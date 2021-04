Cómo mantenerse a salvo de las variantes más contagiosas del coronavirus: la doctora Wen lo explica

Noticias CNN

(CNN) — Una variante de coronavirus detectada por primera vez en el Reino Unido es ahora la variante dominante en Estados Unidos.

La variante B.1.1.7 del SARS-CoV-2 está presente en los 50 estados de EE.UU. y está contribuyendo al aumento de la infección por coronavirus, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU.. No sólo parece ser más transmisible, sino que algunas investigaciones también sugieren que puede causar una enfermedad más grave, lo que supone un mayor riesgo de hospitalización y muerte.

¿Qué debe hacer la gente para protegerse de esta variante más contagiosa? Preguntamos a la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médico de urgencias y profesora visitante de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora del libro de próxima publicación «Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health».

CNN: ¿Qué deberíamos hacer de forma diferente ahora que la variante B.1.1.7 se ha convertido en la dominante en Estados Unidos?

Dra. Leana Wen: La variante B.1.1.7 es más transmisible que las cepas anteriores, lo que significa que debemos ser aún más precavidos. Algunas actividades que antes considerábamos de bajo riesgo, como ir al supermercado o tomar el transporte público, tienen ahora un mayor riesgo de transmisión del virus. Las que antes eran de alto riesgo, como ir a bares cerrados o reunirse con grandes multitudes, ahora lo son aún más.

Comensales comiendo fuera en la ciudad de Nueva York, el 10 de abril. Con la propagación de las variantes más contagiosas, debes saber que cenar al aire libre supone un riesgo menor que comer en el interior. Asegúrate de sentarte con tu familia. La comida para llevar es ideal, dijo la doctora Wen.

Hay que estar aún más en guardia que antes. Por ejemplo, si vas a comer al aire libre en un restaurante, comprueba que cumplen las indicaciones de los CDC y que hay al menos 1,80 metros de distancia entre las mesas. Los que aún no están totalmente vacunados deben esperar a estarlo antes de cenar cerca de otra persona en su mesa.

Dicho esto, esta variante se contagia igual que otras. Las mismas medidas que utilizábamos antes para prevenir el contagio del coronavirus siguen siendo eficaces ahora. Eso significa llevar una mascarilla en público, practicar el distanciamiento físico y evitar las reuniones en interiores con personas que no pertenecen a su hogar.

Es aún más importante que nunca vacunarse en cuanto te toque.

CNN: ¿Funcionan las vacunas contra esta variante?

Wen: Sí, y este es un punto realmente importante.Todas las vacunas autorizadas actualmente proporcionan un buen nivel de protección contra la B.1.1.7 ( recuerda que ninguna vacuna es 100% efectiva, pero vacunarse contra el covid-19 significa que tienes mucho menos riesgo de contraer la enfermedad y enfermar gravemente por ella). Hay otras variantes contra las que las vacunas pueden ser un poco menos eficaces. Sin embargo, las vacunas siguen siendo la herramienta fundamental para prevenir también estas otras variantes, y aún otras variantes que puedan desarrollarse en el futuro.

Los virus mutan cuando se replican. La mejor manera de evitar que los virus muten es detener su propagación. Ayudamos a frenar y detener la propagación cuando nos vacunamos.

CNN: ¿Qué tiene esta variante que la hace especialmente peligrosa para los jóvenes?

Wen: En las últimas semanas, estamos registrando que los jóvenes se están infectando en mayor proporción. Esto incluye tanto a los adolescentes como a las personas de 20, 30 y 40 años. Esto se debe probablemente a una combinación de factores.

Las personas mayores son las que se vacunaron primero y, por tanto, están más protegidas. Muchas personas más jóvenes aún no están vacunadas y, dado su mayor nivel de actividad, cuando hay una variante más contagiosa, es probable que se infecten más. También es posible que haya algo en la B.1.1.7 que haga que se adhiera más fácilmente al sistema respiratorio y que las personas alberguen más virus, con lo que posiblemente enfermen más y sean más infecciosas también para los demás.

Todo esto sugiere que no es tanto que el virus esté atacando de alguna manera a los más jóvenes, sino que los más jóvenes son más vulnerables, ya que muchos no han sido vacunados.

CNN: ¿Qué debemos hacer para evitar infectarnos por esta variante más transmisible?

