destrucción causada por los ciclones tropicales, junto a la pandemia de covid-19, es una gran razón detrás de su decisión de partir rumbo al norte. «La casa se derrumbó a nuestro alrededor». «Eta, más la pandemia, nos dejó sin nada». Estos son apenas algunos de los testimonios sobre el impacto del clima en la migración, una situación que líderes políticos y expertos habían advertido claramente.

Volviendo a la cumbre: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propondrá un acuerdo migratorio entre los países de Norteamérica y Centroamérica, según dijo recientemente.

AMLO propone a Biden dar visas de trabajo a migrantes 3:02

4

Y hablando de salud: las pandemias son más factibles por el cambio climático

Hay entre 500.000 y 850.000 virus en la naturaleza que podrían infectar a los seres humanos, y el impacto de las personas sobre el medio ambiente hace más factible que eso suceda. La probabilidad de que suframos otras pandemias depende de la acción del hombre, según un nuevo reporte de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES).

Así es la relación entre medio ambiente y pandemias 27:00

El informe pronostica pandemias más frecuentes, mortales y costosas. Por ello, los expertos proponen crear un Consejo Intergubernamental para la Prevención de Pandemias, abordar los factores de riesgo, incluida la deforestación y el comercio de vida silvestre. Aquí, el Dr. Elmer Huerta, experto en Salud Pública, nos explica la relación entre el ser humano y los virus en ocasión del Día de la Tierra.

5

No te dejes engañar: imágenes hermosas como las de los cerezos en flor también son una advertencia

Si piensas en Japón en primavera, la imagen que te viene a la mente es probablemente la de los famosos cerezos en flor del país. También se les conoce como «sakura»: flores blancas y rosas, que brotan en ciudades y montañas, cubriendo el suelo con sus pétalos. Este año, Japón registró la floración de cerezos más temprana en 1.200 años. Y aunque las imágenes son hermosas, los expertos advierten que es una advertencia sobre el cambio climático.

¿Por qué preocupa la floración de cerezos en Japón? 2:03

«A medida que las temperaturas globales se calientan, las últimas heladas primaverales se producen antes y la floración se adelanta», afirmó al respecto el Dr. Lewis Ziska, de Ciencias de la Salud Ambiental de la Universidad de Columbia.

Y el cambio no se limita a Japón: los cerezos en flor que adornan la Cuenca Tidal de la ciudad de Washington también florecieron antes de tiempo. Aquí te explicamos qué es lo que está sucediendo.

Vuela sobre los cerezos en flor en Washington 0:45

6

Las maravillas naturales que están en riesgo

Estas imágenes también sirven como advertencia en el Día de la Tierra: debido al cambio climático estos lugares increíbles están en grave riesgo de cambiar para siempre.

1 de 12

| Cataratas Victoria — Las Cataratas Victoria, en la frontera de Zimbabwe y Zambia, generalmente se extienden por 2 kilómetros y sus aguas caen en picado 100 metros cañón de abajo. Durante la estación seca, disminuye, pero el año pasado el agua se redujo a apenas a un goteo, cuando una megasequía impulsada por el cambio climático golpeó la región. Ahora, sus cascadas están de vuelta. Pero cambios como estos entre climas extremos pueden ser devastadores para las personas y los ecosistemas que dependen de una fuente de agua confiable. (Shutterstock)

2 de 12

| Cayos de Florida — Los cayos de Florida se encuentran entre los lugares más vulnerables en Estados Unidos por los efectos de la crisis climática. Las cálidas temperaturas del océano están blanqueando los arrecifes circundantes. La amenaza del aumento del nivel del mar sigue creciendo. Y, como siempre, se avecina la posibilidad de que los huracanes con el cambio climático aumenten su potencial destructivo. (Shutterstock)

3 de 12

| Parque Nacional de los Glaciares — Los paisajes icónicos del parque fueron tallados por hielo durante miles de años. Pero hoy, sus glaciares están en peligro. En 1966, el parque tenía 35 glaciares con nombre, según el Servicio de Parques Nacionales. Para 2015, nueve de ellos ya estaban inactivos, y todos los glaciares del parque se han reducido desde 1966. (Shutterstock)

4 de 12

| Venecia — Durante sus más de 1.000 años de historia, Venecia no es ajena a las inundaciones. Pero con el aumento de los mares, sus inundaciones anuales se han vuelto más comunes y perjudiciales. En 2019, en un cruel giro de ironía, el Consejo regional de la ciudad de Veneto se inundó minutos después de que votaron para rechazar medidas para combatir el cambio climático. (Shutterstock)

5 de 12

| Río Colorado — El río Colorado es pintoresco, pero también proporciona agua a más de 40 millones de personas, desde Denver hasta Los Ángeles. Sin embargo, su flujo ha disminuido en un 20% en comparación con el siglo pasado, y los investigadores dicen que la crisis climática es la culpable. Más de la mitad de la disminución en el flujo del río está relacionada con el aumento de las temperaturas. A medida que el calentamiento continúa, dicen que se espera que crezca el riesgo de “escasez severa de agua” para los millones que dependen de él. (George Rose / Getty Images)

