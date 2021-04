Países de Latinoamérica que están en la advertencia de viajes de EE.UU.

Noticias CNN

(CNN Español) — Si estás pensando en viajar desde Estados Unidos a México, Colombia, Argentina u otros países de América Latina, atento: el Departamento de Estado incluirá a cerca del 80% de los países del mundo en su lista de «No viajar» y múltiples destinos de la región están incluidos.

De hecho, el consejo de la agencia gubernamental es más restrictivo. «El Departamento de Estado recomienda encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses que reconsideren todos los viajes al extranjero», sostuvo un comunicado este lunes.

La Organización Mundial de la Salud advirtió que las infecciones por covid-19 aumentaron a un ritmo alarmante durante ocho semanas consecutivas. El coronavirus ya cobró la vida de más de tres millones de personas en todo el mundo.

Nueva guía para protegerte del covid-19 2:29

Y la situación actual es alarmante: la semana pasada se registraron más de 5,2 millones de casos nuevos, informó su director general. Se trata de la mayor cantidad en una sola semana desde el comienzo de la pandemia.

Si pese a la actual situación piensas viajar, debes conocer las distintas evaluaciones de los países que hacen las autoridades. Con sus nuevas recomendaciones, el objetivo del Departamento de Estado es alinearse con las evaluaciones que hacen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Además de la situación epidemiológica, las consideraciones «también tienen en cuenta factores logísticos, incluida la disponibilidad de pruebas en el país y las restricciones de viaje actuales para ciudadanos estadounidenses», explicó el Departamento de Estado.

Estudio advierte a Brasil por su manejo de la pandemia 1:30

A continuación te contamos qué países de América Latina están en la lista, ubicados en el nivel 4 de alerta según los CDC. Es decir que se aconseja a los estadounidenses no viajar debido a la pandemia de covid-19:

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Isla de Pascua (Chile)

Ecuador

Guatemala

Honduras

México

Panamá

Paraguay

Perú

Puerto Rico

República Dominicana

Uruguay

Venezuela

Puedes consultar la lista completa de países aquí.

Nicaragua, mientras tanto, está listado como un país con «nivel de riesgo desconocido» y los CDC dicen que los viajeros «deberían evitar todos los viajes» a esa nación.

¿Ya te vacunaste? Este es el mensaje de los CDC

Durante la pandemia hay pocas actividades que no conlleven riesgos. Es cierto que las personas que están completamente vacunadas tienen menos posibilidades de contagiarse y transmitir el virus. Sin embargo, esto no significa que no pueda suceder. Y, en lo que respecta a los viajes y las vacunas, los CDC son muy claros.

A sus 106 años, recibe la vacuna contra el covid-19 3:13

«Los viajes internacionales presentan riesgos adicionales e incluso los viajeros completamente vacunados tienen un mayor riesgo de contraer y posiblemente propagar nuevas variantes de covid-19», advirtió el organismo.