Wen: Las personas que no están vacunadas deben intentar vacunarse lo antes posible. Esa es la mejor defensa contra esta variante y otras.

Hasta que puedan vacunarse, deben redoblar todas las precauciones. De nuevo, eso significa llevar una mascarilla en todos los lugares públicos. Los estudios han demostrado que es útil llevar dos mascarillas: una mascarilla de tela bien ajustada sobre una mascarilla quirúrgica.

Yo me pondría dos mascarillas así o una mascarilla N95 en los lugares de mayor riesgo, como por ejemplo si utilizas el transporte público o asistes a un servicio religioso en interiores con mucha gente a tu alrededor.

Intenta evitar los entornos de mayor riesgo en los que la gente no lleva puesta la mascarilla, como los comedores interiores. Socialice sólo al aire libre, con miembros de diferentes hogares separados al menos 1,80 metros.

CNN: Los CDC han señalado específicamente a los deportes juveniles como promotores de infecciones. ¿Deben dejar de practicarse?

Wen: Es cierto que en Michigan y Minnesota, entre otros lugares, ha habido brotes asociados a los deportes juveniles. Con esta variante B.1.1.7, más transmisible, y el hecho de que los jóvenes menores de 16 años aún no pueden ser vacunados, es mejor tener precaución.

Los deportes que se pueden practicar al aire libre serán mucho más seguros que los que se practican en interiores. Los deportes de contacto como la lucha libre tendrán un riesgo mucho mayor que, por ejemplo, el fútbol o el lacrosse. Los jugadores deben llevar mascarillas en todo momento cuando no se pueda mantener la distancia física. Las pruebas de vigilancia periódicas de todos los jugadores pueden ayudar, por ejemplo, si todos se someten a pruebas dos veces por semana para comprobar si hay una infección asintomática.

Es muy importante que los padres supervisen los entornos informales tanto como los formales. No querrás que se sigan todas las precauciones durante los deportes organizados, sólo para que la transmisión se produzca en la fiesta de pizzas después del partido. O que los estudiantes-atletas bajen la guardia y transmitan el virus en el vestidor si todos se reúnen allí, sin mascarillas, durante largos períodos de tiempo.

Lo ideal es que este tipo de interacciones sociales se limiten por el momento, y que se tomen precauciones estrictas para evitar la propagación del virus y permitir que se practique el mayor número posible de deportes, y de clases en persona.

CNN: ¿Qué pasa con las personas que están totalmente vacunadas, tienen que seguir siendo igual de cuidadosas?

Wen: Las vacunas que tenemos funcionan muy bien contra la variante B.1.1.7. Las personas que están totalmente vacunadas deben saber que están muy bien protegidas contra esta cepa. «Totalmente vacunado» significa que han pasado al menos dos semanas desde que alguien recibió sus vacunas.

Nada es 100%. Lo que la gente decida hacer una vez que esté totalmente vacunada dependerá de sus valores y sus elecciones. Después de ser vacunado, las actividades que antes eran de alto riesgo van a ser de menor riesgo, pero todavía habrá algún riesgo. Esto debe sopesarse con el beneficio de estas actividades.

Los CDC afirman que las personas totalmente vacunadas pueden verse y que pueden visitar otro hogar con miembros de la familia no vacunados, siempre que las personas no vacunadas no corran un alto riesgo de sufrir resultados graves a causa del covid-19.

Definitivamente, es necesario usar mascarillas en lugares públicos, incluso después de haber sido vacunado, y reducir el tiempo en entornos de alto riesgo, como los lugares cerrados concurridos con personas no vacunadas.

He defendido que se piense en un «presupuesto para el coronavirus«, es decir, saber que no puedes hacer todo, pero que debes elegir las cosas que son más importantes para ti.

CNN: Incluso con una variante diferente, ¿su consejo fundamental es seguir las mismas medidas de protección que ya estamos siguiendo?

Wen: Así es. Tenemos que ser conscientes de que la pandemia no ha terminado. La esperanza es absoluta y está aquí, pero todavía tenemos que ser precavidos, especialmente por esta variante más contagiosa.

Por favor, sigue usando mascarillas, mantén el distanciamiento físico y evita las reuniones en interiores. Procura vacunarte lo antes posible.

Vacunarse es la clave para evitar que este virus siga propagándose y pueda enfermar a muchas más personas.