6 de 12

| Antártida — Al igual que el Ártico, la Antártida se está calentando más rápido que la mayoría del resto del mundo, y el continente está experimentando cambios alarmantes. La temperatura más cálida jamás medida en la Antártida se registró en 2020, un iceberg del tamaño de Atlanta se desprendió de un glaciar, y los amados pingüinos que llaman hogar al continente están disminuyendo. Los efectos del cambio climático aquí se sentirán en todo el mundo. Las capas de hielo de la Antártida contienen suficiente agua para elevar el nivel del mar en casi 60 metros, según la Organización Meteorológica Mundial. (Alelessandro Dahan / Getty Images)

7 de 12

| Maldivas — Esta escapada exótica es uno de los países más bajos del mundo, con un promedio elevación de alrededor de 1 metro sobre el nivel del mar. A medida que el nivel del mar continúa subiendo, islas como estas corren el riesgo de hundirse bajo las olas en las próximas décadas. (Shuttertock)

8 de 12

| Cordilleras de Filipinas — Durante 2.000 años, los altos campos de arroz de Filipinas han moldeado el paisaje de las Cordilleras en el Isla de Luzon. Pero son más susceptibles que nunca a los deslizamientos de lodo, ya que los eventos de lluvia extrema se vuelven más frecuentes en el sudeste asiático. (Shutterstock)

9 de 12

| Gran barrera de coral — Cubriendo casi 345.000 kilómetros cuadrados, la Gran Barrera de Coral es la más grande del mundo y es hogar de 1.500 especies de peces, 411 especies de corales duros y docenas de otras especies. Pero a medida que las temperaturas del océano se calientan debido a la crisis climática, el arrecife se está blanqueando, y los científicos temen que nunca se recupere. A principios de este año experimentó su tercer evento de blanqueamiento en masa en los últimos cinco años. (Shutterstock)

10 de 12

| Monte Everest — Incluso el pico más alto de la Tierra no es inmune a la crisis climática. Los científicos descubrieron que el derretimiento debido a las temperaturas más cálidas ha llevado a una mayor vegetación en todas las elevaciones. (Joya Samad / AFP / Getty Images)

11 de 12

| El Amazonas — La selva amazónica es uno de los ecosistemas más importantes del mundo. Sus árboles absorben el exceso de CO2 del aire y lo convierten en el oxígeno que necesitamos para prosperar. Pero la deforestación ha reclamado un área del tamaño de 8,4 millones de campos de fútbol en la última década, y fue devastada por incendios forestales en 2019. Un estudio reciente encontró que la selva tropical podría, para 2050 o antes, comenzar a contribuir al aire con más gases que calientan el planeta de lo que absorbe. (Shutterstock)

12 de 12

| Alaska — Alaska y el Ártico se están calentando el doble de rápido que el resto del planeta. Este rápido incremento en la temperatura está derritiendo los glaciares, intensificando las floraciones de algas, matando al salmón y alimentando incendios forestales. (Shutterstock)

7

El aumento del nivel del mar afecta más rápidamente en las zonas costeras pobladas

Las comunidades costeras están experimentando un aumento del nivel del mar cuatro veces peor que el aumento global del agua. El bombeo de agua subterránea, la extracción de materiales del suelo y la producción de sedimentos están ocurriendo cerca de las costas y eso causa que la tierra se hunda. Lo que agrava los efectos del aumento del nivel del mar en el que el cambio climático desmpeña un papel clave.

El deshielo de Groenlandia amenaza el nivel del mar 0:53

8

Nike, Apple, JPMorgan Chase y más: las apuestas de las empresas

Las empresas también tienen un rol fundamental. En las últimas semanas, varias grandes compañías anunciaron iniciativas que buscan contribuir en la lucha contra el cambio climático y el cuidado del medio ambiente.

JPMorgan Chase, por ejemplo, anunció que financiará o facilitará inversiones de US$ 2,5 billones para proyectos contra el cambio climático, incluyendo el impulso de energías renovables y el manejo de residuos, entre otras.

Apple, por su parte, anunció el desarrollo de un fondo de restauración forestal sostenible, llamado Restore Fund, y en colaboración con la organización Conservación Internacional y el banco de inversión Goldman Sachs, realizará una inversión inicial de US$ 200 millones de dólares con el objetivo de eliminar 1 millón de toneladas métricas de carbono al año.

Mastercard lanzó una calculadora que mide la huella de carbono de los consumidores que ya está disponible en línea. Aquí te explicamos cómo funciona.

Y si usas zapatillas Nike, atento: la empresa busca revender tu calzado (ligeramente) gastado en alguna de sus tiendas, en un esfuerzo por reducir los desechos.

Grandes empresas apuestan en favor del medio ambiente 1:13

9

¿Qué podemos hacer nosotros?

La ONU dice que se requieren «cambios rápidos, de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad» para evitar niveles desastrosos del calentamiento global. Pero, ¿qué cambios podemos hacer en nuestra vida diaria para reducir nuestro impacto ambiental?

