Guillermo Lasso: En Ecuador no habrá política de persecución

(CNN Español) — Después de casi 14 años Ecuador optó por un giro a la derecha. El exbanquero y conservador Guillermo Lasso dirigirá el país durante los próximos cuatro años. A la tercera va la vencida, y es en el tercer intento que Lasso llega a la presidencia después de haberlo intentado sin éxito en 2013 y 2017. Quizá su mayor reto, al margen de la pandemia, sea gobernar con el nivel de fragmentación del legislativo.

Lasso habló con CNN en Español por primera vez como presidente electo y se refirió a los casos judiciales contra figuras importantes de la política, como el expresidente Rafael Correa, el contralor Pablo Celi y el exsecretario de la Presidencia José Augusto Briones.

«Estaré siempre de lado de la lucha contra la corrupción, pero respetaré el principio de independencia de poderes», dijo Lasso en entrevista en «Conclusiones» con Fernando del Rincón.

«En el Ecuador no habrá impunidad. No habrá política de persecución. No llego con una lista de personas a las que quiero ver en la cárcel, pero el Poder Judicial tiene el deber de actuar», aseguró.

Lasso dijo que las llamadas de reconocimiento de su rival Andrés Arauz y del expresidente Correa fueron «dos actitudes democráticas».

¿Cuál es legado de Lenín Moreno? «La consulta popular a través los ecuatorianos se expresaron con claridad en contra de la reelección indefinida», dijo Lasso.

Lasso: «Ecuador no es un país quebrado»

El presidente electo dijo que el problema del país es el sector público —»un gobierno muy mal administrado por los últimos 14 años»— pero que tiene un sector privado «potente» que será la fortaleza con la que Ecuador saldrá adelante.

«Ecuador no es un país quebrado», dijo. Y adelantó parte de su estrategia para la recuperación económica: «Tenemos la oportunidad de duplicar la producción petrolera en un mediano plazo».

Lasso dijo que el 24 de mayo enviará un proyecto de derogatoria de la actual ley de comunicación y presentará una ley sustitutiva que consagre la libertad de prensa y de expresión para que todos los ecuatorianos puedan opinar «sin miedo a ser perseguidos por el Estado».

«Tenemos que terminar con el modelo de opresión».

La transición

A partir de la próxima semana comienza la transición en el Ecuador. Es cuando los equipos de gobierno del presidente Lenín Moreno y del presidente electo tienen previsto reunirse por primera vez.

El secretario general de gabinete de la presidencia dijo que el Ministerio de Trabajo ha venido recopilando toda la información necesaria para que sea un proceso ágil y ordenado.

Lasso, de 65 años, ha estado vinculado al sector productivo desde hace 50 años. Empezó muy joven cuando la economía familiar fue golpeada.

El ahora presidente electo de Ecuador, que obtuvo más del 52% de los votos frente a su adversario de izquierda, Andrés Arauz, nació en Guayaquil.

Con información de Ana María Cañizares, Julián Zamora y Fernando del Rincón