Desde la forma en que nos transportamos hasta la dieta que llevamos, junto a nuestras decisiones a la hora de comprar ropa, hay numerosas acciones con las que podemos contribuir a vivir en un planeta más sustentable. Repasa en el Día de la Tierra algunas de ellas.

1 de 11

2 de 11

| Cambia la forma en la que compras ropa. Según la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo y produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y envíos marítimos internacionales juntos. Crédito: Don Emmert / AFP vía Getty Images

3 de 11

| ¿Qué puedes hacer? Evita la “moda rápida”, compra menos, compra ropa de marcas sustentables, ropa de segunda mano o renta, dona y recicla ropa. Algunas tiendas reciben ropa usada —de la marca— o bien, llévala a un centro de reciclado de textiles. Crédito: Justin Sullivan/Getty Images)

4 de 11

| Reduce tu consumo de carne. Según estudio realizado por la revista científica Scientific Reports, si todos en EE.UU. redujeran su consumo de carne —de res, cerdo y aves de corral— en una cuarta parte y sustituyeran las proteínas vegetales, ahorraríamos alrededor de 82 millones de toneladas métricas de GEI. De optar por una dieta vegetariana, nos ahorraríamos 330 millones de toneladas de GEI al año. Crédito: ROMEO GACAD/AFP vía Getty Images

5 de 11

| Reduce tu consumo de plásticos de un solo uso. Reducir el uso de plásticos de un solo uso es el medio más efectivo para evitar este desperdicio. Llevar tus propias bolsas de tela al supermercado y utilizar botellas reutilizables es una forma de evitar estos plásticos en el día a día. Crédito: Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images

6 de 11

| Modifica la forma en la que te transportas. Los automóviles particulares generan el 18% de las emisiones de CO2, según la Organización Mundial de la Salud. Por lo que elegir cualquier otro medio de transporte o bien, compartir el auto o usar el transporte público, generan un cambio positivo. La bicicleta es la mejor opción de transporte porque no genera emisiones, más allá de las que se producen en su fabricación. Crédito: Drew Angerer/Getty Images

7 de 11

| Elige vehículos eficientes. Si tienes que usar un automóvil, uno tipo híbrido o eléctrico te ayudará a ahorrar gasolina y dinero. Antes de comprar un nuevo carro, verifica cuál es su consumo de gasolina en esta página. Crédito: Spencer Platt/Getty Images

8 de 11

| Viaja menos por avión. La aviación, incluyendo vuelos nacionales e internacionales de pasajeros y de carga, contribuye con aproximadamente el 2% de las emisiones mundiales de carbono. Reducir el número de vuelos y optar por el uso de trenes es una mejor alternativa. Crédito: COOPER NEILL/AFP vía Getty Images

9 de 11

| Utiliza tecnología inteligente en tu hogar. Invierte en electrodomésticos más sostenibles, por ejemplo, utilizando termostatos inteligentes, acondicionadores de aire más eficientes y cambiando las bombillas incandescentes por iluminación con LED. Busca el sello Energy Star para saber cuáles son los más eficientes. Crédito: Scott Olson/Getty Images

10 de 11

| Opta por energía renovable. De tener la opción, cambia tu servicio de luz a una compañía que genere al menos la mitad de su energía a través de fuentes renovables, o por una que cuente con la certificación Green-e Energy. Crédito: Alfredo ESTRELLA / AFP vía Getty Images

11 de 11

| Infórmate y pasa la voz. Varias organizaciones cuentan con recursos de educación para que puedas participar activamente dentro de tu comunidad y así ayudar a crear un cambio. Por ejemplo, la organización Earth Day cuenta con varios recursos en línea. Crédito: Hector Vivas/Getty Images

10

Para terminar, un poco de historia del Día de la Tierra

Mira cómo cambió nuestro planeta en los últimos 50 años 3:56

El primer Día de la Tierra se celebró en Estados Unidos en 1970. Cerca de 20 millones de personas participaron en las manifestaciones. Se considera que esta fecha dio inicio al movimiento ambiental en el país americano. Con el paso de los años, la conmemoración se extendió a países de todo el mundo. Aquí puedes repasar los datos clave de esta fecha. Además te proponemos ver algunas imágenes de ese primer Día de la Tierra en Nueva York.

1 de 6

| Una joven usa una mascarilla para destacar los problemas de la contaminación del aire. (Crédito: Keystone/Getty Images)

2 de 6

| Una multitud asiste al concierto de una banda durante las manifestaciones en Nueva York. (Crédito: Keystone/Hulton Archive/Getty Images)

3 de 6

| Una multitud se reúne junto a la estatua de George Washington en Union Square para celebrar el Día de la Tierra. (Crédito: Hulton Archive/Getty Images)

4 de 6

| En 1970, los participantes del Día de la Tierra ya hacían este llamado de ayuda al planeta. (Crédito: Getty Images)

5 de 6

| En una calle de Nueva York, los participantes juntaban vidrio y latas para reciclar. (Crédito: Peter Keegan/Getty Images)

6 de 6

| La celebración del Día de la Tierra se extendió a todo el mundo. (Crédito: Hulton Archive/Getty Images)

